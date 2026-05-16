Dominarán las PC a los videojuegos; será el ¿adiós al reinado de las consolas?

Videojuegos. Al pensar en ellos, ¿cuál es la imagen mental más recurrente? Quizá, dependiendo de la generación, muchos piensen en una noche compartiendo los mandos con amigos ante el sofá o en una lluviosa tarde jugando con una consola portátil. Pero, tal vez, los nativos digitales se imaginen, en su lugar, la pantalla de su ordenador. Y es que el universo “gamer” vive su mayor revolución desde que la primera PlayStation aterrizara en los salones de medio mundo. El ordenador, ese formato que en los últimos años parecía relegado a un nicho de apasionados del hardware, está reclamando el trono que antaño le perteneció.

Atrás queda una década entera en la que las consolas marcaban las reglas del juego. De acuerdo con el ‘2026 PC & Console Gaming Report’ elaborado por la consultora Newzoo, el mercado del PC las superará en ingresos globales en el año 2028. LA PRACTICIDAD DE LOS NATIVOS DIGITALES Pero este sorpaso no es fruto de una mala racha de ventas para las videoconsolas ni de un espejismo temporal. Es, más bien, la consolidación de las nuevas audiencias. Para la generación Z y la generación Alpha, el entretenimiento digital es un ecosistema abierto, moldeable y, por encima de todo, productivo. Porque los usuarios aprovechan esos equipos que ya tienen en casa para estudiar o trabajar y los transforman en herramientas de ocio. Quizá por eso, según el estudio de Newzoo, el ordenador es la única plataforma que crece en tiempo de juego (un 3% en 2025), mientras que las consolas retroceden. Además, gracias a los avances informáticos, como la Inteligencia Artificial o las tecnologías de reescalado, hoy en día un PC de gama media es capaz de plantar cara, visualmente hablando, a algunas consolas, compartiendo catálogo con estas.

De hecho, la brecha de usuarios es notable. Las previsiones para 2027 apuntan a una comunidad global de 1,020 millones de jugadores de PC. Una barrera que hace palidecer a los 645 millones de usuarios que se calculan para las consolas en ese mismo periodo. Parte de este cambio de paradigma tiene raíces regionales: mientras las consolas tienen serias dificultades para ganar público más allá de sus feudos habituales (Norteamérica, Europa y Japón), el ordenador ha pisado el acelerador gracias a su éxito en los mercados emergentes. El impacto de este fenómeno es especialmente visible en Asia. En países como India, Vietnam o Indonesia, el público está viviendo una transición muy llamativa: dan el salto de la pantalla del teléfono móvil directamente al PC, esquivando por completo a las consolas. Y, en el centro de este terremoto, sigue reinando Steam. La plataforma digital de Valve acaba de pulverizar en marzo de 2026 su récord de público por tercera vez en tres meses, alcanzando un pico histórico de 42.3 millones de jugadores simultáneos.

Ya que, en este resurgir de las computadoras, también tiene su papel la hibridación. La irrupción triunfal de la Steam Deck de Valve y de máquinas similares, como la ROG Ally de ASUS o la Legion Go de Lenovo, se han hecho con esa ventaja que antes era exclusiva de las grandes videoconsolas: la comodidad de jugar desde el sofá e, incluso, la portabilidad. UNA CUESTIÓN DE VARIEDAD Además, frente al ecosistema cerrado de las tiendas oficiales de cada consola, el jugador de PC no tiene ataduras. Puede elegir dónde comprar entre un abanico de plataformas digitales o, sin cambiar de pantalla, instalar programas para trabajar y herramientas para crear su propio contenido.