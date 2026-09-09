Apple presenta los nuevos AirPods 5 con cancelación de ruido activa

El gigante tecnológico decidió diversificar su oferta para alcanzar a un público más amplio mediante dos variantes específicas. La estrategia comercial replica la segmentación previa pero eleva los estándares técnicos en cada nivel. Quienes prefieren la ligereza del modelo tradicional o el aislamiento total encontrarán una alternativa adaptada a sus necesidades cotidianas.

La empresa Apple transforma por completo el mercado del audio inalámbrico con la llegada oficial de sus dispositivos de quinta generación los AirPods 5. Los nuevos auriculares de formato abierto se posicionan como la opción ideal para quienes buscan tecnología avanzada sin renunciar a la comodidad de un diseño sin almohadillas. Esta renovación del catálogo de la firma incluye optimizaciones profundas que cambian la manera de interactuar con el ecosistema.

La presentación formal de los auriculares se convirtió en uno de los momentos más destacados del evento especial de la empresa. El despliegue de ingeniería acústica demuestra el interés de los desarrolladores por liderar la gama de entrada. Los componentes internos sufrieron un rediseño total que aprovecha al máximo el espacio disponible en los bastones.

MEJORAS EN CANCELACIÓN DE RUIDO Y AUDIO

La característica más sorprendente de esta edición es la integración de una tecnología de aislamiento sin precedentes en audífonos de formato abierto.

Novedades principales de los AirPods 5

• Cancelación Activa de Ruido (ANC) mejorada: Apple asegura que el modelo con ANC ofrece hasta un 50% más de reducción de ruido en comparación con la generación anterior.

• Control de volumen por deslizamiento: Por primera vez en el formato open-ear, se incorpora el sensor de fuerza en el cuerpo del auricular que permite subir o bajar el volumen deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo.

• Mayor autonomía: La batería se ha rediseñado para ofrecer hasta 5 horas de reproducción con ANC activado en una sola carga (una hora más que el modelo previo). Con el estuche de carga, la autonomía total se extiende hasta las 22 horas con ANC activo.

• Traducción en tiempo real: Gracias a las funciones de inteligencia artificial integradas, permiten realizar traducción en vivo durante conversaciones cara a cara de manera fluida.

• Estuche de carga versátil: El estuche con carga inalámbrica ahora es compatible con cargadores de Apple Watch, bases Qi convencionales y cable USB-C.

CONTROL TÁCTIL Y TRADUCCIÓN EN TIEMPO REAL

La ergonomía de los auriculares inalámbricos da un salto importante gracias a la inclusión de sensores de fuerza más sensibles en el cuerpo del dispositivo. Por primera vez en esta categoría de diseño, los usuarios pueden subir o bajar el volumen deslizando el dedo directamente hacia arriba o hacia abajo. Esta función elimina la necesidad de sacar el teléfono del bolsillo para realizar ajustes rápidos.

La inteligencia artificial se convierte en un pilar fundamental de la experiencia de uso diario a través de funciones de traducción en vivo. El sistema procesa los idiomas de forma fluida durante charlas cara a cara y rompe las barreras lingüísticas de inmediato. Las personas pueden viajar o mantener reuniones de negocios recibiendo las respuestas traducidas al instante en sus oídos.

Dato curioso: El desarrollo del sensor de deslizamiento táctil requirió que los ingenieros de Apple estudiaran más de mil formas de orejas diferentes para colocar el componente en el ángulo exacto del bastón sin alterar el equilibrio del peso total del auricular.

AUTONOMÍA EXTENDIDA Y PRECIOS DE LANZAMIENTO

La gestión energética destaca gracias a una batería completamente rediseñada que ofrece un rendimiento superior al de sus predecesores. Los auriculares alcanzan hasta 5 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada en una sola carga. Si se utiliza el estuche de transporte, el tiempo de uso total se extiende hasta las 22 horas sin necesidad de buscar un enchufe.

El contenedor de los audífonos añade versatilidad para los usuarios móviles al ser compatible con múltiples métodos de carga inalámbrica. Se pueden utilizar las bases convencionales con tecnología Qi, los cargadores del Apple Watch o el clásico cable USB-C. Esta flexibilidad simplifica los viajes al reducir la cantidad de cables necesarios en la mochila.