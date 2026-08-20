Logra avistar un telescopio la estrella más rápida de la Vía Láctea orbitando un hoyo negro

+ Seguir en Seguir en Google
Tech
/
    Logra avistar un telescopio la estrella más rápida de la Vía Láctea orbitando un hoyo negro
    Esta foto, tomada con una larga exposición y publicada por el Observatorio Europeo Austral (ESO) el 10 de noviembre de 2025, muestra cuatro láseres en el Observatorio Paranal de la ESO, cada uno lanzado desde uno de los cuatro telescopios de ocho metros en el lugar de Taltal, Chile. AP/A. Berdeu /European Southern Observatory

La estrella se desplaza a toda velocidad alrededor del agujero negro, alcanzando velocidades de unos 25 mil kilómetros por segundo. Eso es 100 mil veces más rápido que un avión comercial

NUEVA YORK- Un telescopio ha avistado la estrella más rápida conocida de nuestra galaxia, que corre alrededor del hoyo negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea.

La estrella se desplaza a toda velocidad alrededor del agujero negro, alcanzando velocidades de unos 25 mil kilómetros por segundo (15,534 millas). Eso es 100 milveces más rápido que un avión comercial.

“Esa estrella es realmente, extremadamente rápida”, señaló el astrónomo Stefan Gillessen, del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre.

https://vanguardia.com.mx/tech/estas-imagenes-de-la-nasa-muestran-el-crater-provocado-por-un-cohete-de-spacex-que-choco-en-la-luna-HN22940513

La estrella recién descubierta también orbita el agujero negro a una distancia más cercana de lo que los científicos habían visto nunca, y tarda apenas 8,7 años en completar una revolución. Aprovecha la gravedad del agujero negro para volar más rápido sin caer en él.

Gillessen y sus colegas descubrieron la estrella en datos recopilados por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en el desierto de Atacama, en Chile. Sus hallazgos se publicaron el miércoles en la revista Nature.

Hay varios cientos de estrellas que orbitan de cerca este gigantesco agujero negro y son sensibles a su gravedad. Los científicos han cartografiado las órbitas de unas 50. La nueva estrella está 10 veces más cerca que la anterior poseedora del récord, lo que significa que también siente los efectos de la rotación del agujero negro.

Hay agujeros negros supermasivos acechando en el centro de casi todas las galaxias grandes. Pero nada puede escapar de ellos —ni siquiera la luz—, por lo que es notoriamente difícil para los científicos averiguar qué ocurre en su interior.

Estudiar estrellas como esta podría ayudar a los científicos a medir esas propiedades misteriosas, incluida la rapidez con la que gira el agujero negro supermasivo. Los telescopios avanzados están ayudando a localizar estrellas más tenues que antes eludían la detección, por lo que podría haber otras aún más veloces esperando ser encontradas.

“Esto es solo la punta del iceberg”, comentó el astrónomo Tuan Do, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien no participó en el estudio. “A medida que observemos estrellas más tenues, debería haber muchas más como esta”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espacio
Estrellas
Universo

Localizaciones


Chile

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
true

Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
Las escuelas de la región carbonífera de Coahuila se alistan para recibir a los alumnos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
El ejemplo muestra un mensaje enviado desde un número desconocido que asegura ser un familiar.

Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’
La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia.

Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán.

Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’