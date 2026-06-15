Cae 6.8% las exportaciones automotrices de México a EU; culpan a trato arancelario

De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de EU, en los primeros cuatro meses del año el valor acumulado de las importaciones automotrices desde México se ubicó en 52 mil 300 millones de dólares, un 6.8 por ciento debajo del monto registrado en el mismo periodo de 2025. La caída general se debe principalmente a la reducción en el valor de los autos de pasajeros y de camiones, ya que las autopartes prácticamente mantuvieron su ritmo.

Entre enero y abril de este año, el valor de los envíos de autos, camiones y autopartes mexicanas a Estados Unidos se redujo casi un 7 por ciento, al tiempo que las armadoras en México reclaman un mejor trato arancelario.

Aunque en el mismo periodo la industria mexicana aumentó un 4.7 por ciento anual el volumen de sus exportaciones de autos ligeros, la realidad es que hacia Estados Unidos —mercado que capta más del 76 por ciento de los envíos nacionales— las ventas cayeron. Según información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el primer cuatrimestre del año las exportaciones a territorio estadounidense bajaron un 2.3 por ciento anual.

Cynthia Valeriano López, representante del Tecnológico de Monterrey, acotó que para México los aranceles impuestos por Estados Unidos prácticamente la mitad de la causa de la reducción de las exportaciones, especialmente cuando competidores como Corea del Sur y Vietnam alcanzaron acuerdos individuales a favor de sus industrias automotrices , además de contar con un alto porcentaje de contenido nacional en su producción.

"Muy probablemente en los próximos años veamos despuntar a Vietnam como un país sumamente competitivo, sobre todo por esta inversión tan importante que está haciendo en desarrollo tecnológico y en mejoramiento de las capacidades técnicas de su fuerza laboral. Si además está negociando buenas condiciones de mercado y de intercambio comercial con socios importantes como Estados Unidos, y México no logra pactar un buen acuerdo comercial, evidentemente esto va a complicar más el escenario" , apuntó el especialista del Tec de Monterrey, Campus Toluca.

Otro elemento que desaceleró los envíos automotores desde México, demostró la entrevistada, fue la caída en la producción debido principalmente al mayor costo de insumos para cumplir con las reglas de origen establecidas por Estados Unidos para librar el pago de aranceles.