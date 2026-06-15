Cae 6.8% las exportaciones automotrices de México a EU; culpan a trato arancelario

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    Cae 6.8% las exportaciones automotrices de México a EU; culpan a trato arancelario
    Este retroceso financiero ocurre a pesar de que el volumen general de producción e intercambio de vehículos ligeros de México con el mundo creció un 4.7%. ARCHIVO

Caen los ingresos por envíos de autos de México a EU en el cuatrimestre; reglas del T-MEC y rivales asiáticos asfixian competitividad

Entre enero y abril de este año, el valor de los envíos de autos, camiones y autopartes mexicanas a Estados Unidos se redujo casi un 7 por ciento, al tiempo que las armadoras en México reclaman un mejor trato arancelario.

De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de EU, en los primeros cuatro meses del año el valor acumulado de las importaciones automotrices desde México se ubicó en 52 mil 300 millones de dólares, un 6.8 por ciento debajo del monto registrado en el mismo periodo de 2025. La caída general se debe principalmente a la reducción en el valor de los autos de pasajeros y de camiones, ya que las autopartes prácticamente mantuvieron su ritmo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/golpeara-trump-al-t-mec-pero-continuara-el-tratado-GF21358178

Aunque en el mismo periodo la industria mexicana aumentó un 4.7 por ciento anual el volumen de sus exportaciones de autos ligeros, la realidad es que hacia Estados Unidos —mercado que capta más del 76 por ciento de los envíos nacionales— las ventas cayeron. Según información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el primer cuatrimestre del año las exportaciones a territorio estadounidense bajaron un 2.3 por ciento anual.

Cynthia Valeriano López, representante del Tecnológico de Monterrey, acotó que para México los aranceles impuestos por Estados Unidos prácticamente la mitad de la causa de la reducción de las exportaciones, especialmente cuando competidores como Corea del Sur y Vietnam alcanzaron acuerdos individuales a favor de sus industrias automotrices , además de contar con un alto porcentaje de contenido nacional en su producción.

"Muy probablemente en los próximos años veamos despuntar a Vietnam como un país sumamente competitivo, sobre todo por esta inversión tan importante que está haciendo en desarrollo tecnológico y en mejoramiento de las capacidades técnicas de su fuerza laboral. Si además está negociando buenas condiciones de mercado y de intercambio comercial con socios importantes como Estados Unidos, y México no logra pactar un buen acuerdo comercial, evidentemente esto va a complicar más el escenario" , apuntó el especialista del Tec de Monterrey, Campus Toluca.

Otro elemento que desaceleró los envíos automotores desde México, demostró la entrevistada, fue la caída en la producción debido principalmente al mayor costo de insumos para cumplir con las reglas de origen establecidas por Estados Unidos para librar el pago de aranceles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aranceles-de-trump-siguen-golpeando-a-la-industria-automotriz-GA21126246

Ejemplificó el caso de la importación de motores de países como Alemania, Hungría o Brasil, cuya cadena de suministro tuvo que cambiar hacia Estados Unidos para cumplir con las reglas de origen, en detrimento de un mayor costo.

"Esta sustitución de importaciones —no de que los producimos aquí en México en lugar de comprados, sino en cuanto al origen de la importación— ha tenido un encarecimiento. Nada más a tasa anual a mayo, de acuerdo con el Inegi, se registró un aumento del 17 por ciento solamente en motores a diésel", explicó el especialista. “Al encarecer el proceso de producción, se va perdiendo algo de competitividad” .

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