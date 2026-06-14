SMN alerta por lluvias intensas, granizo y calor extremo en el norte de México

Este día, domingo 14 de junio, la zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico del golfo de México se disipa sobre el noreste del territorio nacional, sin embargo, originará lluvias puntuales intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y centro del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por otra parte, un canal de baja presión sobre la sierra madre occidental, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noroeste, norte y occidente de México.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe y con la aproximación de una onda tropical número 7 a la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Mientras que una zona de Baja Presión en tierra dentro del estado de Tamaulipas, mantiene 0% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 20% en siete días. Se localiza a 120 kilómetros del Puerto de Altamira. Por otro lado, una zona de Baja Presión en el océano Pacífico, al suroeste de la península de Baja California mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Se localizó muy lejos del territorio nacional, a dos mil 840 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el este-noreste a una velocidad entre 8 y 16 kilómetros por hora, sin afectar al país. Finalmente, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste), Durango (centro) y Sinaloa (sur).

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día lluvia débil a parcialmente nubosos con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Ramos Arizpe se espera un día con lluvia débil a parcialmente nuboso y cubierto. La temperatura máxima será de 29 °C, mientras que la mínima será de 19 °C. Torreón tendrá un día con nubes y claros a parcialmente nuboso con lluvia débil a tormenta. La temperatura máxima alcanzará los 37 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. En Monclova se espera un día con nubes y claros, junto a lluvia débil. La temperatura máxima será de 36 °C, mientras que la mínima será de 25 °C. Piedras Negras disfrutará de un día parcialmente nuboso con nubes y clatos, lluvia débil y tormenta. La temperatura máxima alcanzará los 37 °C, mientras que la mínima será de 25 °C.

LLUVIAS Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (sur), Tamaulipas (este y suroeste), San Luis Potosí (centro y este) y Veracruz (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (este y noreste), Nayarit (noreste), Jalisco (norte y noreste), Chihuahua (norte, oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato (noroeste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sureste), Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos (norte), Puebla (norte y este) y Chiapas (sureste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur. Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

TEMPERATURAS Máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (centro y este). Máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (oeste y noreste) y Sinaloa (norte). Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Quintana Roo.

VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, durante la mañana: costa de Tamaulipas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

¿QUÉ ES UNA ONDA TROPICAL? Una Onda Tropical es un canal de Baja Presión que se desplaza hacia el Oeste, regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso. Avanza de este a oeste y producen alteraciones climáticas en la costa atlántica de América Central y América del Norte. Siendo América Latina una de las regiones con mayores índices de exposición a ciclones y tormentas de este tipo. Estas perturbaciones son conocidas por su papel fundamental en la génesis de los ciclones tropicales, como huracanes y tormentas eléctricas. Se caracterizan por un desplazamiento lento y constante hacia el oeste y suroeste, afectando a una amplia extensión geográfica durante su trayectoria hacia las costas de América.

La formación de las ondas tropicales está estrechamente relacionada con la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas presentes en las regiones tropicales y subtropicales. Son propensas a la convención y liberación de calor latente, conduciendo a la elevación del aire y la formación de nubes de tormenta. El fenómeno natural tiene forma de V intertida, donde en la parte delantera el aire caliente asciende, mientras que en la parte trasera desciende, provocando un clima seco y cielos despejados. Suelen tener su origen en costa atlántica de África, y se propagan hacia el oeste a través del océano y el mar Caribe.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente.

4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

Publicidad