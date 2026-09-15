Si bien ya llegaron los nuevos iPhone, aún puede conservar más tiempo el que ya tiene si lo cuida

NUEVA YORK- Los modelos más recientes del iPhone de Apple, dados a conocer la semana pasada, llegan con nuevas funciones, mejores cámaras y precios elevados, incluido un modelo plegable con un precio inicial de 1,999 dólares en Estados Unidos. Si planea darse el capricho de comprar un iPhone 18 nuevo, lo ideal sería que lo cuide para que le dure el mayor tiempo posible. O bien, ahorre dinero al conservar su celular actual, ya sea Apple o Android, para aprovecharlo al máximo.

A medida que la tecnología de los teléfonos inteligentes ha madurado y las innovaciones se han vuelto más graduales, la gente ha dejado de pensar que tiene que cambiar al celular más reciente. También existe una tendencia ecológica con la que se pretende evitar que los teléfonos viejos vayan a parar a los vertederos, ya que los residuos electrónicos se han convertido en un problema de sostenibilidad cada vez mayor. Y los móviles modernos también son más resistentes y soportan mejor las caídas y los accidentes con líquidos.

El ciclo habitual de renovación de teléfonos inteligentes es ahora de cuatro años, según Counterpoint Research, una empresa de análisis e investigación de mercado especializada en la tecnología, los dispositivos móviles y las telecomunicaciones. Algunos usuarios presumen en línea haber tenido celulares que duraron más de siete años. A continuación presentamos algunos consejos para prolongar la vida útil de su móvil: CUIDE LA BATERÍA DE SU CELULAR El factor más importante para la longevidad de un teléfono es la batería. La vida útil de una batería recargable está relacionada con su “edad química”, la cual depende no sólo de la fecha en que fue fabricada, sino también de factores como su “historial de temperatura y patrón de carga”, según Apple. La empresa dice que, a medida que las baterías de iones de litio envejecen químicamente, retienen menos carga, lo que se traduce en un “menor rendimiento máximo”. Samsung advierte que no hay que dejar que la batería de iones de litio se agote por completo, ya que eso puede acortar su vida útil. “La batería suele ser, sin duda, lo primero que falla en los teléfonos de la mayoría de las personas”, dijo Elizabeth Chamberlain, directora de sostenibilidad de iFixit, un sitio web de reparación de dispositivos. Las baterías de iones de litio suelen durar entre 300 y 500 ciclos de carga antes de degradarse notablemente, al grado de no aguantar un día entero sin necesidad de recarga, agregó. “Muchas personas alcanzan los 500 ciclos en dos años. Los usuarios intensivos llegan a esa cifra más rápido”, explicó.

Las baterías sufren estrés si se descargan totalmente o se cargan al máximo, añadió Chamberlain. Así que evite dejar que la batería se agote por completo, y también cargarla hasta el 100% “a menos que realmente necesite una carga completa”, enfatizó. “Intente mantener la carga de la batería entre el 20% y el 80%”. Si tiene la costumbre de conectar el teléfono al irse a dormir, Apple y Samsung cuentan con tecnología de optimización de carga que mejora la vida útil de la batería al retrasar la carga completa con base en la rutina diaria de usted. Esta función, que está activada por defecto en iOS, detiene la carga al llegar al 80% y la completa hasta el 100% justo antes de que usted despierte. LAS BATERÍAS DE LOS TELÉFONOS NO DEBEN CALENTARSE NI ENFRIARSE EN EXCESO Los fabricantes de dispositivos advierten que no debe exponer su móvil a temperaturas extremas de calor o frío, ya que ambas condiciones pueden dañar la batería. Apple dice que las baterías se calientan durante la carga, lo que puede reducir su vida útil. Advierte que no hay que utilizar ni cargar el teléfono móvil en condiciones de mucho calor, arriba de 35 grados Celsius (95 grados Fahrenheit).

Samsung destaca que no deje su celular en, por ejemplo, la guantera del auto cuando hace mucho calor o mucho frío. Y tampoco lo meta en el congelador: es un mito que hacerlo prolonga la vida de su batería. Google, que fabrica el sistema operativo Android y los teléfonos Pixel, dice que las baterías calientes se descargan más rápido, incluso cuando no están en uso, lo cual puede dañarlas. AJUSTE LAS OPCIONES DE ENERGÍA PARA PROLONGAR LA VIDA DE LA BATERÍA Modifique la configuración del dispositivo para que las apps o funciones consuman menos energía, lo cual extiende la vida diaria de la batería y el tiempo entre ciclos de carga. Puede bajar el brillo de la pantalla, activar el modo oscuro y reducir el tiempo que la pantalla tarda en apagarse. Utilice la función de brillo automático, que ajusta la luminosidad de la pantalla según la luz ambiental. También conviene revisar el uso de la batería en la configuración para identificar aplicaciones que consumen mucha energía, las cuales podría desactivar o desinstalar. Si el nivel de carga cae por debajo del 10%, los usuarios de iPhone pueden activar el modo de bajo consumo para extender la duración de la batería antes de necesitar recargarla. Los teléfonos Android de Samsung cuentan con un “modo de ahorro de energía” similar. También puede dejarlo activado permanentemente, aunque eso podría afectar el rendimiento del teléfono. LAS FUNDAS Y LOS PROTECTORES SON ESENCIALES PARA CUIDARLOS Los teléfonos son dispositivos elegantes de superficies lisas, por lo que pueden resbalar fácilmente de la mano. Una funda protectora resistente es fundamental para amortiguar el impacto de las caídas accidentales. No obstante, debe tomar en cuenta que algunas fundas retienen el calor, por lo que su celular podría seguir caliente aunque parezca frío al tacto, advierte Chamberlain.

Y no olvide el protector de pantalla. Las versiones de plástico son económicas, pero se rayan con facilidad, según iFixit, que recomienda las láminas de poliuretano termoplástico (TPU, por sus siglas en inglés) o el vidrio templado por ofrecer una mejor protección contra rayones y caídas. MANTENGA LIMPIO SU DISPOSITIVO Llevar su celular en el bolsillo o en el bolso causa que los puertos y las entradas acumulen suciedad, la cual es necesario limpiar.