Telmex, Megacable y Amazon: México registra HOY falla masiva en servicios y plataformas

Esta vez... sí era tu internet. Durante la tarde del 25 de noviembre, México vivió una caída masiva de servicios de internet fijo de grandes empresas como Telmex, Totalplay, Megacable e Izzi, además de las plataformas Steam, Roblox, Discord, PlayStation Network.

Y a la larga lista de fallas, se sumó Cloudflare y la plataforma de computación Amazon Web Services (AWS), de Amazon.

Sin lugar a dudas, este fallo masivo fue de gran asombro para los usuarios, quienes no tardaron mucho en hacer notar sus quejas a través de las redes sociales.