Telmex, Megacable y Amazon: México registra HOY falla masiva en servicios y plataformas
Pese a que se desconocen comunicados oficiales de los servicios que presentaron fallas, la plataforma Downdetector registró la caída masiva
Esta vez... sí era tu internet. Durante la tarde del 25 de noviembre, México vivió una caída masiva de servicios de internet fijo de grandes empresas como Telmex, Totalplay, Megacable e Izzi, además de las plataformas Steam, Roblox, Discord, PlayStation Network.
Y a la larga lista de fallas, se sumó Cloudflare y la plataforma de computación Amazon Web Services (AWS), de Amazon.
Sin lugar a dudas, este fallo masivo fue de gran asombro para los usuarios, quienes no tardaron mucho en hacer notar sus quejas a través de las redes sociales.
SERVICIOS DE INTERNET COLAPSARON EN MÉXICO
De acuerdo con la plataforma Downdetector, la caída masiva fue cerca de las 16:00 horas y el restablecimiento de los mencionados servicios fue hasta las 18:00; sin embargo, aún están aquellos que siguen presentando errores para acceder a la red.
Entre las ciudades que más fallas registraron, destacan Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.
Las y los usuarios han permanecido en gran confusión, pues hasta las 20:50 del día de hoy, las empresas no han emitido ningún comunicado que brinde calma a la situación.
VUELVE A CAER AWS DE AMAZON
El problema técnico no solo se quedó en las compañías de telecomunicaciones, sino que llegó a Amazon y Cloudflare, por lo que páginas web y plataformas también impidieron el acceso.
Cabe destacar que AWS de Amazon es la mayor red de servidores en la nube a nivel global. Y Cloudflare es otra red que proporciona servicios de seguridad y rendimiento para sitios web y aplicaciones, derivando en afectaciones a X, Amazon, Discord, Netflix, ChatGPT y Canva, según Milenio.
Esto deja la duda de si próximamente volverá a suceder una caída como esta, ya que el pasado 20 y 29 de octubre ocurrió lo mismo.
