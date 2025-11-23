Meta habría enterrado estudios internos que mostraban daños a la salud mental y riesgos para menores

CDMX.- Meta ocultó los resultados de una investigación interna realizada en 2020 que mostraba impactos negativos en la salud mental de usuarios de Facebook, según documentos presentados en un litigio colectivo en Estados Unidos. El estudio, conocido como Project Mercury y desarrollado en colaboración con la firma Nielsen, determinó que personas que dejaron de usar la plataforma durante una semana registraron menores niveles de depresión, ansiedad, soledad y comparación social.

Pese a la relevancia de los hallazgos, la compañía decidió no divulgar el estudio y lo desestimó al argumentar que sus resultados estaban “contaminados” por la narrativa mediática crítica hacia las redes sociales. Comunicaciones internas, presentadas ante la corte, indican que empleados defendieron la solidez metodológica del análisis y alertaron sobre sus implicaciones. Un investigador llegó a comparar el silencio corporativo con la industria tabacalera, que ocultó información sobre los daños del cigarrillo.

Los documentos judiciales señalan además que Meta optó por detener nuevas fases del estudio, aun cuando personal especializado insistió en que el análisis mostraba vínculos causales entre el uso de Facebook y el deterioro en la salud emocional de ciertos usuarios. Una corrección reciente de Reuters precisa que el estudio se centró en Facebook, aunque la demanda mantiene cuestionamientos sobre el ecosistema completo de la empresa.

Las revelaciones forman parte de un litigio presentado por más de mil 800 demandantes, entre ellos distritos escolares, padres de familia y fiscales generales estatales, quienes acusan a Meta, Alphabet, TikTok y Snap de ocultar riesgos conocidos, privilegiar el crecimiento sobre la seguridad y fallar en la protección de adolescentes. Los demandantes afirman que la empresa incluso habría mentido al Congreso estadounidense al señalar que no podía medir daños en jóvenes, pese a contar con datos internos que sugerían lo contrario.

La demanda también expone fallas en la moderación de contenido y en la aplicación de políticas de seguridad. Los documentos refieren que Meta habría permitido hasta 17 violaciones a sus propias reglas antes de eliminar cuentas asociadas con tráfico sexual, y que descartó recomendaciones internas para proteger a adolescentes debido a riesgos en “engagement” y métricas de uso.

A nivel internacional, la discusión ha escalado. En octubre de 2025, la Comisión Europea concluyó en una resolución preliminar que Facebook e Instagram violaron la legislación de la Unión Europea al establecer procesos “engañosos o poco accesibles” para denunciar contenido ilegal, incluido material sexual infantil. La decisión apunta a deficiencias sistémicas para proteger a los usuarios más vulnerables.