10 mitos sobre el narcisismo que conviene dejar atrás

En redes sociales, especialmente en TikTok, el término narcisista se ha vuelto una etiqueta común para describir conductas difíciles, relaciones complicadas o actitudes hirientes. Basta un video corto para afirmar que alguien es narcisista por ser encantador, manipulador, pasivo-agresivo o emocionalmente distante.

TE PUEDE INTERESAR: Depresión, uno de los principales motivos de atención en salud mental en Coahuila

Sin embargo, el narcisismo es un rasgo psicológico complejo, mucho más amplio y matizado de lo que suele mostrarse en internet. Entenderlo con mayor precisión ayuda a evitar confusiones y diagnósticos simplistas.

A continuación, desmontamos 10 mitos frecuentes sobre el narcisismo que vale la pena conocer.

Mito 1: todos los narcisistas tienen un trastorno

Todas las personas tienen algún grado de narcisismo. Desear reconocimiento, sentirse valioso o destacar no es patológico. El trastorno narcisista de la personalidad es poco frecuente y solo se diagnostica cuando los rasgos son persistentes, inflexibles y generan un deterioro significativo en la vida personal, laboral o social.

Mito 2: los narcisistas más dañinos siempre tienen diagnóstico clínico

Una persona puede causar daño emocional sin cumplir criterios de un trastorno. Rasgos como manipulación, falta de empatía o necesidad constante de validación pueden existir fuera de un diagnóstico formal y aun así afectar seriamente a los demás.

Mito 3: todos los narcisistas son iguales

No existe un solo tipo de narcisismo. Algunas personas expresan un narcisismo grandioso y dominante; otras, uno más inseguro y dependiente de la validación externa; y otras muestran rasgos competitivos u hostiles. Estos perfiles pueden mezclarse de distintas formas.

Mito 4: las personas narcisistas no sienten empatía

La empatía no siempre está ausente. En muchos casos, es selectiva o instrumental: aparece cuando sirve a un interés propio o mejora la imagen social. Por eso puede resultar confuso convivir con alguien que a veces parece comprensivo y otras completamente indiferente.

Mito 5: los narcisistas no saben que lo son

La mayoría tiene conciencia de sus rasgos. Saben que pueden parecer arrogantes o difíciles, pero no necesariamente lo ven como un problema. Para algunos, esas características incluso representan ventajas.

Mito 6: el narcisismo nunca cambia

El narcisismo no es estático. Tiende a disminuir ligeramente con la edad y puede modificarse si la persona está dispuesta a reflexionar, desarrollar empatía y buscar ayuda profesional. El cambio es posible, aunque no siempre deseado.

Mito 7: el narcisismo surge por falta de amor en la infancia

La idea de que los narcisistas crecieron sin afecto no está respaldada de forma consistente. En algunos casos, ocurrió lo contrario: una sobrevaloración excesiva durante la infancia puede contribuir al desarrollo de estos rasgos, junto con factores genéticos y sociales.

Mito 8: los narcisistas solo se preocupan por sí mismos

Pueden ayudar, cooperar o incluso ser solidarios. La diferencia suele estar en la motivación: buscan reconocimiento, estatus o beneficios personales. Por eso, sus acciones tienden a ser visibles y públicas.

Mito 9: los narcisistas siempre tienen éxito

Ciertos rasgos, como la confianza y la asertividad, pueden facilitar el liderazgo. Pero el narcisismo por sí solo no garantiza éxito. La falta de habilidades sociales, la dificultad para trabajar en equipo o la necesidad constante de admiración pueden convertirse en obstáculos.

Mito 10: el narcisismo equivale a alta autoestima

No necesariamente. Algunas personas narcisistas tienen una autoestima frágil y dependiente de la validación externa. Cuando el reconocimiento desaparece, pueden surgir ansiedad, ira o resentimiento.

Comprender el narcisismo más allá de los estereotipos permite protegerse mejor en las relaciones, pero también evitar etiquetas injustas. No todo comportamiento dañino es narcisismo, ni todo narcisismo implica maldad. La clave está en observar patrones persistentes, su impacto y la disposición real al cambio.

Con información de The New York Times.