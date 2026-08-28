3 menús sencillos, saludables y económicos para los lonches escolares
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¿Sin ideas para el recreo? Aprende a combinar proteínas, carbohidratos y fruta para crear refrigerios escolares divertidos, nutritivos y llenos de energía
La rutina escolar exige un alto desgaste físico y mental. Para que los niños mantengan la concentración en el aula y la energía en el recreo, el lonche no es solo un trámite: es el combustible clave del día. Diseñar un refrigerio equilibrado no tiene por qué ser complejo ni requerir horas en la cocina. La clave del éxito radica en la variedad, la presentación y la regla de oro de la nutrición infantil: combinar proteína, carbohidratos complejos, grasas saludables y alimentos frescos.
LA FÓRMULA PERFECTA PARA EL LONCHE
Para garantizar que la Lonchera aporte los nutrientes necesarios, asegúrate de incluir estos cuatro pilares:
* Proteína: Mantiene la saciedad y ayuda al desarrollo muscular. Apuesta por pechuga de pavo, queso fresco, huevo cocido, pollo deshebrado o yogur griego.
* Carbohidratos Complejos: Proporcionan energía de liberación lenta. Elige pan integral, tortillas de avena, palomitas de maíz naturales o pita pocket.
* Frutas y Verduras: Aportan vitaminas, minerales y fibra. Las opciones prácticas incluyen uvas, gajos de mandarina, rodajas de pepino, zanahoria en tiras y manzana.
* Grasas Saludables: Claves para el desarrollo cerebral. Incluye semillas de calabaza, aguacate o frutos secos (si la escuela lo permite).
TRES MENÚS PRÁCTICOS PARA LA SEMANA
1. Rollitos de Energía: Wrap de tortilla integral con pechuga de pavo, queso y espinaca picada. Acompaña con rodajas de pepino con limón y fresas frescas.
2. Estilo Fiestita: Mini molletes de pan integral con frijoles refritos caseros y queso Oaxaca. Agrega bastones de jícama y un puñado de palomitas caseras.
3. Desayuno Dulce Nutritivo: Mini pancakes de avena con plátano y un toque de miel, acompañados de huevo cocido y gajos de manzana.
CONSEJOS DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
El atractivo visual es fundamental para los niños. Utilizar moldes de figuras para el pan o separar los ingredientes en compartimentos de colores (estilo bento) incrementa el interés por comer. Para evitar que el pan se humedezca, empaca los aderezos y las verduras con alto contenido de agua por separado. Por último, sustituye los jugos procesados por agua natural infusionada con rodajas de naranja o fresa para una hidratación óptima sin excesos de azúcar.