3 menús sencillos, saludables y económicos para los lonches escolares

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    3 menús sencillos, saludables y económicos para los lonches escolares
    La variedad de colores y la separación de alimentos en la lonchera aumentan el interés de los niños por comer saludable. MAGNIFIC

¿Sin ideas para el recreo? Aprende a combinar proteínas, carbohidratos y fruta para crear refrigerios escolares divertidos, nutritivos y llenos de energía

La rutina escolar exige un alto desgaste físico y mental. Para que los niños mantengan la concentración en el aula y la energía en el recreo, el lonche no es solo un trámite: es el combustible clave del día. Diseñar un refrigerio equilibrado no tiene por qué ser complejo ni requerir horas en la cocina. La clave del éxito radica en la variedad, la presentación y la regla de oro de la nutrición infantil: combinar proteína, carbohidratos complejos, grasas saludables y alimentos frescos.

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LA FÓRMULA PERFECTA PARA EL LONCHE

Para garantizar que la Lonchera aporte los nutrientes necesarios, asegúrate de incluir estos cuatro pilares:

* Proteína: Mantiene la saciedad y ayuda al desarrollo muscular. Apuesta por pechuga de pavo, queso fresco, huevo cocido, pollo deshebrado o yogur griego.

* Carbohidratos Complejos: Proporcionan energía de liberación lenta. Elige pan integral, tortillas de avena, palomitas de maíz naturales o pita pocket.

* Frutas y Verduras: Aportan vitaminas, minerales y fibra. Las opciones prácticas incluyen uvas, gajos de mandarina, rodajas de pepino, zanahoria en tiras y manzana.

* Grasas Saludables: Claves para el desarrollo cerebral. Incluye semillas de calabaza, aguacate o frutos secos (si la escuela lo permite).

$!Incluir carbohidratos complejos y proteína asegura energía constante durante toda la jornada escolar.
Incluir carbohidratos complejos y proteína asegura energía constante durante toda la jornada escolar. MAGNIFIC

TRES MENÚS PRÁCTICOS PARA LA SEMANA

1. Rollitos de Energía: Wrap de tortilla integral con pechuga de pavo, queso y espinaca picada. Acompaña con rodajas de pepino con limón y fresas frescas.

2. Estilo Fiestita: Mini molletes de pan integral con frijoles refritos caseros y queso Oaxaca. Agrega bastones de jícama y un puñado de palomitas caseras.

3. Desayuno Dulce Nutritivo: Mini pancakes de avena con plátano y un toque de miel, acompañados de huevo cocido y gajos de manzana.

CONSEJOS DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

El atractivo visual es fundamental para los niños. Utilizar moldes de figuras para el pan o separar los ingredientes en compartimentos de colores (estilo bento) incrementa el interés por comer. Para evitar que el pan se humedezca, empaca los aderezos y las verduras con alto contenido de agua por separado. Por último, sustituye los jugos procesados por agua natural infusionada con rodajas de naranja o fresa para una hidratación óptima sin excesos de azúcar.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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