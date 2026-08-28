3 menús sencillos, saludables y económicos para los lonches escolares

La rutina escolar exige un alto desgaste físico y mental. Para que los niños mantengan la concentración en el aula y la energía en el recreo, el lonche no es solo un trámite: es el combustible clave del día. Diseñar un refrigerio equilibrado no tiene por qué ser complejo ni requerir horas en la cocina. La clave del éxito radica en la variedad, la presentación y la regla de oro de la nutrición infantil : combinar proteína, carbohidratos complejos, grasas saludables y alimentos frescos.

LA FÓRMULA PERFECTA PARA EL LONCHE

Para garantizar que la Lonchera aporte los nutrientes necesarios, asegúrate de incluir estos cuatro pilares:

* Proteína: Mantiene la saciedad y ayuda al desarrollo muscular. Apuesta por pechuga de pavo, queso fresco, huevo cocido, pollo deshebrado o yogur griego.

* Carbohidratos Complejos: Proporcionan energía de liberación lenta. Elige pan integral, tortillas de avena, palomitas de maíz naturales o pita pocket.

* Frutas y Verduras: Aportan vitaminas, minerales y fibra. Las opciones prácticas incluyen uvas, gajos de mandarina, rodajas de pepino, zanahoria en tiras y manzana.

* Grasas Saludables: Claves para el desarrollo cerebral. Incluye semillas de calabaza, aguacate o frutos secos (si la escuela lo permite).