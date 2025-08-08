4 platillos típicos de Saltillo que tienes que probar al menos una vez en la vida

Saltillo, la capital de Coahuila, no solo destaca por su historia y arquitectura colonial, sino también por su rica tradición gastronómica. Esta ciudad del norte de México ofrece una variedad de sabores únicos que reflejan la cultura del desierto, la influencia del campo y las costumbres familiares. A continuación, te compartimos los 4 platillos más importantes de Saltillo que no pueden faltar en tu lista si visitas esta ciudad. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo en su 448 Aniversario: La ciudad hecha verso 1. Asado de puerco

Este es, sin duda, el platillo más representativo de Saltillo. El asado de puerco se prepara con carne de cerdo cocinada en una salsa espesa de chile rojo, ajo y especias. Su sabor es intenso, ligeramente picoso y muy sabroso. Se suele acompañar con arroz rojo, frijoles y tortillas de maíz recién hechas. Es un clásico en celebraciones y reuniones familiares. 2. Pan de pulque

El pan de pulque es un ícono de la panadería tradicional coahuilense, elaborado con pulque como ingrediente principal. Su textura es esponjosa y su sabor, ligeramente dulce. Este pan se hornea en hornos rústicos y es ideal para acompañar con un café por la mañana o como postre. Muchas familias lo preparan en casa, pero también se encuentra en mercados y panaderías locales.

3. Tamal de cazuela

A diferencia del tamal envuelto, el tamal de cazuela se cocina en refractario o cacerola, y tiene una consistencia suave y cremosa. Se prepara con masa de maíz, manteca, carne de puerco o pollo y chiles. Este platillo es muy popular en fiestas y eventos, y su sabor reconfortante lo convierte en uno de los favoritos de la región. 4. Cabrito al pastor

Aunque se consume en todo el norte del país, en Saltillo el cabrito al pastor tiene un sabor particular gracias a las técnicas de cocción locales. Se trata de un cabrito tierno asado lentamente a las brasas. Su carne jugosa y su textura crujiente por fuera lo hacen ideal para acompañar con tortillas, guacamole y salsa. La gastronomía de Saltillo es una muestra del orgullo norteño y la herencia cultural de Coahuila. Probar estos 4 platillos típicos es sumergirse en los sabores que han dado identidad a esta ciudad por generaciones.