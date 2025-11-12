“6-7”: El enigmático código que los adolescentes usan (y no piensan explicarte)

Si alguna vez escuchaste a un adolescente decir “6-7” y te quedaste con cara de duda, no estás solo. Este misterioso término viral se ha convertido en una de las expresiones más populares entre los jóvenes en Estados Unidos... y en una pesadilla para los adultos que intentan descifrarlo. Pero, ¿qué significa realmente “6-7”? La respuesta, curiosamente, es que no significa nada. Y justo ahí está el punto.

Según varios estudiantes entrevistados por medios estadounidenses, “6-7” es un chiste sin sentido, un código interno que funciona solo porque los adultos no lo entienden. Como explicó Ashlyn Sumpter, de 10 años, “no tiene una definición, simplemente es gracioso”. Para muchos jóvenes, decir “6-7” es una forma de divertirse a costa de la confusión de los mayores, un ritual que refuerza su identidad generacional.

El poder del absurdo: humor sin explicación

Lo curioso de esta tendencia es que no tiene origen claro. Algunos la relacionan con la canción “Doot Doot (6 7)” del rapero Skrilla; otros, con memes sin sentido en TikTok. Pero la verdad es que “6-7” simboliza algo más profundo: la intención de ser incomprendidos.

En una era donde los adultos están constantemente observando, analizando y explicando el comportamiento juvenil en redes, los adolescentes parecen responder con ironía. Crear un lenguaje indescifrable se vuelve una forma de resistencia. Como señaló la escritora Casey Lewis, especialista en cultura digital, “quizá sea un mensaje para los adultos: déjennos existir en nuestro propio espacio”.

Una tradición tan vieja como la adolescencia

Aunque suene novedoso, los códigos juveniles incomprensibles existen desde siempre. En los 90, una supuesta “jerga grunge” engañó incluso a The New York Times. Y durante los 2000, los adolescentes repitieron frases virales como “soy una serpiente” sin que sus padres entendieran el contexto.Hoy, sin embargo, TikTok, YouTube y la inteligencia artificial han acelerado la creación de estos códigos. Expresiones como “skibidi”, “aura farming” o “Ballerina Cappuccina” surgen, se viralizan y desaparecen en cuestión de semanas.

¿Por qué los adultos no pueden dejarlo pasar?

El fenómeno “6-7” refleja también una obsesión moderna por entenderlo todo. Padres, maestros e incluso los medios intentan traducir la cultura adolescente para sentirse parte de ella o mantener el control. Pero esta búsqueda incesante solo refuerza la distancia generacional.Para los jóvenes, la risa viene de ver a los adultos perderse entre memes y frases sin lógica. Como dijo un estudiante: “Se vuelve más divertido cada vez que un adulto intenta entenderlo y no puede”.

Más que humor: una identidad colectiva

Al final, “6-7” no es solo una broma. Es una muestra de cómo las nuevas generaciones usan el absurdo como escudo y como espejo. En un mundo donde todo se analiza, graba y comparte, ser “indefinible” es una forma de libertad.

Así que la próxima vez que escuches a un grupo de adolescentes decir “6-7” y reírse entre ellos, recuerda: no hay nada que entender... y eso es precisamente lo que lo hace genial.

Con información: The New York Times