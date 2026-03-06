8M: ¿Por qué no debes felicitar a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer?

Vida
/ 6 marzo 2026
    8M: ¿Por qué no debes felicitar a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer?
    El Día Internacional de la Mujer no busca celebrar, sino recordar y transformar. Foto: Especial.

El 8M es una jornada de memoria, reflexión y lucha.

Cada 8 de marzo, muchas personas expresan mensajes de felicitación hacia las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, para millones de personas alrededor del mundo, esta fecha no es una celebración ni un día festivo, sino una jornada de memoria, reflexión y reivindicación de derechos. Entender el verdadero significado del 8M ayuda a evitar errores comunes y a promover una conversación más consciente sobre igualdad y justicia social.

El Día Internacional de la Mujer tiene raíces en los movimientos obreros de finales del siglo XIX y principios del XX. En esa época, miles de mujeres comenzaron a organizarse para exigir mejores condiciones laborales, salarios justos y derechos políticos. Muchas trabajaban en fábricas textiles bajo jornadas extenuantes y en condiciones peligrosas.

Con el paso del tiempo, estas movilizaciones dieron forma a un movimiento global que buscaba reconocer la desigualdad estructural que enfrentaban las mujeres en la sociedad. En 1975, la Organización de las Naciones Unidas oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, consolidándolo como una fecha dedicada a visibilizar las luchas históricas y los desafíos pendientes en materia de igualdad de género.

Cada 8 de marzo, muchas personas expresan mensajes de felicitación hacia las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Foto: Especial.

Por qué no se felicita el 8 de marzo

Felicitar a las mujeres en esta fecha puede parecer un gesto amable, pero muchas organizaciones feministas y especialistas señalan que ese tipo de mensajes desvirtúan el sentido del día. El 8M no celebra el hecho de ser mujer, sino que recuerda las desigualdades, violencias y barreras que aún persisten en muchos ámbitos.

Hablar de “feliz día” puede transmitir la idea de que se trata de una fecha conmemorativa similar al Día de la Madre o a un aniversario, cuando en realidad el objetivo del 8M es visibilizar problemáticas sociales profundas, como la brecha salarial, la violencia de género, la falta de representación política o el acceso desigual a oportunidades laborales.

Una jornada de reflexión y acción

Para muchas personas, el 8M es un día para recordar que los derechos conquistados por las mujeres han sido resultado de décadas de movilización social. También es un momento para reconocer que todavía existen desafíos importantes en materia de equidad.

En diversos países, esta fecha se conmemora con marchas, actividades culturales, conferencias y debates públicos. Estas acciones buscan generar conciencia sobre las desigualdades de género y promover cambios sociales que permitan construir sociedades más justas.

El Día Internacional de la Mujer tiene raíces en los movimientos obreros de finales del siglo XIX y principios del XX. Foto: Especial.

Cómo participar de forma respetuosa

En lugar de felicitar, muchas organizaciones sugieren aprovechar el 8 de marzo para informarse, escuchar las experiencias de las mujeres y reflexionar sobre cómo cada persona puede contribuir a la igualdad. Compartir información, apoyar iniciativas que promuevan los derechos de las mujeres y cuestionar prácticas discriminatorias son algunas formas de participar de manera más consciente.

También es importante reconocer que el movimiento por la igualdad de género involucra a toda la sociedad. La transformación social requiere cambios en la cultura, las instituciones y las relaciones cotidianas.

El verdadero significado del 8M

El Día Internacional de la Mujer no busca celebrar, sino recordar y transformar. Es una fecha que invita a mirar el pasado para comprender las luchas que permitieron avances importantes, pero también a observar el presente para identificar los retos que aún existen.

Entender por qué el 8M no se felicita es una forma de respetar su historia y su propósito. Más que un saludo, este día representa una oportunidad para escuchar, aprender y comprometerse con la construcción de una sociedad más equitativa para todas las personas.

