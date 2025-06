¿Acaso un pedazo de cinta adhesiva puede ayudarte a dormir?

Por: Dani Blum

En un video en TikTok, una persona afirma que le da más energía. Otros, una mandíbula más definida; mejor cutis, humor y digestión; menos niebla mental, caries, gingivitis y mal aliento, y un sistema inmnunitario fortalecido.

En las redes sociales, han arrasado los supuestos beneficios de usar cinta en la boca, un sencillo truco que consiste en colocar con cuidado un trozo de cinta adhesiva apta para la piel sobre los labios para mantenerlos cerrados mientras se duerme y así favorecer la respiración por la nariz.

Pero, ¿estas ventajas están respaldadas por la ciencia? ¿Y es seguro tener la boca pegada al dormir? Hemos consultado a algunos expertos para averiguarlo.

¿Cuáles son las ventajas de respirar por la nariz?

Ann Kearney, especialista en voz y deglución de la Universidad de Stanford, que estudia cómo el uso de cintas bucales puede ayudar a las personas que roncan, afirma que respirar por la nariz, ya sea de noche o de día, tiene beneficios significativos.

La respiración nasal es una “forma más eficiente y eficaz de respirar” que la inhalación y la exhalación por la boca, explica, porque humidifica y filtra el aire y activa la parte inferior de los pulmones, lo que permite hacer inhalaciones más profundas y completas. También puede ayudar a que el cuerpo se relaje para conciliar el sueño.

Respirar por la nariz también ayuda a filtrar los alérgenos, los agentes patógenos y el polvo; además, es benéfico para combatir las infecciones y prevenir las alergias, según Marri Horvat, especialista en sueño de la Clínica Cleveland.

Cuando se respira por la nariz, los senos nasales producen de forma natural un gas llamado óxido nítrico. Cuando el óxido nítrico fluye desde los senos nasales a los pulmones y a la sangre, en ocasiones reduce la presión arterial, señala Raj Dasgupta, especialista en medicina pulmonar y del sueño en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. El gas puede dilatar los vasos sanguíneos, agrega, lo que podría mejorar el flujo sanguíneo.

Dormir con la boca abierta con frecuencia hace que uno se despierte con la boca seca, según Kearney, lo que conlleva caries, mal aliento, voz ronca y labios secos y agrietados.

¿Hay beneficios demostrados de usar cinta bucal?

A pesar de su popularidad en últimas fechas, el uso de la cinta en la boca no se ha estudiado a profundidad. Unos pocos ensayos pequeños han analizado si esta puede aliviar los ronquidos en personas con trastornos del sueño como la apnea obstructiva del sueño; esta ocurre cuando una parte o la totalidad de las vías respiratorias superiores se bloquea mientras se duerme, lo cual hace que la respiración se detenga y se inicie repetidamente a lo largo de la noche.

En un pequeño estudio realizado en personas con apnea obstructiva del sueño leve, los investigadores descubrieron que entre los 20 pacientes que durmieron con los labios tapados con cinta adhesiva, 13 roncaban menos con la cinta que sin ella. En otro estudio, en el que participaron 30 pacientes con apnea obstructiva del sueño leve que tendían a respirar por la boca mientras dormían, los investigadores descubrieron que, en promedio, roncaban menos cuando llevaban un parche sobre la boca que cuando no lo usaban.

Pero los estudios sobre el uso de cintas en la boca son limitados, indica Kearney, y sabemos poco sobre cómo esta práctica podría beneficiar a las personas en general.

Andrew Wellman, especialista en medicina del sueño del Brigham and Women’s Hospital de Boston, que ha estudiado el uso de cintas adhesivas en la boca, afirma que, si bien esta práctica no es la cura para una afección como la apnea del sueño, quizá mejore el flujo de aire del individuo y reduzca los ronquidos, lo que, a su vez, puede ayudar al compañero de cama a tener un sueño más profundo y reparador.

Pero algunas de las otras afirmaciones son menos convincentes.

“No hay ninguna prueba de que uno vaya a ser más bello o a tener la piel más clara”, afirma James Nestor, periodista y autor de “Breath: The New Science of a Lost Art” (Breath: La nueva ciencia de un arte perdido).

¿Es seguro usar cinta bucal en la noche?

No todo el mundo es un buen candidato para usar la cinta bucal, advierte Kearney. Si te cuesta trabajo respirar por la nariz o te oyes a ti mismo cuando intentas respirar por la nariz a lo largo del día, no deberías probarla. Mejor, indica, acude a un otorrinolaringólogo para que te evalúe.

Un problema anatómico, como un tabique desviado, o alergias, sinusitis o congestión crónica, puede explicar la dificultad que uno tenga para respirar por la nariz.

Y si roncas con frecuencia o te despiertas más cansado que fresco, dice Horvat, considera la posibilidad de acudir a un especialista del sueño antes de recurrir a la cinta bucal.

Si decides probarla, es importante que utilices la cinta adhesiva adecuada, sostiene Nestor. No busques cinta adhesiva para papel ni nada que no se pueda quitar fácilmente, afirma.

“La cinta debe poder retirarse sin esfuerzo, sin tensión ni resistencia”, añade Nestor, como la cinta quirúrgica. El objetivo de la cinta adhesiva bucal no es sellar los labios, sino recordarles a los músculos que se relajen.

Nestor recomienda empezar a practicar esta técnica durante el día. Coloca la cinta adhesiva sobre la boca durante unos 10 minutos cada vez, dice, y luego ve aumentando hasta los 20 minutos más o menos al día siguiente. Al cabo de unas semanas, el cuerpo se aclimatará a respirar por la nariz y podrás probar la cinta bucal al dormir.