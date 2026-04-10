Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada

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Vida
/ 10 abril 2026
    Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
    La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia. EFE

La cúrcuma puede ayudar a mitigar algunos de los síntomas asociados a la astenia. Descubre todo lo que debes saber

La cúrcuma se posiciona como uno de los aliados naturales más relevantes para enfrentar la astenia primaveral, gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden contribuir a reducir la fatiga y favorecer el equilibrio del organismo. En un contexto donde la alimentación cobra cada vez más importancia en el bienestar integral, este ingrediente milenario ha despertado el interés científico por su impacto en la salud.

La astenia primaveral, por su parte, es un fenómeno común durante el cambio de estación que puede afectar la energía, el estado de ánimo y la concentración. Aunque es temporal, sus efectos pueden interferir en la vida diaria, lo que ha llevado a buscar estrategias naturales que ayuden al cuerpo a adaptarse.

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¿QUÉ ES REALMENTE LA ASTENIA PRIMAVERAL?

Más que una enfermedad, la astenia primaveral es un trastorno adaptativo vinculado a los cambios estacionales, especialmente al aumento de horas de luz. Este ajuste impacta directamente en los ritmos circadianos, obligando al organismo a reconfigurar su reloj biológico.

Como resultado, pueden aparecer síntomas como cansancio constante, apatía, irritabilidad, somnolencia durante el día, dificultad para concentrarse y pérdida de apetito. En algunos casos, también se presentan ligeras alteraciones en el estado de ánimo.

De acuerdo con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, este proceso suele resolverse en pocas semanas, aunque durante ese tiempo puede afectar la calidad de vida.

A nivel fisiológico, uno de los principales factores es la alteración en la producción de melatonina y serotonina. El aumento de la luz solar reduce la secreción de melatonina, lo que puede alterar el descanso, mientras que el organismo necesita reajustar los niveles de serotonina, influyendo en el estado emocional.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan mantener rutinas de sueño estables, realizar actividad física moderada y seguir una alimentación equilibrada que apoye el funcionamiento del organismo.

$!La astenia no es una enfermedad como tal, pero si una condición que afecta a gran parte de la población.
La astenia no es una enfermedad como tal, pero si una condición que afecta a gran parte de la población. EFE

LA CÚRCUMA, UN ESPERADO ALIADO

Dentro de este enfoque integral, la cúrcuma ha ganado protagonismo por su compuesto activo, la curcumina, reconocido por su capacidad para combatir el estrés oxidativo y modular procesos inflamatorios.

Estos efectos pueden ayudar a mitigar algunos de los síntomas asociados a la astenia, como la fatiga y el desgaste físico, aunque no se considera un tratamiento específico.

El interés por este ingrediente también ha crecido dentro del ámbito de la suplementación y la nutricosmética. Tal como se destaca desde el laboratorio Dietmed, especializado en complementos de esta planta, “la cúrcuma ha ocupado, durante siglos, un lugar muy importante dentro de la medicina tradicional asiática. Mucho antes de que hablásemos de ‘superalimentos’ o bienestar integral, a la cúrcuma ya se le atribuía este papel para el cuidado del organismo debido a sus propiedades naturales”.

Según detallan desde Dietmed, “este ingrediente de color dorado se ha convertido en un favorito cuando se habla de salud, belleza y equilibrio”, especialmente en un contexto donde se valoran cada vez más los compuestos con efectos protectores.

Sin embargo, los especialistas advierten que uno de los aspectos clave es la biodisponibilidad de la curcumina, es decir, la capacidad del cuerpo para absorberla. “Cuando hablamos de aprovechar realmente sus propiedades, la calidad del ingrediente y la concentración de sus compuestos activos marcan una gran diferencia”, subrayan.

$!La astenia genera cansancio, sueño, fatiga o falta de apetito.
La astenia genera cansancio, sueño, fatiga o falta de apetito. EFE

Por esta razón, han surgido formulaciones que combinan la cúrcuma con otros compuestos como la piperina, presente en la pimienta negra, para mejorar su absorción.

UN ABORDAJE INTEGRAL DEL PROBLEMA

A pesar de sus beneficios, los expertos enfatizan que ningún suplemento sustituye una dieta equilibrada ni hábitos de vida saludables. El manejo de la astenia primaveral requiere una estrategia integral que incluya descanso adecuado, ejercicio y una alimentación rica en nutrientes.

En este contexto, la cúrcuma puede incorporarse fácilmente tanto en la dieta diaria como en suplementos, siempre con orientación profesional en caso necesario.

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Aunque se trata de una condición pasajera, la astenia primaveral evidencia la importancia de escuchar al cuerpo y adaptarse a sus cambios. En ese proceso, ingredientes como la cúrcuma representan un punto de encuentro entre la tradición y la ciencia en favor del bienestar.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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