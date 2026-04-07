Perimenopausia: Qué es, síntomas y por qué no se habla tanto de ello

Perimenopausia: Qué es, síntomas y por qué no se habla tanto de ello

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Las cifras demuestran que, a nivel nacional, de tres mil encuestas realizadas a mujeres y personas menstruantes, solo el 19% sabe o ha escuchado de la perimenopausia, mientras que un 80% desconoce por completo el término

Vida
/ 7 abril 2026
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La perimenopausia, o transición a la menopausia, es definida como el período anterior a tu último período menstrual, de acuerdo con la Oficina para la Salud de la Mujer (Office on Women’s Health). Según la institución estadounidense, en esta etapa, la menstruación sucede de forma irregular hasta que desaparece por completo, a la vez que los niveles hormonales cambian al azar.

“Durante esta transición, los ovarios comienzan a producir cantidades fluctuantes y, finalmente, significativamente reducidas de estrógeno y progesterona”, se detalla en la página web de la oficina.

https://vanguardia.com.mx/vida/la-menopausia-el-secreto-a-voces-de-las-mujeres-KM19735294

En México, ocho de cada diez mujeres desconocen este proceso, tal y como quedó plasmado en las estadísticas de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual México 2025, llevada a cabo por la colectiva Menstruación Digna México, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Essity Latinoamérica.

EXPERIENCIA VS. DIAGNÓSTICO

Las cifras demuestran que, a nivel nacional, de tres mil encuestas realizadas a mujeres y personas menstruantes, solo el 19% sabe o ha escuchado de la perimenopausia, mientras que un 80% desconoce por completo el término.

Además de esto, lo que hace ruido es que únicamente un 18% de la población encuestada obtuvo un diagnóstico adecuado en un tiempo estimado de un mes o menos; el 32% tardó de un mes a medio año; mientras que el 16% aún no ha recibido un diagnóstico formal..

Sin embargo, la activista Anahí Rodríguez reconoció, en una entrevista para La Cadera de Eva, que en muchas ocasiones, el primer acercamiento que se tiene a la perimenopausia es a través de la experiencia de otras personas, y no desde el acceso oportuno a información clara, científica y socialmente difundida.

SÍNTOMAS DE LA PERIMENOPAUSIA QUE FUERON DETECTADOS

El muestreo también reveló cuál es la sintomatología más común entre personas menstruantes, asociada a la perimenopausia:

1. Bochornos, en un 52%.

2. Cambios en el estado de ánimo, en un 30%.

3. Problemas de sueño, en un 30%.

4. Sudores nocturnos, en un 30%.

5. Periodos menstruales irregulares, en un 29%.

6. Sequedad vaginal, en un 21%.

7. Sangrados abundantes, en un 21%.

Algunos de estos signos permanecen hasta la menopausia.

$!Mujeres y personas menstruantes.
Mujeres y personas menstruantes. FREEPIK

PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS: ¿LA CURA?

“El personal de salud a veces no tiene sensibilidad. Muchas veces, demeritan los síntomas. Lo primero que hacen es darte pastillas anticonceptivas para supuestamente regular el periodo”, agregó Anahí Rodríguez.

Siguiendo con la desinformación al respecto, casi la mitad de las personas encuestadas no recurrieron a ningún medicamento o tratamiento que ayudara a sobrellevar los síntomas.

Entre quienes sí buscaron ayuda, los métodos más comunes fueron el estrógeno vaginal, programas de bienestar como ejercicio o meditación y la terapia hormonal.

BRECHAS, DESINFORMACIÓN, DENUNCIAS Y EL SISTEMA

Más allá de exponer los síntomas y el concepto de la perimenopausia, el objetivo es denunciar las brechas de información y accesibilidad.

Los resultados de la encuesta son un claro indicador de la falta de información accesible y la desinformación en torno a la salud y gestión menstrual. Un ejemplo es el conocimiento en lo legislativo respecto a la disminución de impuestos en productos de gestión menstrual: un tema que el 89% de las personas encuestadas desconoce. Y lo mismo sucede con las licencias menstruales.

https://vanguardia.com.mx/vida/varices-sin-bisturi-nuevas-tecnicas-no-invasivas-AK19757052

De igual forma, nos damos cuenta de que también persisten brechas en atención médica y diagnósticos, educación, cultura y estigmas.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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