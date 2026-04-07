Perimenopausia: Qué es, síntomas y por qué no se habla tanto de ello

La perimenopausia, o transición a la menopausia, es definida como el período anterior a tu último período menstrual, de acuerdo con la Oficina para la Salud de la Mujer (Office on Women’s Health). Según la institución estadounidense, en esta etapa, la menstruación sucede de forma irregular hasta que desaparece por completo, a la vez que los niveles hormonales cambian al azar. “Durante esta transición, los ovarios comienzan a producir cantidades fluctuantes y, finalmente, significativamente reducidas de estrógeno y progesterona”, se detalla en la página web de la oficina.

En México, ocho de cada diez mujeres desconocen este proceso, tal y como quedó plasmado en las estadísticas de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual México 2025, llevada a cabo por la colectiva Menstruación Digna México, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Essity Latinoamérica. EXPERIENCIA VS. DIAGNÓSTICO Las cifras demuestran que, a nivel nacional, de tres mil encuestas realizadas a mujeres y personas menstruantes, solo el 19% sabe o ha escuchado de la perimenopausia, mientras que un 80% desconoce por completo el término. Además de esto, lo que hace ruido es que únicamente un 18% de la población encuestada obtuvo un diagnóstico adecuado en un tiempo estimado de un mes o menos; el 32% tardó de un mes a medio año; mientras que el 16% aún no ha recibido un diagnóstico formal.. Sin embargo, la activista Anahí Rodríguez reconoció, en una entrevista para La Cadera de Eva, que en muchas ocasiones, el primer acercamiento que se tiene a la perimenopausia es a través de la experiencia de otras personas, y no desde el acceso oportuno a información clara, científica y socialmente difundida. SÍNTOMAS DE LA PERIMENOPAUSIA QUE FUERON DETECTADOS El muestreo también reveló cuál es la sintomatología más común entre personas menstruantes, asociada a la perimenopausia: 1. Bochornos, en un 52%. 2. Cambios en el estado de ánimo, en un 30%. 3. Problemas de sueño, en un 30%. 4. Sudores nocturnos, en un 30%. 5. Periodos menstruales irregulares, en un 29%. 6. Sequedad vaginal, en un 21%. 7. Sangrados abundantes, en un 21%. Algunos de estos signos permanecen hasta la menopausia.

PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS: ¿LA CURA? “El personal de salud a veces no tiene sensibilidad. Muchas veces, demeritan los síntomas. Lo primero que hacen es darte pastillas anticonceptivas para supuestamente regular el periodo”, agregó Anahí Rodríguez. Siguiendo con la desinformación al respecto, casi la mitad de las personas encuestadas no recurrieron a ningún medicamento o tratamiento que ayudara a sobrellevar los síntomas. Entre quienes sí buscaron ayuda, los métodos más comunes fueron el estrógeno vaginal, programas de bienestar como ejercicio o meditación y la terapia hormonal. BRECHAS, DESINFORMACIÓN, DENUNCIAS Y EL SISTEMA Más allá de exponer los síntomas y el concepto de la perimenopausia, el objetivo es denunciar las brechas de información y accesibilidad. Los resultados de la encuesta son un claro indicador de la falta de información accesible y la desinformación en torno a la salud y gestión menstrual. Un ejemplo es el conocimiento en lo legislativo respecto a la disminución de impuestos en productos de gestión menstrual: un tema que el 89% de las personas encuestadas desconoce. Y lo mismo sucede con las licencias menstruales.