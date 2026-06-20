Así ha sido el camino hacia la erradicación y eliminación de las enfermedades más letales del planeta

La Asamblea General de la OMS rindió homenaje el pasado mayo a los 17 países que han sido capaces de poner punto final a ese grupo de enfermedades, entre ellos Chile (lepra); Argelia, Australia, Egipto, Fiyi, Libia, Senegal y Túnez (tracoma); y Brasil, Bahamas, Dinamarca y Maldivas (transmisión maternoinfantil del VIH). Maldivas, además, se convirtió en el primer país del mundo en lograr una triple eliminación: la del VIH de madre a bebé, pero también la de hepatitis B y la de sífilis.

Ello significa reducir a cero la incidencia de la patología en un país o territorio, aunque siga existiendo en otros lugares, mientras que erradicar implica suprimir el patógeno por completo del planeta. En otras palabras, la eliminación es el paso previo a la erradicación. Hay un nivel más alto que es la extinción, cuando el agente infeccioso ya no está en la naturaleza o en los laboratorios. Además de la viruela, hay una segunda enfermedad que también ha logrado erradicarse, pero es animal: la peste bovina. TRAS LA LA VIRUELA, ¿CUÁL SERÁ LA SEGUNDA ENFERMEDAD EN ERRADICARSE? En la actualidad, hay cuatro programas de erradicación en curso respaldados por la OMS: la poliomielitis (polio), el gusano de Guinea (dracunculosis), la malaria y el pian. La dracunculosis va camino de convertirse en la segunda enfermedad humana erradicada, con solo diez casos humanos notificados en todo el mundo en 2025, la cifra más baja de la que se tiene constancia, según datos del Centro Carter. Esta organización sin ánimo de lucro estadounidense lidera la campaña mundial para acabar con dicha patología, que causa una dolorosa ampolla de la que emerge lentamente un gusano, por lo general en la parte inferior de la pierna, entre diez y catorce meses después del contagio.

En 1986, cuando el Centro Carter intensificó sus esfuerzos para acabar con el gusano de Guinea, se estimaba que se producían cada año 3,5 millones de casos humanos. Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud ha certificado 200 países libres del gusano de Guinea. Solo seis siguen sin certificar: Angola, Chad, Etiopía, Malí, Sudán del Sur y Sudán. La OMS RINDE TRIBUTO A PAÍSES QUE HAN DEDICADO UN GRAN ESFUERZO Entre los países a los que la OMS rindió homenaje en su última Asamblea General figuran Chile, el primer país de América en ser oficialmente verificado como libre de la enfermedad de la lepra tras más de tres décadas sin declararse casos locales. Los primeros casos de la enfermedad se registraron en Rapa Nui (Isla de Pascua) a finales del siglo XIX y en el territorio continental chileno hubo contagios esporádicos, el último de ellos detectado en 1993. ”La eliminación de la lepra en Chile envía un mensaje claro al mundo, el de que con un compromiso sostenido, (...) detección temprana y acceso universal a la salud podemos conseguir que enfermedades ancestrales pasen a la historia”, destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La lepra o enfermedad de Hansen es causada por la bacteria Mycobacterium leprae y en ausencia de tratamiento puede causar daños permanentes en piel, nervios, extremidades y ojos, que en casos extremos pueden generar discapacidad. Está incluida por la OMS en la lista de enfermedades tropicales desatendidas, todavía se registran casos en 120 países y cada año se reportan más de 200 mil nuevos contagios, pese a que existe una cura desde hace cuatro décadas. Otro caso destacado en 2025 ha sido Egipto, que ha eliminado como problema de salud pública la presencia del tracoma, la enfermedad infecciosa que causa más casos de ceguera en el mundo. Se convierte en el séptimo país en alcanzar este hito en el Mediterráneo Oriental y en el vigésimo séptimo en todo el mundo, según la OMS. El tracoma es responsable de la ceguera o discapacidad visual de cerca de 1.9 millones de personas en el mundo y aún constituye un problema de salud pública en 30 países, lo que pone a más de cien millones de personas en riesgo de contraer la enfermedad.