Más amor sin más kilos, ¿cuándo se está enamorado se tiende a subir de peso?

ESPAÑA- San Valentín es una de las celebraciones más dulces del año, no solo por la dulzura implícita en el amor entre dos personas y en los gestos que intercambian los enamorados en esa fecha señalada, sino también por el consumo de bombones, galletas, chocolates, postres y otras delicias con forma de corazón y repletas de azúcar (y calorías) que se suelen regalar y compartir.

El consumo de alcohol, por medio de vinos y destilados, y su consiguiente aporte de ‘calorías vacías’ (que proporcionan energía, pero no nutrientes, favoreciendo el aumento de peso y los déficits nutricionales) también suele estar muy presente en las celebraciones y comidas de San Valentín.

DISFRUTAR UN DÍA ESPECIAL SIN EXCESOS CALÓRICOS

Para disfrutar de esa fecha señalada sin excesos calóricos, culpa, ni arrepentimientos posteriores, desde Yazen, plataforma digital que proporciona herramientas para lograr y mantener un peso saludable, recomienda a las parejas que prioricen la calidad sobre la cantidad en materia de alimentos.

En tal sentido sugieren elegir chocolate con alta pureza de cacao, que ofrece una mayor satisfacción con menor volumen de alimento consumido, y dedicar una atención plena al acto de comer en lo que se conoce como ‘mindful eating’, para poder conectar con el sabor y la saciedad, disfrutando del placer gastronómico sin caer en la urgencia ingerir demasiado.

Por otra parte, “es un error llegar a la cena con un hambre voraz por haber intentado ‘ahorrar calorías’ durante el día, ya que esto garantiza elecciones alimentarias más impulsivas y grasas”, según explican.

Desde Yazen recomiendan “que las comidas previas a la cena sean ricas en proteína y fibra, para estabilizar los niveles de glucosa, así como alternar cada copa de alcohol con un vaso de agua”.

Estas sencillas medidas protegerán la salud mental y metabólica de la pareja durante la celebración, permitiendo que San Valentín sea un momento de disfrute y no de arrepentimiento”, enfatizan.

EXCESO DE PESO, ¿UN EFECTO COLATERAL DEL AMOR?

Más allá del exceso puntual en el consumo de dulces en el que incurren las parejas cada 14 de febrero y que puede añadir una cantidad limitada de gramos al cuerpo, algunas investigaciones y expertos sugieren que, en algunos casos podría existir un nexo causa-efecto, sostenido en el tiempo, entre las relaciones amorosas y el exceso de peso de quienes las viven.

¿Existe un fenómeno de ‘sobrepeso asociado a las relaciones de pareja’? ¿Hasta qué punto puede considerarse que el amor nos engorda? ¿Más cariño y estabilidad equivalen a más kilos añadidos a nuestra anatomía?

“Cuando nos enamoramos, se producen cambios evidentes en el cuerpo y en el comportamiento”, explica a EFE Nicolas Dhondt, psicólogo clínico especializado en neuropsicología y trastornos de la conducta alimentaria, que forma parte del equipo de expertos y asesores de Yazen.

LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD CAMBIA A LOS ENAMORADOS

“Durante la fase inicial del enamoramiento, aumentan en el cerebro los niveles de dopamina (sustancia neurotransmisora que actúa como mensajero químico entre las neuronas) lo cual puede suprimir el apetito y aumentar la energía” de la persona enamora, señala Dhondt en una entrevista con EFE.