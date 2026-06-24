Médicos y pacientes en tiempos de la IA, un especialista analiza el impacto de esta revolucionaria tecnología en la consulta médica

Uno de los procesos más transformadores que está experimentando la salud a nivel mundial es el ingreso de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial (IA), la cual está teniendo un creciente impacto a todos los niveles, coinciden los expertos en sistemas sanitarios. “Y una de las transformaciones más significativas que está impulsando la entrada de la IA en las consultas médicas es el cambio en la manera en que los médicos y pacientes se relacionan”, puntualiza el doctor Jorge Pérez Hermilla, director en España de Tandem Health, compañía especializada en automatización de la documentación clínica basada en IA.

Uno de los avances más destacados en este campo son los asistentes o copilotos clínicos basados en IA, sistemas que generan documentación escrita automáticamente a partir de la conversación entre médico y paciente; aportan al profesional información incluida en las guías médicas referidas al caso que está tratando y le resumen la historia clínica del paciente, a veces basada en decenas de informes previos. ¿Cómo cambia la relación médico-paciente con la IA? ¿Esta tecnología mejora la calidad asistencial o solo su eficiencia? ¿Qué nivel de privacidad de datos ofrece este nuevo entorno digital? ¿Dónde está el límite entre el apoyo tecnológico que aporta la inteligencia artificial y el criterio clínico del médico?

Jorge Pérez Hermilla, doctor en Medicina, máster en Ciencias Médicas y especialista en tecnologías e IA aplicadas a la salud, responde a esos interrogantes en una entrevista con EFE. RELACIÓN MÉDICO PACIENTE Paradójicamente, “la digitalización y las crecientes necesidades de documentar lo que ocurre en consulta han introducido una barrera entre el paciente y el sanitario, generando más trabajo para el profesional, en lugar de menos”, explica Pérez Hermilla. Señala que “el médico ha tenido que dedicar buena parte de su tiempo y atención a teclear, rellenar campos, pensar en cómo documentar todo lo que está ocurriendo, haciendo en muchos casos que la conversación pierda naturalidad y fluidez”. La llegada de los asistentes clínicos basados en IA, como Tandem Health, ha propiciado una descarga de esas labores administrativas desencadenadas por las tecnologías previas.

“Este asistente actúa como un ‘copiloto clínico’, que transcribe la conversación entre el sanitario y el paciente y genera, aplicando la IA, todo tipo de documentación clínica usando el estilo del propio profesional, que después revisa, modifica y, por último, valida el informe”, describe. Así, “el profesional ya no está pendiente del ordenador, sino de la persona que tiene delante. Puede escucharla mejor, hacer preguntas con más calma, fijarse en más aspectos visuales del paciente, y explicar las cosas con más claridad”, apunta. “Esto hace que el paciente se sienta realmente atendido y aumente su confianza. En cierto modo, estamos recuperando una forma de ejercer la medicina mucho más cercana y humana, pero con herramientas mucho más avanzadas detrás que las de hace tres décadas”, recalca.

Señala que, paralelamente, la IA ayuda a reducir el desgaste profesional o síndrome de ‘burnout’ del médico: un agotamiento físico, emocional y mental crónico provocado por el estrés laboral prolongado y la sobrecarga de las tareas administrativas y relacionadas con la documentación clínica.

“Muchos médicos sienten que dedican una parte muy importante de su jornada a tareas que no aportan valor clínico. Cuando se introducen herramientas de IA que automatizan esa parte de su trabajo, se les devuelve tiempo y energía para centrarse en lo que realmente importa, dedicar la mejor atención de paciente, con lo cual disminuye su estrés y aumenta su satisfacción”, destaca. CALIDAD Y EFICIENCIA ASISTENCIAL El doctor Pérez Hermilla destaca que “el mayor estudio de asistentes clínicos tecnológicos efectuado en Europa, y en el que participaron 1.295 profesionales sanitarios, registró una reducción del tiempo dedicado a la documentación del 29% a lo largo de aproximadamente 375 mil informes”.

“Aunque es cierto que automatizar la documentación clínica o la gestión de información permite ahorrar tiempo, lo más interesante es lo que ocurre con el tiempo que se recupera”, declara.