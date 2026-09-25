¿Tienen sobrecargos y pilotos un alto riesgo de padecer cáncer debido a la radiación?

The Associated Press explica que si bien la radiación cósmica viene desde el espacio; y que “tan solo una pequeña cantidad llega a la superficie de la Tierra”; sin embargo, la exposición a esta es más elevada para las personas que vuelan a gran altitud.

“Los auxiliares de vuelo y los pilotos presentan la mayor y la segunda mayor proporción de muertes por cáncer relacionado con la radiación, respectivamente”, señala Katie Brace , haciendo referencia a este nuevo estudio, en su articulo “Pilots, Flight Attendants Have Greater Risk of Radiation-Related Cancer Death Than Other Professions”, publicado en el sitio web de la Universidad de Harvard.

Una nueva investigación titulada “Cancer-Related Mortality Among US Pilots and Flight Attendants” publicada en la revista de medicina JAMA Internal Medicine el 17 de agosto del año en curso, precisa que tanto los auxiliares de vuelo como los pilotos corren un alto riesgo de fallecer a causa de cánceres que estén vinculados con la radiación, inclusive más que aquellas personas que trabajan con materiales radiactivos.

Entre los tipos de cáncer vinculados a la radiación que fueron estudiados están; el cáncer de mama, los cánceres del sistema nervioso central, la mieloma múltiple, la leucemia (salvo la leucemia linfocítica crónica), el linfoma, el cáncer de tiroides, el cáncer de próstata, el melanoma y cánceres de piel no melanoma, describe Brace,

Patel y sus colegas, Jena, y Michael Liu realizaron un análisis de todos los certificados de defunción de Estados Unidos que corresponden al periodo de 2020 a 2024, precisa Brace quien continúa detallando que “los registros proporcionaron datos de casi 13 millones de personas fallecidas en 503 ocupaciones, incluidos aproximadamente 14 mil pilotos y 7 mil auxiliares de vuelo”.

Para la realización de este estudio Vishal Patel quien es también autor principal e investigador clínico de la Facultad de Medicina de Harvard en cirugía en el Brigham and Women’s Hospital, se basó en los datos del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, indica Brace

“Se sabe que los miembros de las tripulaciones aéreas reciben la mayor dosis efectiva anual de radiación ionizante de cualquier fuerza laboral en Estados Unidos, principalmente debido a la exposición a la radiación cósmica a grandes altitudes”, explica Brace.

Brace cita a Anupam Jena, quien es profesor Joseph P. Newhouse de Políticas de Atención Médica del Instituto Blavatnik de la Facultad de Medicina de Harvard y autor principal de la investigación quien describe que de acuerdo a los resultados obtenidos estos “respaldan la consideración de medidas de protección frente a la radiación ocupacional para las tripulaciones aéreas estadounidenses, acordes con su nivel de exposición” .

Los autores decidieron excluir el cáncer de pulmón con el propósito de disminuir “posibles factores de confusión relacionados con el tabaquismo”, escribe Brace en su artículo.

AP resalta que que los investigadores encontraron que entre las más de 500 ocupaciones de Estados Unidos, fueron los auxiliares de vuelo las registraron el porcentaje más alto de muertes derivadas de cánceres vinculadas con la radiación; los pilotos se ubicaron en el el segundo puesto el segundo lugar, hallaron los investigadores.

“En esas dos ocupaciones, las probabilidades de morir fueron inusualmente altas para cada tipo de cáncer relacionado con la radiación”, acentúa AP.

Brace enfatiza en su artículo que es sabido que los miembros de las tripulaciones aéreas son los que están expuestos a recibir una mayor “dosis” anualmente de “radiación ionizante de cualquier fuerza laboral en Estados Unidos, principalmente debido a la exposición a la radiación cósmica a grandes altitudes”.

Por lo que, prosigue Brace, “los integrantes de esta profesión también tienen mayor probabilidad de ser diagnosticados con determinados tipos de cáncer que la población general”.

No obstante, los estudios que ese han hecho entorno a la radiación y l cáncer “han sido limitados en cuanto” para poder establecer si es posible que tengan una relación en tasas más altas de mortalidad por esta enfermedad, describe Brace en su artículo.

AP coincide con Brace al señalar que de acuerdo a Jena, Vishal R. Patel y Michael Liu, autores de la investigacion, “ninguno de los dos grupos mostró tasas de muerte superiores a lo normal por cánceres que no están vinculados a la exposición a radiación”,

Patel, Jena y Liu, descubrieron que los sobrecargos tenían un 50% más de posibilidades de fallecer debido un cáncer relacionado con la radiación mientras que los pilotos tenían cerca de un 36% más de probabilidades, menciona AP.

En lo que se refiere a un “riesgo absoluto”, alrededor del 6.9% de las muertes de auxiliares de vuelo fueron causadas por estos cánceres, es decir, alrededor de 1 de cada 14. En tanto que en los pilotos, fue del 6.7%; mientras que en la población trabajadora general, fue del 5%, expreso a AP Patel.

“De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las tripulaciones aéreas acumulan una exposición estimada de entre 3 y 6 milisieverts de radiación cósmica al año, dependiendo de las rutas de vuelo”, señala Brace.

“Esta cantidad es un orden de magnitud superior a los aproximadamente 0.4 milisieverts que recibe anualmente un viajero aéreo promedio que realiza 10 vuelos de ida y vuelta entre distintas regiones del país cada año”, puntualiza Brace.

AP hace hincapié en que los autores “reconocieron algunas limitaciones en su estudio”; ya que no pudieron determinar “cuánta exposición recibió cada auxiliar de vuelo y cada piloto en el aire o por otras fuentes”.

También los autores reconocen que es probable que “las ocupaciones se hayan clasificado erróneamente en algunos certificados de defunción”, remarca AP.

Así tampoco pudieron tener en cuenta algún otro posible factor que contribuyera a estas profesiones, debido a que el riesgo de cáncer “puede empeorar por la alteración frecuente del reloj interno del cuerpo”, destalla AP

Además de que cabe la posibilidad de “verse afectado por el desfase horario, el cruce de husos horarios y los horarios de trabajo irregulares”, enfatiza AP.

¿QUE DICE LA FAA SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) admitió que las tripulaciones aéreas están expuestas a la radiación ionizante, sin embargo el gobierno no establece cuáles son los límites federales de en cuanto a la dosis, ni tampoco exige monitoreo, dijeron los autores.

“No se puede gestionar una exposición que se ha decidido no medir”, aseveró Patel en un correo electrónico enviado a AP.

Sara Nelson, quien lidera un sindicato que representa a 55 mil auxiliares de vuelo, explicó a AP que que esta nueva investigación fortalece la posibilidad de que la exposición a la radiación se debe tomar con más seriedad, como el sindicato lo ha sugerido durante años.

“El riesgo es conocido, pero las tripulaciones no reciben educación ni información. Y nadie está asumiendo la responsabilidad”, explica a AP Nelson, presidenta de la Association of Flight Attendants-CWA.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press y la Universidad de Harvard.