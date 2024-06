Un equipo de científicos encontró hasta ocho polímeros distintos en el semen humano

CHINA- Las conclusiones de este nuevo estudio, fueron publicadas en la revista Science of The Total Environment.

De acuerdo con el articulo “Prevalence and implications of microplastic contaminants in general human seminal fluid: A Raman spectroscopic study”, los microplásticos son contaminantes ambientales omnipresentes que fueron encontrados en el semen humano en áreas contaminadas, sin embargo, precisan Ning Li, Huijun Yang, Yunling Dong, Bin Wei, Liyang Liang, Xiang Yun, Jiaqi Tian, Yongfei Zheng, Shuyin Duan y Lin Zhang autores de esta investigación, “su prevalencia y efectos en la población general siguen en gran medida inexplorados”.

Para poder examinar tanto la presencia, como la abundancia, así como los tipos de polímeros y asociaciones de microplásticos “con parámetros de calidad del semen en individuos sin exposición ocupacional”, este estudio se realizó a través de la recolección muestras de semen de 40 voluntarios que participaron en esta investigación que se sometieron a evaluaciones de salud prematrimoniales en Jinan, China.

Para llevar a acabo el análisis de las muestras, los autores usaron lo que se conoce como la microespectroscopia Raman con el propósito de poder “identificar, cuantificar y categorizar polímeros microplásticos”, así como también “la motilidad de los espermatozoides se evaluó mediante análisis asistido por computadora y la morfología se evaluó mediante tinción Diff-Quik”.

Por medio de un análisis estadístico, los autores, analizaron las correlaciones entre los datos demográficos, así como los parámetros del semen y el contenido de microplásticos.