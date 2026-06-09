Un estudio basado en datos de cerca de 700 mil voluntarios, revela la arquitectura genética de la ansiedad

En esta nueva investigación que fue dirigida por investigadores de King’s College London y del Instituto de Investigación Médica QIMR Berghofer se llevó acabo un análisis de los datos genéticos vinculados con los síntomas de ansiedad en 693,869 personas con ascendencia europea; en el que los autores descubrieron nuevos “conocimientos sobre las vías genéticas involucradas en esta condición”, describe en un comunicado el King’s College de Londres. Los resultados de este estudio titulado “Genome-wide meta-analysis of quantitatively measured generalized anxiety symptoms in individuals of European ancestry” (Metaanálisis a nivel genómico de los síntomas de ansiedad generalizada medidos cuantitativamente en individuos de ascendencia europea) fue publicado hoy en la revista Nature Human Behaviour.

A través de esta nueva investigación los autores lograron identificar el que hasta ahora es el mayor número de asociaciones genéticas vinculadas con la ansiedad, explica el King’s College de Londres, quien añade que al relacionar “los datos genéticos con la gravedad de los síntomas, en lugar de limitarse a la clasificación de diagnóstico clínico de “sí” o “no”, la investigación aporta una nueva comprensión del continuo biológico subyacente a la ansiedad, que puede abarcar desde respuestas saludables al estrés hasta trastornos incapacitantes”. De a cuerdo con la Agencia de Noticias EFE, comúnmente la investigación clínica suele clasificar a los pacientes en base a su diagnóstico, “los que lo tienen y lo que no”. “Los trastornos de ansiedad son las afecciones de salud mental más prevalentes en todo el mundo y sus tasas continúan aumentando. Los síntomas varían en intensidad y tipo entre las personas, reflejando la función evolutiva del miedo y la preocupación, que permiten mantener la vigilancia y la cautela frente a posibles amenazas”, indica el King’s College de Londres. Thalia Eley, que es profesora de Genética Conductual del Desarrollo en el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College London (IoPPN) y autora principal de esta investigación, explica que “a pesar del impacto de la ansiedad en la salud pública, el avance en la comprensión de su genética va por detrás del logrado en otras importantes afecciones de salud mental”, Eley prosigue describiendo que “dadas las altas y crecientes tasas de ansiedad, especialmente entre los adultos jóvenes, es más importante que nunca mejorar nuestra capacidad para identificar y comprender las fuentes de riesgo. Esperamos que nuestros hallazgos impulsen una nueva ola de análisis a gran escala que aceleren el progreso en la comprensión de la arquitectura genética de la ansiedad”.

King’s College de Londres precisa que en este nuevo estudio se consiguió identificar “74 regiones del genoma en las que las diferencias genéticas estaban relacionadas con los síntomas de ansiedad. Aproximadamente la mitad de estas regiones ya habían sido reportadas en estudios previos de GWAS sobre ansiedad, pero las restantes 39 regiones fueron descubiertas por primera vez” “Además de identificar el mayor número de loci asociados con la ansiedad hasta la fecha, los resultados respaldan el papel de ciertos genes en esta condición, como PCLO y SORCS3. Muchos de los genes implicados son especialmente activos en el tejido cerebral y participan en la comunicación entre las células nerviosas”, añade el comunicado.

Así también, los autores hallaron que “las variaciones genéticas comunes explican aproximadamente el 6 % de las diferencias en la gravedad de los síntomas de ansiedad entre las personas”, con lo que se abre, “un amplio margen para la influencia de factores ambientales, las interacciones entre genes y ambiente, y efectos genéticos aún no detectados”. En opinión de EFE, los resultados de esta nueva investigación “supone un avance disruptivo” ya que no pone a la ansiedad “como un estado fijo”, sino como “un espectro que va desde la respuesta natural del organismo al estrés diario hasta los trastornos crónicos y debilitantes”. Por su parte, Megan Skelton, quien es investigadora del IoPPN y primera autora del estudio, expresó que “este es un avance emocionante para comprender cómo los procesos biológicos pueden influir en el riesgo de ansiedad. Es importante destacar que la genética interactúa con las experiencias de vida, los contextos sociales y los factores psicológicos para determinar el riesgo individual. Esto significa que incluso una persona con alto riesgo genético podría no desarrollar ansiedad, mientras que alguien con bajo riesgo genético sí podría hacerlo”. Skelton concluye diciendo que “el aumento de las tasas de ansiedad apunta a factores ambientales, ya que la genética cambia muy poco entre generaciones. Por ello, reducir la ansiedad en la población requerirá abordar estos factores. Al mismo tiempo, comprender el riesgo genético podría ayudarnos a identificar a las personas más sensibles a las influencias ambientales, contribuyendo en última instancia a estrategias de prevención y tratamiento más eficaces”. EFE indica que los autores observan que no obstante a que “los trastornos de ansiedad” se están “elevando drásticamente a nivel global” y que es una de las enfermedades referentes a la salud mental “más prevalentes del mundo”, “el estudio de las bases genéticas de la ansiedad ha permanecido históricamente rezagado frente a otros trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar”. CUAL ES EL RIESGO GENÉTICO DE PADECER ANSIEDAD Los investigadores además realizaron cálculos sobre las “puntuaciones de riesgo poligénico para la ansiedad”, es decir “el riesgo genético de cada individuo”. El King’s College de Londres señala que estas puntuaciones se crearon haciendo uso de” los resultados del GWAS en personas de ascendencia europea y posteriormente se evaluaron en muestras independientes de personas con ascendencia europea, africana y del sur de Asia”. Los autores descubrieron, añade el King’s College de Londres, que “las puntuaciones explicaron entre 1.2 % y 2.9 % de la variación en la gravedad de los síntomas de ansiedad. Los resultados sugieren que existen algunas influencias genéticas compartidas entre estos grupos, aunque siguen siendo necesarios estudios específicos para cada población a fin de identificar riesgos genéticos particulares”.