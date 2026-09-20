Campechanas de Parras: tradición, dulzura y brasas

Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartirles vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. En Coahuila tenemos el privilegio de vivir rodeados de sabores que cuentan historias. Cada región posee productos, recetas y tradiciones que se han convertido en parte de nuestra identidad. Parras de la Fuente, reconocido por su historia, sus viñedos y su riqueza gastronómica, también forma parte de ese mapa de sabores que vale la pena conocer y presumir. Y entre los recuerdos dulces que acompañan un paseo, una visita o una conversación familiar, encontramos las campechanas, esas piezas de repostería de textura crujiente que invitan a detenernos un momento y disfrutar sin prisa. EL ARTE DE LAS CAMPECHANAS Hablar de una campechana es hablar de capas, de horno y de ese sonido característico que aparece al partirla. Su encanto está precisamente en su sencillez. No necesita demasiados adornos para conquistar el paladar. Una buena pieza debe ser crujiente, dorada y capaz de convertirse en un acompañante perfecto para un café, una bebida caliente o, por qué no, un gran postre.

La palabra ‘campechana’ puede tener distintos significados dentro de la gastronomía mexicana. En algunas regiones se utiliza para nombrar productos completamente diferentes. Esa es una de las maravillas de nuestra cocina: las palabras viajan, cambian y adquieren nuevas identidades dependiendo del lugar donde se preparan. LA TRADICIÓN COAHUILENSE En Parras, la tradición gastronómica está profundamente relacionada con el encuentro entre ingredientes, técnicas y costumbres que se han construido durante generaciones. Sus dulces, panes y productos regionales forman parte de esa experiencia que acompaña al visitante. Pero aquí viene la pregunta que seguramente algunos se estarán haciendo: ¿una campechana en la parrilla?... ¡Claro que sí! EL PODER DEL GRILL Cuando hablamos de cocina al grill, muchas personas piensan que el postre debe quedarse lejos del fuego. Grave error. La parrilla puede ser una herramienta maravillosa para trabajar frutas, panes, masas y diferentes preparaciones dulces. El secreto está en comprender el fuego. Para un postre no buscamos una flama agresiva que queme el azúcar en segundos. Buscamos calor controlado, zonas indirectas y el momento exacto para que los ingredientes desarrollen nuevos aromas. Una fruta madura, por ejemplo, puede caramelizarse de manera natural sobre las brasas. El calor concentra parte de sus azúcares y crea una superficie dorada llena de sabor.

El durazno, la piña, la pera, el plátano y los higos son grandes aliados del parrillero que quiere terminar una comida con algo diferente. Y si además los acompañamos con una campechana crujiente, crema o helado, tendremos un postre digno de cualquier celebración. ¿UNA PROPUESTA INDECENTE? Para esta receta quiero proponer una combinación que une tres elementos: la tradición de las campechanas, la dulzura de la fruta y el carácter inconfundible del fuego. Utilizaremos duraznos y piña, aunque puedes adaptar la receta según la temporada. Los vamos a llevar a la parrilla con un poco de mantequilla y miel. La campechana se calentará brevemente, con mucho cuidado, para conservar su textura. Finalmente, terminaremos con helado y una salsa sencilla. El resultado será un juego de temperaturas y texturas: fruta caliente, campechana crujiente y helado frío. Eso es lo maravilloso de cocinar: tomar un ingrediente que conocemos y llevarlo por un camino inesperado.