Campechanas de Parras: tradición, dulzura y brasas
Explora el lado dulce de la parrilla mediante una propuesta que une la tradición repostera de Parras de la Fuente con frutas caramelizadas al fuego y helado
Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartirles vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla.
En Coahuila tenemos el privilegio de vivir rodeados de sabores que cuentan historias. Cada región posee productos, recetas y tradiciones que se han convertido en parte de nuestra identidad. Parras de la Fuente, reconocido por su historia, sus viñedos y su riqueza gastronómica, también forma parte de ese mapa de sabores que vale la pena conocer y presumir.
Y entre los recuerdos dulces que acompañan un paseo, una visita o una conversación familiar, encontramos las campechanas, esas piezas de repostería de textura crujiente que invitan a detenernos un momento y disfrutar sin prisa.
EL ARTE DE LAS CAMPECHANAS
Hablar de una campechana es hablar de capas, de horno y de ese sonido característico que aparece al partirla. Su encanto está precisamente en su sencillez. No necesita demasiados adornos para conquistar el paladar. Una buena pieza debe ser crujiente, dorada y capaz de convertirse en un acompañante perfecto para un café, una bebida caliente o, por qué no, un gran postre.
La palabra ‘campechana’ puede tener distintos significados dentro de la gastronomía mexicana. En algunas regiones se utiliza para nombrar productos completamente diferentes. Esa es una de las maravillas de nuestra cocina: las palabras viajan, cambian y adquieren nuevas identidades dependiendo del lugar donde se preparan.
LA TRADICIÓN COAHUILENSE
En Parras, la tradición gastronómica está profundamente relacionada con el encuentro entre ingredientes, técnicas y costumbres que se han construido durante generaciones. Sus dulces, panes y productos regionales forman parte de esa experiencia que acompaña al visitante.
Pero aquí viene la pregunta que seguramente algunos se estarán haciendo: ¿una campechana en la parrilla?... ¡Claro que sí!
EL PODER DEL GRILL
Cuando hablamos de cocina al grill, muchas personas piensan que el postre debe quedarse lejos del fuego. Grave error. La parrilla puede ser una herramienta maravillosa para trabajar frutas, panes, masas y diferentes preparaciones dulces.
El secreto está en comprender el fuego.
Para un postre no buscamos una flama agresiva que queme el azúcar en segundos. Buscamos calor controlado, zonas indirectas y el momento exacto para que los ingredientes desarrollen nuevos aromas. Una fruta madura, por ejemplo, puede caramelizarse de manera natural sobre las brasas. El calor concentra parte de sus azúcares y crea una superficie dorada llena de sabor.
El durazno, la piña, la pera, el plátano y los higos son grandes aliados del parrillero que quiere terminar una comida con algo diferente. Y si además los acompañamos con una campechana crujiente, crema o helado, tendremos un postre digno de cualquier celebración.
¿UNA PROPUESTA INDECENTE?
Para esta receta quiero proponer una combinación que une tres elementos: la tradición de las campechanas, la dulzura de la fruta y el carácter inconfundible del fuego.
Utilizaremos duraznos y piña, aunque puedes adaptar la receta según la temporada. Los vamos a llevar a la parrilla con un poco de mantequilla y miel. La campechana se calentará brevemente, con mucho cuidado, para conservar su textura. Finalmente, terminaremos con helado y una salsa sencilla.
El resultado será un juego de temperaturas y texturas: fruta caliente, campechana crujiente y helado frío.
Eso es lo maravilloso de cocinar: tomar un ingrediente que conocemos y llevarlo por un camino inesperado.
RECETA DE HOY: CAMPECHANAS CON FRUTA AL GRILL Y HELADO
Ingredientes (para 6 porciones):
* 6 piezas de campechana
* 3 piezas de durazno maduro, pero firme
* ½ pieza de piña fresca
* 3 cucharadas de mantequilla derretida
* 4 cucharadas de miel
* 1 cucharadita de canela
* 1 cucharadita de extracto de vainilla
* 6 bolas de helado de vainilla
* ½ taza de cajeta
* ¼ de taza de nuez o almendra tostada y picada
*Ralladura de limón al gusto (opcional)
* Hojas de menta al gusto (para decorar)
Preparación:
1. Prepara la parrilla con una zona de fuego medio. Para los postres es importante trabajar con cuidado y evitar una flama demasiado intensa.
2. Corta los duraznos por la mitad y retira el hueso. Pela la piña y córtala en rebanadas gruesas.
3. Mezcla la mantequilla, la miel, la canela y la vainilla. Barniza ligeramente la fruta con esta preparación.
4. Coloca los duraznos y la piña sobre la parrilla. Cocina de 3 a 5 minutos por lado, dependiendo de la intensidad del fuego, hasta obtener bonitas marcas y una ligera caramelización.
5. Calienta la cajeta a baño María o en un recipiente adecuado lejos del fuego directo para que sea más fácil de servir.
6. Coloca cada campechana durante unos segundos en una zona de calor indirecto o sobre una superficie limpia de la parrilla. El objetivo es templarla, no quemarla. Si prefieres, puedes servirla completamente crujiente y a temperatura ambiente.
7. Para montar el postre, coloca una campechana como base. Agrega la fruta asada y una bola de helado de vainilla.
8. Termina con un poco de cajeta caliente, nuez o almendra tostada, ralladura de limón y unas hojas de menta.
Un postre que tiene aroma a brasa, sabor a fruta caramelizada y el encanto de una pieza tradicional.
La parrilla no termina cuando retiramos la última costilla o servimos el último taco. El fuego todavía tiene mucho que decir. Puede acompañarnos hasta el café, hasta la sobremesa y, por supuesto, hasta el postre.
A veces creemos que innovar significa olvidar lo tradicional. Yo pienso lo contrario. Innovar también es tomar aquello que forma parte de nuestra memoria gastronómica y descubrir nuevas maneras de compartirlo.
Las campechanas nos hablan de horno, de panadería y de tradición. La parrilla nos habla de humo, fuego y convivencia. Juntas pueden convertirse en una experiencia diferente.
Y eso es lo que más me gusta de la cocina al fuego: no pone límites, abre caminos.
Así que si visitas Parras, disfruta sus sabores, conoce su gastronomía y déjate conquistar por esas tradiciones que han acompañado la historia de la región. Y cuando regreses a casa, atrévete a encender la parrilla para algo más que carne.
Porque, güerito, el fuego también tiene un lado dulce.
¡Hasta el postre sabe mejor cuando tiene una historia que contar y unas buenas brasas que lo acompañen!
Gracias por leer el sabor. Y tú... ¿con todo, güerito?