Cempasúchil: el sabor que también se cocina

Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartirles vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Cuando pensamos en cempasúchil, inmediatamente vienen a nuestra mente los caminos de flores, los altares de Día de Muertos, las veladoras y ese característico color amarillo y naranja que durante noviembre llena nuestras casas y nuestros mercados. Pero esta flor, cuyo nombre proviene del náhuatl cempōhualxōchitl, «flor de veinte pétalos», también tiene una historia importante dentro de nuestra cocina mexicana.

ANTEPASADO CULINARIO Mucho antes de que se convirtiera en uno de los símbolos más reconocidos del Día de Muertos, nuestros antepasados ya conocían sus usos culinarios y medicinales. Hoy podemos encontrarla nuevamente en cocinas contemporáneas, donde chefs y cocineras tradicionales la utilizan para aportar color, aroma y un sabor muy particular a diferentes preparaciones. Eso sí, hay una regla fundamental: no todas las flores de cempasúchil que encontramos a la venta son aptas para consumo. Para cocinar debemos utilizar flores cultivadas específicamente para uso alimentario, libres de pesticidas y productos químicos. Nunca debemos llevar a la cocina las flores que se utilizaron como decoración de un altar. SABORES ENTRE TONALIDADES Su sabor es ligeramente floral, herbal y con un pequeño amargor que puede recordar a ciertas hierbas. Por eso, cuando se utiliza correctamente y en cantidades moderadas, puede convertirse en un ingrediente sorprendente. Y precisamente en estas fechas me gusta pensar que podemos darle una segunda vida a los ingredientes que forman parte de nuestras tradiciones.

¿QUÉ TAL UN ATOLE? El atole es una de esas bebidas que nos abrazan. Es sencillo, reconfortante y profundamente mexicano. En cada región encontramos versiones diferentes: de masa, pinole, chocolate, frutas, semillas o especias. Prepararlo con cempasúchil es una manera bonita de llevar el Día de Muertos hasta nuestra mesa, pero también de recordar que la gastronomía mexicana está llena de ingredientes que tienen una historia que contar. El secreto está en no excedernos con la flor. Queremos que el atole tenga un perfume delicado y un sabor equilibrado, no que parezca estar tomando un ramo de flores. Podemos acompañarlo con un poco de canela, vainilla o incluso con un toque de naranja. Personalmente, me encanta la combinación de cempasúchil y canela porque resulta cálida, aromática y perfecta para esta temporada. Así que este Día de Muertos, además de poner flores en nuestros altares, podemos permitir que alguna de ellas llegue también a nuestra cocina. Porque nuestras tradiciones no solamente se recuerdan: también se cocinan, se comparten y se disfrutan. Y como siempre digo... ¡Con todo, Güerito!