Cinco hábitos que transforman la vida escolar desde hoy
Organismos internacionales respaldan ciertos hábitos que mejoran el rendimiento escolar y el bienestar no solo en el ciclo escolar, sino en el largo plazo.
La etapa estudiantil es la oportunidad ideal para fortalecer hábitos que impactan en el rendimiento académico, el bienestar emocional y social de niñas, niños y adolescentes. Organismos internacionales y especialistas en educación coinciden en que pequeñas prácticas sostenidas pueden marcar una gran diferencia a lo largo del ciclo escolar.
1. Dormir bien: la base del aprendizaje
Dormir las horas necesarias mejora la concentración, la memoria y el desempeño académico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que un descanso adecuado es clave para el desarrollo cognitivo y la regulación emocional en edad escolar.
2. Rutinas claras de estudio
Establecer horarios fijos para tareas y repaso ayuda a reducir el estrés y fomenta la autonomía. La OCDE, a través de sus estudios sobre bienestar estudiantil, destaca que la organización del tiempo y la constancia fortalecen la sensación de control y pertenencia en la escuela, factores directamente relacionados con un mejor rendimiento.
3. Fomentar hábitos socioemocionales
Aprender a trabajar en equipo, expresar emociones y resolver conflictos es tan importante como aprender matemáticas o lenguaje. La UNESCO subraya que el bienestar emocional es un pilar del aprendizaje efectivo y recomienda integrar prácticas que fortalezcan la autoestima, la empatía y las relaciones positivas en la comunidad escolar.
4. Vida activa
La actividad física regular mejora la salud, el estado de ánimo y también el desempeño escolar. Investigaciones citadas por la OCDE indican que el movimiento frecuente se asocia con mejores resultados académicos y mayor bienestar general, incluso a largo plazo.
5. Hábitos de responsabilidad y propósito
Libros clásicos de educación y liderazgo, como “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” de Stephen R. Covey, aplicados en programas escolares reconocidos internacionalmente, destacan la importancia de la responsabilidad personal, la planeación y el establecimiento de metas desde edades tempranas para una vida escolar y personal equilibrada.