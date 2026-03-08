Colinabo: el invitado inesperado de la parrilla

Esta gastrónoma-filósofa del sabor quiere compartir vivencias, viajes, ingredientes y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Porque la cocina también es una forma de contar historias: de dónde vienen los ingredientes, cómo llegaron a nuestras mesas y qué nuevas combinaciones pueden nacer cuando los ponemos al fuego. Hoy hablaremos de un ingrediente poco común en muchas cocinas mexicanas, pero con un enorme potencial: el colinabo.

El origen del colinabo El colinabo (también conocido como rutabaga) es una hortaliza de raíz originaria del norte de Europa, probablemente de Escandinavia o Rusia. Se considera el resultado del cruce entre el repollo y el nabo, y comenzó a cultivarse de forma más extendida hacia finales de la Edad Media. Su resistencia al frío permitió que se consolidara rápidamente en la gastronomía de regiones con inviernos largos. Origen: norte de Europa, principalmente zonas escandinavas y siberianas. Difusión: a finales del siglo XVI ya se cultivaba en Alemania, Austria, Italia y España. Uso gastronómico: forma parte de preparaciones tradicionales del norte europeo, como el cawl, un caldo galés de cordero con verduras. Con el paso del tiempo también se integró a la cocina de Norteamérica, donde hoy es un ingrediente común en sopas, guisos y purés.

¿Cómo llegó el colinabo a México? El colinabo llegó a México principalmente a través de la importación desde Norteamérica, aunque actualmente también existe cultivo local en algunas regiones. Uno de los puntos donde se produce es Yuriria, Guanajuato, donde las condiciones climáticas permiten su desarrollo como hortaliza de temporada. Hoy puede encontrarse en: - Mercados y centrales de abasto - Fruterías especializadas - Supermercados Generalmente se vende sin hojas, ya que así se facilita su transporte y conservación. Temporada Es una hortaliza principalmente invernal, aunque su cosecha puede extenderse desde primavera hasta finales de otoño. Uso en cocina mexicana En México suele emplearse de manera similar a otros nabos: en sopas, caldos, guisos o como guarnición. Su sabor suave y ligeramente dulce lo hace muy versátil. Cómo cocinar el colinabo El colinabo se adapta muy bien a diferentes técnicas culinarias: - Crudo: Rallado para ensaladas tipo coleslaw con manzana y yogur, o cortado en bastones para crudités con hummus. Su textura crujiente recuerda a la manzana o al tallo del brócoli. - Asado u horneado: Cortado en cubos o bastones y asado al horno durante 35 a 45 minutos con aceite de oliva, sal y hierbas. Se vuelve tierno y ligeramente dulce. - Purés y cremas: Cocido al vapor o hervido, se transforma en un puré suave que suele combinarse con papa para equilibrar su sabor. - Salteados y sopas: Funciona muy bien en guisos, sopas de invierno o salteado rápidamente con otras verduras. - Encurtido: Puede encurtirse para conservar su textura firme y crujiente, ideal para acompañar platos grasos. - Hojas: Las hojas del colinabo también son comestibles y se cocinan de manera similar a la acelga o la espinaca.