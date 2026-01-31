¿Cómo construir una vida financiera sana desde la escuela?

Hablar de dinero con niños y jóvenes ya no es un tema lejano ni exclusivo de adultos. Hoy, con redes sociales, compras en línea y acceso inmediato a productos administrativos, la educación financiera se vuelve una herramienta indispensable desde la escuela. Para Daniel Lozano, director de Entrada de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, formar una vida financiera sana empieza mucho antes del primer sueldo.

“Desde que vamos pensando en cómo administrar nuestros recursos financieros, nuestro dinero, desde el ahorro mismo que vamos generando, es cuando empieza todo”, afirma. Para él, el objetivo no es solo guardar, sino aprender qué hacer con ese dinero para que, con el tiempo, “trabaje a favor de nosotros”.

Empezar desde pequeños: el valor del ahorro

La educación financiera inicia con pasos simples. En la infancia, el ahorro es la base. No se trata de hablar de intereses o inversiones, sino de metas claras. “El ahorro puede ser una idea donde digan: ‘este ahorro te va a ayudar a comprarte una consola o ir a un concierto’, y no nada más estirar la mano para pedirlo a los papás”, explica Lozano. Así, los niños entienden que el dinero representa esfuerzo y tiempo.

A medida que crecen, la meta se alarga. Lo que empieza como un cochinito se convierte en una cuenta, luego en un fondo de ahorro y, más adelante, en inversión. “No es nada más decir: ‘ya tengo mi ahorro’. La idea es que conforme crezcas vayas viendo qué hacer con ese dinero y que vaya trabajando para ti”, señala.

El error más común: querer todo rápido

Uno de los principales errores que observa en los jóvenes es la búsqueda de resultados inmediatos. “Buscan la satisfacción rápida, el dinero rápido, y por eso muchos se van por las apuestas”, advierte. Las aplicaciones de apuestas prometen ganancias grandes, pero suelen dejar pérdidas igual de grandes. El problema no es solo perder dinero, sino no pensar en el largo plazo.

Por eso, en materias como Finanzas Personales, que él imparte en el Tec de Monterrey, los estudiantes aprenden a cambiar esa mentalidad. “Queremos que cambien su visión a largo plazo. No todo es inmediato”, dice.