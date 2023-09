Cómo dedicarse a la escuela cuando la motivación ha desaparecido

Los psicólogos educativos reconocen dos tipos principales de motivación: la intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca toma el control cuando sentimos un interés profundo y genuino por una tarea o tema y obtenemos satisfacción del trabajo o del aprendizaje en sí mismo. Por otro lado, la motivación extrínseca, nos lleva a trabajar teniendo en cuenta el resultado, como un sueldo o una buena calificación. Cuando nos parece fascinante lo que estamos haciendo, como la lectura de un libro que no podemos interrumpir, nos impulsa la motivación intrínseca; cuando prestamos atención en una clase o en una reunión y nos prometemos diez minutos de compras en línea por atenderla completa, estamos recurriendo a la motivación extrínseca.

El año escolar apenas empieza , pero es probable que tanto los padres como los estudiantes hayan notado que el nivel de motivación académica ya es bajo. No es ninguna sorpresa. Ya sea que las clases sean virtuales, presenciales o en formato híbrido , muchos estudiantes han llegado a sentir que, si este año fuera un platillo, sería de puras verduras y sin postre. El contacto con compañeros de clases y profesores está ausente o coartado por pantallas, cubrebocas y plexiglás, así como la camaradería de abordar el tedioso trabajo junto con amigos y el estímulo diario de intercambiar unas pocas palabras con esa persona que te gusta en el salón. Lo que sí se ha mantenido es el flujo constante de tareas, evaluaciones y clases.

La motivación intrínseca es la que suele ser apreciada en los círculos educativos, y con justa razón. Está relacionada con niveles más elevados de logros académicos y un mayor bienestar psicológico . Dicho esto, no siempre es posible recurrir a la motivación intrínseca o mantenerla. Los jóvenes pueden estar motivados de manera intrínseca los lunes, pero no los viernes; o al inicio de una sesión de estudio nocturno, pero no a medida que transcurre la noche.

También es cierto que las motivaciones intrínseca y extrínseca no son mutuamente excluyentes. Es muy común que los estudiantes tengan un interés inherente en su trabajo académico y se preocupen por sus calificaciones.

En lugar de favorecer un tipo de motivación sobre la otra, es mejor tratarlas como engranajes diferentes, cada uno de los cuales ayuda a los jóvenes a avanzar en el camino académico. En mi experiencia, los estudiantes más hábiles para abordar el trabajo escolar son los que saben desempeñarse en ambas configuraciones, cambiando de una a otra según sea necesario.