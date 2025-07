¿Cómo fomentar la creatividad en el aula?

La creatividad es algo que a veces parece pertenecerle a unos cuantos , pero es sorprendente cuántas veces la usamos a diario para resolver incluso las situaciones más pequeñas. Esto no quiere decir que no haya manera de estimularla, sobre todo cuando se trata de hacer arte.

¿Qué mitos de la creatividad nos impiden alcanzarla?

En fechas recientes investigadores han pasado a considerar la creatividad como “una capacidad existente en todos los seres humanos, utilizada para la solución de problemas y que precisa de realidades ya existentes”, como lo publicó la maestra Claudia Vanessa Joachin Bolaños de la Unidad de Apoyo para el Aprendizaje de la UNAM.

No obstante, aún existen muchos mitos en torno a lo que es y cómo se estimula o, incluso, adquiere. Por eso fue lo primero que le preguntamos a las maestras Carla González, Any Martínez y Tania Cardona.

Las tres coinciden que la creencia de que la creatividad es algo nato o exclusivo de ciertas personas —“solo los niños son creativos”, por ejemplo— autolimita a las personas de todas las edades a imaginar y sacar su potencial.

“También la encuentras mientras juegas con los materiales, en el caso del teatro en los ensayos, en las improvisaciones y en la investigación nos podemos nutrir de asociaciones que en algún momento derivan en nuestra creación, podemos estimular nuestra creatividad también desde una motivación emocional, social, política, en algo de lo que quisiéramos abordar y a veces no sabemos cómo o desde dónde hacerlo”, compartió Carla, docente de teatro.

¿Cuál es el principal reto al buscar la creatividad?

En este sentido, también platicamos sobre qué es lo más difícil al momento de buscar la estimulación de la creatividad, tanto en el aula, para niños y jóvenes, como para adultos y artistas.

“El principal reto para adultos probablemente tiene que ver con el tiempo para hacer cosas, pero para aspirantes de artes puede ser el querer ser único de buenas a primeras, el miedo a copiar, la búsqueda de un estilo propio, a veces merma la creatividad, porque se fuerza el proceso”, comentó Any, docente de artes plásticas, “y también está lo opuesto, los que quieren parecerse a otro que ya existe. Copiar es una herramienta muy útil para aprender a dominar una técnica, y sí puedes tener inspiración, pero hay que meterle de lo tuyo”.

“Suena trillado pero el reto es salir de la zona de confort. Todos en algún punto somos creativos y sí tienen que haber momentos incómodos que te empujan a que explores, intentes y cometas errores para expandir o enriquecer tu creatividad”, comentó Tania, docente de danza.

¿Qué ejercicios utilizas para estimular la creatividad con tus alumnos?

Entrados en materia, literalmente, las tres nos compartieron algunos de los ejercicios que aplican para activar la creatividad y darle rienda suelta a la imaginación. La mayoría coinciden en el pensamiento divergente, el uso de los sentidos y el juego.

“Me gusta hacerlo desde sus sentidos, que exploren el cotidiano de otras formas, con propuestas que les hago, pero también invitarlos a proponer, ejercicios tan simples como cerrar los ojos y escuchar los sonidos más cercanos hasta los más lejanos, recorrer la escuela con ojos vendados, crear mapas sensoriales, sonoros, experimentar y también generar un ambiente en el que sientan que pueden hablar de lo que quieran eso ayuda a dirigir o guiar la creación desde algo que a ellxs les interese”, dijo Carla.

“Con mis estudiantes de educación básica hago mucho el ejercicio de reinterpretar obras conocidas y le quitamos un elemento para que lo reinterpreten. Por ejemplo, la obra de Saturno devorando a su hijo, le quitamos al hijo que se está comiendo y ahí empiezan a jugar, a veces le ponen instrumentos musicales, comida, que le está dando un besito a un gato, y ahí están ejerciendo la creatividad”, mencionó Any, quien también ha aplicado ejercicios como escuchar música instrumental o en idiomas no conocidos —para que las letras no influyan en la interpretación— y sentir qué colores o formas evocan los sonidos.

Por su parte, Tania reiteró perder el miedo a la incomodidad y el ridículo y canalizar la frustración y al mismo tiempo “es importante brindar espacios donde se pueda canalizar la frustración. No se puede estar todo el tiempo en un mismo sitio, tiene que haber momentos de respirar, de desconectarte, tomar aire, moverte, también espacios de seguridad y respeto pero igual con la cabeza fría sabiendo que hay momentos incómodos”.