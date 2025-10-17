¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?

El continuo aumento del trabajo en remoto y nómada, expone a las empresas, organizaciones y profesionales a un mayor riesgo de ciberataques por lo que requiere que los equipos utilizados para teletrabajar estén debidamente protegidos para que sus usuarios los usen de forma segura al estar conectados a una red wifi pública, advierte la firma de ciberseguridad Indusface.

“Las redes wifi públicas son más vulnerables a los ataques de los ciberdelincuentes y quienes las utilizan están más expuestos a que sus equipos y dispositivos contraigan una infección por ‘malware’ (programas maliciosos)”, según explica Venky Sundar, presidente de Indusface.

Para Sundar “la mejor protección sería no utilizar en absoluto estas redes wifi, y que las empresas establecieran directrices en este sentido, pero admite que nunca se puede estar seguro de que los empleados que trabajan en remoto las cumplan” a rajatabla.

La necesidad de resolver una cuestión urgente o atender un asunto que está en desarrollo; la oportunidad de aprovechar productivamente los ‘tiempos muertos’ (momentos de espera o desplazamientos en tren o autobús); y la comodidad de un bar tranquilo y agradable con buen ambiente y vistas, hacen que sea muy difícil resistirse a la tentación de teletrabajar desde lugares que quizá no sean los más seguros, añaden otros especialistas.

Sundar explica cuáles son los peores lugares para conectarse a una red wifi pública; describe los riesgos de ciberseguridad a los que se expone quien teletrabaja en estos sitios; y ofrece algunos consejos para mantenerse a salvo de los ciberataques cuando se utilizan las redes inalámbricas de lugares ajenos al ámbito laboral y abiertos a todas las personas en general.

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

El acceso abierto en estos establecimientos, que reciben diariamente numerosos clientes, puede dejar a los usuarios vulnerables a los piratas informáticos, que pueden explotar la falta de seguridad de la red wifi y utilizarla para acceder a sus datos personales, en lo que se conoce como ataque MITM (Man In The Middle o de ‘hombre en el medio’), según Sundar.