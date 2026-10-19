¿Cómo reconocer la ansiedad y aprender a manejarla?

¿Cómo reconocer la ansiedad y aprender a manejarla?

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

Reconocer la ansiedad, entender qué la detona y aprender a manejarla puede ayudarnos a recuperar el balance cotidiano

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La salud mental forma parte de nuestro todo. Está presente en lo que pensamos, en cómo enfrentamos las preocupaciones y el estrés, y en la manera en que respondemos a las situaciones que vivimos cada día.

Arianna Márquez, psicóloga y maestra en Psicología Cognitivo Conductual, explica que la salud mental está relacionada con el bienestar físico, mental y psicológico del ser humano. Actualmente se desempeña como mentora en el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo y se dedica a la consulta privada.

De acuerdo con la especialista, abarca los procesos psicológicos y subjetivos, es decir, aquello que ocurre en nuestra mente, pero también las habilidades que desarrollamos para afrontar situaciones cotidianas que pueden generarnos estrés, preocupación o dolor.

$!Arianna Márquez destaca la importancia de reconocer lo que sentimos y contar con herramientas para cuidar nuestra salud mental.
Arianna Márquez destaca la importancia de reconocer lo que sentimos y contar con herramientas para cuidar nuestra salud mental. FOTO: CORTESÍA

La salud mental en la actualidad

Abordar este tema es cada vez más común. En los últimos años, la salud mental ha ganado visibilidad y ha generado más conversaciones, especialmente entre los jóvenes.

“La salud mental ha cobrado mucho auge y creo que es muy positivo el hecho de que todos tengamos ahorita un poquito más de conciencia sobre nuestra salud mental”, comentó Arianna.

La psicóloga señala que anteriormente la atención se concentraba principalmente en la salud física y la parte médica. Ahora también existe mayor interés por comprender cómo pensamos y reconocer que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestra manera de actuar.

Contar con más información permite, además, generar conciencia en la sociedad y colocar la salud mental como un tema relevante al que las personas pueden prestar mayor atención.

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¿No estar bien, está bien?

Aunque solemos preocuparnos por sentirnos bien, Arianna señala que también es necesario normalizar aquellos momentos en los que no lo estamos, sin asumirlos necesariamente como algo negativo.

Lo importante, explica, es contar con herramientas y estrategias, así como buscar la ayuda necesaria para atravesar esos procesos y adaptarnos mejor a las situaciones que se presentan en el día a día.

Para saber cuándo es momento de pedir ayuda, es importante identificar los síntomas. Una de las principales señales aparece cuando sentimos que una situación nos sobrepasa, las herramientas que utilizábamos dejan de funcionar y el malestar comienza a interferir con nuestro funcionamiento habitual. En estos casos pueden presentarse ansiedad, estrés o depresión.

En el caso de la ansiedad, existen distintos niveles. La especialista explica que está la llamada “ansiedad normal”, que podemos experimentar ante determinadas situaciones, como esperar un resultado o estar preocupados por algo, pero que desaparece cuando la situación se resuelve.

En cambio, la “ansiedad patológica” afecta nuestro funcionamiento, puede ocasionar un deterioro significativo e incluso provocar malestares físicos.

“La ansiedad es un sistema complejo de respuesta, es nuestra manera de responder a situaciones de medio”, expresó Márquez.

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Si mentalmente no estamos sanos, nuestro funcionamiento cotidiano se entorpece. FOTO: MAGNIFIC

La manera de sobrellevarlo

El primer paso ante la ansiedad es reconocerla y ponerle nombre a lo que sentimos. Después, es importante identificar qué la detonó y desde cuándo está presente.

Una de las herramientas que ofrece la psicología para estos momentos es la respiración. Inhalar por la nariz mientras contamos hasta seis, retener el aire durante ocho segundos y después exhalar lentamente por la boca. Este ejercicio ayuda a activar un proceso de desactivación fisiológica y a disminuir los síntomas.

Otra estrategia consiste en cambiar el foco de atención mediante actividades como hacer deporte, salir con amigos o realizar alguna tarea que demande nuestra atención y funcione como distractor.

Arianna señala que las dificultades y los conflictos en las relaciones interpersonales también pueden repercutir en nuestras actividades cotidianas. De ahí la importancia de prestar atención a la salud mental y, especialmente, de buscar ayuda cuando no nos sentimos bien, incluso si no logramos identificar la razón.

“Es importante reconocer a todas aquellas personas que dan valor y le dan prioridad a su salud mental, si mentalmente no estamos sanos nuestro funcionamiento cotidiano se entorpece”, expresó la psicóloga.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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