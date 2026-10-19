¿Cómo reconocer la ansiedad y aprender a manejarla?

La salud mental forma parte de nuestro todo. Está presente en lo que pensamos, en cómo enfrentamos las preocupaciones y el estrés, y en la manera en que respondemos a las situaciones que vivimos cada día. Arianna Márquez, psicóloga y maestra en Psicología Cognitivo Conductual, explica que la salud mental está relacionada con el bienestar físico, mental y psicológico del ser humano. Actualmente se desempeña como mentora en el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo y se dedica a la consulta privada. De acuerdo con la especialista, abarca los procesos psicológicos y subjetivos, es decir, aquello que ocurre en nuestra mente, pero también las habilidades que desarrollamos para afrontar situaciones cotidianas que pueden generarnos estrés, preocupación o dolor.

La salud mental en la actualidad Abordar este tema es cada vez más común. En los últimos años, la salud mental ha ganado visibilidad y ha generado más conversaciones, especialmente entre los jóvenes. “La salud mental ha cobrado mucho auge y creo que es muy positivo el hecho de que todos tengamos ahorita un poquito más de conciencia sobre nuestra salud mental”, comentó Arianna. La psicóloga señala que anteriormente la atención se concentraba principalmente en la salud física y la parte médica. Ahora también existe mayor interés por comprender cómo pensamos y reconocer que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestra manera de actuar. Contar con más información permite, además, generar conciencia en la sociedad y colocar la salud mental como un tema relevante al que las personas pueden prestar mayor atención.

¿No estar bien, está bien? Aunque solemos preocuparnos por sentirnos bien, Arianna señala que también es necesario normalizar aquellos momentos en los que no lo estamos, sin asumirlos necesariamente como algo negativo. Lo importante, explica, es contar con herramientas y estrategias, así como buscar la ayuda necesaria para atravesar esos procesos y adaptarnos mejor a las situaciones que se presentan en el día a día. Para saber cuándo es momento de pedir ayuda, es importante identificar los síntomas. Una de las principales señales aparece cuando sentimos que una situación nos sobrepasa, las herramientas que utilizábamos dejan de funcionar y el malestar comienza a interferir con nuestro funcionamiento habitual. En estos casos pueden presentarse ansiedad, estrés o depresión. En el caso de la ansiedad, existen distintos niveles. La especialista explica que está la llamada “ansiedad normal”, que podemos experimentar ante determinadas situaciones, como esperar un resultado o estar preocupados por algo, pero que desaparece cuando la situación se resuelve. En cambio, la “ansiedad patológica” afecta nuestro funcionamiento, puede ocasionar un deterioro significativo e incluso provocar malestares físicos. “La ansiedad es un sistema complejo de respuesta, es nuestra manera de responder a situaciones de medio”, expresó Márquez.