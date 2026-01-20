Cuando el cuerpo ya no aguanta: por qué el alcohol pega más con la edad

A medida que envejecemos, nuestro organismo procesa el alcohol de forma más lenta y menos eficiente. Esto provoca que el alcohol permanezca más tiempo en la sangre, alcance concentraciones más altas y tenga efectos más intensos, incluso cuando se bebe lo mismo que antes. El resultado es claro: más deterioro, peor recuperación y resacas más largas.

TE PUEDE INTERESAR: Salud metabólica: qué es y por qué define tu bienestar a largo plazo

Antes bastaban un par de copas para sentirse relajado, sociable y de buen humor. Hoy, la misma cantidad puede provocar mareo, cansancio extremo, dolor de cabeza o una resaca desproporcionada. Si te ha pasado, no estás solo. La tolerancia al alcohol disminuye con la edad, y no es una percepción subjetiva: es una consecuencia directa de cómo el cuerpo cambia con los años.

Menos músculo, más impacto

Uno de los factores clave es la pérdida de masa muscular. A partir de los 30 años, el cuerpo comienza a perder músculo de forma progresiva, mientras que la proporción de grasa corporal suele aumentar. Esto es importante porque el músculo contiene más agua que la grasa.

El alcohol se diluye en el agua corporal. Cuando hay menos agua disponible, el mismo trago produce una mayor concentración de alcohol en sangre. Esto afecta directamente al cerebro y al sistema nervioso: empeora el juicio, el equilibrio, el tiempo de reacción y la memoria. También explica por qué la embriaguez llega más rápido y la resaca se vuelve más intensa.

Este fenómeno también ayuda a entender por qué las mujeres, en promedio, se embriagan más que los hombres con la misma cantidad de alcohol. Al tener menos masa muscular, el efecto se amplifica, y con la edad ese impacto se vuelve aún más marcado.

El hígado ya no trabaja igual

El hígado es el órgano encargado de metabolizar el alcohol, pero su eficiencia disminuye con el envejecimiento. Las enzimas que descomponen el alcohol se vuelven menos activas, lo que hace que el proceso sea más lento. Como consecuencia, los niveles de alcohol en sangre se mantienen elevados durante más tiempo.

Además, con los años aumenta el riesgo de padecer enfermedades hepáticas como la acumulación de grasa en el hígado o la cirrosis, que reducen aún más la capacidad de metabolizar el alcohol. Esto explica por qué personas mayores pueden sentirse ebrias durante más tiempo o experimentar efectos intensos con cantidades que antes toleraban sin problema.

Medicamentos que potencian el efecto

Otro factor decisivo son las interacciones con medicamentos. Con la edad, es más común tomar fármacos de forma regular, y muchos de ellos no se llevan bien con el alcohol. Algunos pueden intensificar la somnolencia, afectar la coordinación o aumentar el riesgo de caídas.

Medicamentos para el dolor nervioso, la ansiedad, la depresión, las convulsiones o la presión arterial pueden tener interacciones peligrosas con el alcohol. Incluso pequeñas cantidades pueden potenciar efectos secundarios y generar un malestar que antes no existía.