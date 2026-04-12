Cuando normalizar ya no es sano
Normalizar ayuda a sobrevivir, pero también puede impedirte avanzar cuando deja de ser consciente
Si ya entendimos que normalizar es una forma de sobrevivir, entonces la siguiente pregunta es inevitable:
¿En qué momento deja de ayudarnos?
Porque no todo lo que normalizamos es negativo. Hay normalizaciones que son necesarias, que nos permiten atravesar momentos difíciles sin colapsar. Nos ayudan a adaptarnos, a seguir, a sostenernos.
El problema no es normalizar. El problema es quedarnos ahí.
¿Cómo saber cuándo eso que ya se volvió “normal” en tu vida dejó de ser adaptativo?
Empieza por observar algo muy sencillo: ¿esto que estás viviendo te está ayudando a avanzar... o solo te está ayudando a aguantar?
Hay una diferencia importante entre sostener y resistir. Sostener implica que hay conciencia, que hay un para qué, que hay una intención. Sabes que estás atravesando algo y, aunque no sea fácil, hay dirección.
Resistir es distinto. Resistir es quedarte ahí porque no sabes cómo salir, porque ya te acostumbraste o porque te convenciste de que “así es”.
Otra pista es el tiempo. Hay cosas que pueden ser normales por un momento. Etapas que exigen más, situaciones que duelen, momentos en los que toca apretar.
Pero, cuando eso deja de ser temporal y se vuelve permanente, vale la pena detenerse. Porque no es lo mismo atravesar algo... que instalarte en eso.
También puedes observar si hay elección o inercia. ¿Elegiste esto o te acostumbraste?
Cuando algo es adaptativo, hay cierto nivel de conciencia. Sabes lo que estás haciendo; incluso sabes que no es ideal, pero tiene sentido en ese momento.
Cuando deja de serlo, entra en automático. Ya no te lo cuestionas. Solo pasa. Y ahí es donde se pierde la proporción.
Otra forma muy clara de verlo es salirte un momento de ti. Si alguien que quieres estuviera viviendo lo mismo, ¿qué le dirías? ¿Le dirías que es normal? ¿O le dirías que no debería aceptar eso?
Porque muchas veces vemos con claridad en otros lo que en nosotros ya dejamos de cuestionar.
Normalizar es sano cuando te ayuda a sostener la vida.
Deja de serlo cuando te impide mejorarla.
Y aquí viene lo importante: no se trata de dejar de normalizar todo de golpe. Se trata de empezar a hacer consciente lo que hoy ya no debería ser normal.
* De volver a nombrar lo que sí duele.
* De reconocer lo que sí incomoda.
* De aceptar que, aunque puedas con algo, no significa que sea lo mejor para ti.
Porque necesitamos algo más que mecanismos de defensa. Necesitamos estrategias. Estrategias para poner límites. Estrategias para movernos. Estrategias para dejar de sostener lo que nos está desgastando.
No desde el miedo, ni desde la urgencia. Desde la conciencia.
Porque crecer también implica revisar lo que ya normalizamos. Y atrevernos, poco a poco, a cambiarlo.
Porque, al final, también somos un “todavía”.