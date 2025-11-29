Cyber Monday 2025 en México: descuentos confirmados en Aeroméxico, BBVA y Liverpool

El Cyber Monday 2025 llega con algunas de las promociones más agresivas del año en México, especialmente para quienes buscan viajar antes de que termine el 2025, renovar tecnología o aprovechar descuentos bancarios. A continuación, te presentamos un resumen completo con las mejores ofertas confirmadas, ideal para tomar decisiones rápidas y comparativas.

TE PUEDE INTERESAR: Cyber Monday México 2025: fecha oficial, horarios y tiendas con las mejores ofertas

Las promociones más destacadas de Aeroméxico

Tras el Buen Fin, Aeroméxico decidió extender beneficios y ofrecer una última ventana de descuentos para cerrar el año. Durante el Cyber Monday, los viajeros podrán encontrar tarifas preferenciales en destinos nacionales e internacionales, ideales para planear vacaciones o viajes de trabajo.

Entre las promociones más relevantes se encuentran:

Vuelos nacionales desde $1,639

Destinos internacionales desde $4,113

Hasta 60% de descuento en hospedaje y 18 MSI

Además, algunos precios confirmados incluyen:

- Puerto Vallarta desde $1,957

- San José del Cabo desde $2,991

- Panamá desde $5,418

- Montreal desde $5,051

- Santiago de Chile desde $8,786

- Ámsterdam desde $13,889

Estas tarifas posicionan a Aeroméxico como una de las opciones más competitivas del Cyber Monday para quienes buscan ofertas de viaje confiables y con beneficios adicionales.