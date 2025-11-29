Cyber Monday 2025 en México: descuentos confirmados en Aeroméxico, BBVA y Liverpool

Vida
/ 29 noviembre 2025
    Cyber Monday 2025 en México: descuentos confirmados en Aeroméxico, BBVA y Liverpool
    El Cyber Monday 2025 llega con algunas de las promociones más agresivas del año en México. Foto: Unsplash

Liverpool también confirmó su participación con descuentos en smartphones, laptops, electrodomésticos y moda.

El Cyber Monday 2025 llega con algunas de las promociones más agresivas del año en México, especialmente para quienes buscan viajar antes de que termine el 2025, renovar tecnología o aprovechar descuentos bancarios. A continuación, te presentamos un resumen completo con las mejores ofertas confirmadas, ideal para tomar decisiones rápidas y comparativas.

TE PUEDE INTERESAR: Cyber Monday México 2025: fecha oficial, horarios y tiendas con las mejores ofertas

Las promociones más destacadas de Aeroméxico

Tras el Buen Fin, Aeroméxico decidió extender beneficios y ofrecer una última ventana de descuentos para cerrar el año. Durante el Cyber Monday, los viajeros podrán encontrar tarifas preferenciales en destinos nacionales e internacionales, ideales para planear vacaciones o viajes de trabajo.

Entre las promociones más relevantes se encuentran:

Vuelos nacionales desde $1,639

Destinos internacionales desde $4,113

Hasta 60% de descuento en hospedaje y 18 MSI

Además, algunos precios confirmados incluyen:

- Puerto Vallarta desde $1,957

- San José del Cabo desde $2,991

- Panamá desde $5,418

- Montreal desde $5,051

- Santiago de Chile desde $8,786

- Ámsterdam desde $13,889

Estas tarifas posicionan a Aeroméxico como una de las opciones más competitivas del Cyber Monday para quienes buscan ofertas de viaje confiables y con beneficios adicionales.

$!Durante el Cyber Monday, los viajeros podrán encontrar tarifas preferenciales en destinos nacionales e internacionales.
Durante el Cyber Monday, los viajeros podrán encontrar tarifas preferenciales en destinos nacionales e internacionales. Foto: Freepik

BBVA: reintegros y meses sin intereses en múltiples categorías

El banco BBVA también se suma con una propuesta sólida para compras digitales, destacando un esquema de reintegros de hasta 20% y 12 meses sin intereses en diversas categorías. Las promociones aplican pagando desde la App BBVA con MODO, lo que facilita recibir los beneficios sin procesos adicionales.

Las principales ofertas incluyen:

Electrónica y tecnología: 20% de reintegro (tope $20,000) + 12 MSI en tiendas como Samsung, Coppel, Frávega, Megatone y Naldo.

Home & Deco: 20% de reintegro (tope $20,000) + 12 MSI en marcas como Essen y Simmons.

Muebles y sillones: 12 MSI y 10% de reintegro en marcas adheridas.

Farmacias y perfumerías: 20% de reintegro con tope de $20,000 en Farmaplus, Selma, Rouge y más. En Farmacity y Get the Look, el tope será de $7,000.

Moda e indumentaria: 20% de reintegro (tope $20,000) en marcas como Sportline, Ver, Viamo, Equus y 47 Street.

Este esquema convierte a BBVA en una de las mejores opciones para compras de alto valor durante el Cyber Monday.

Liverpool y otras tiendas que participarán

Liverpool también confirmó su participación con descuentos en smartphones, laptops, electrodomésticos y moda, válidos en compras en línea. Además, ofrecerá Click & Collect, ideal para quienes prefieren recoger su compra directamente en tienda.

Otras tiendas que formarán parte del Cyber Monday 2025 en México incluyen:

Zara, H&M, Nike, Adidas, Puma, Shein, Temu, Amazon, Mercado Libre, Sears, Walmart y Coppel, entre muchas más.

Temas


Cyber Monday
Ofertas

Localizaciones


México

Organizaciones


BBVA
Aeroméxico

true

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump sostiene una fotografía mientras se dirige a reporteros tras hablar con las tropas por video desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. FOTO: AP / Alex Brandon

Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración

Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
Las metanfetaminas es la droga más incautada durante el segundo año de gobierno.

Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
Contribuyentes forman largas filas desde temprano para aprovechar los descuentos.

Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo
La medida busca brindar buen trato, hacer más agradable su paso por Coahuila y fortalecer el turismo en la entidad.

Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones
La asociación busca fortalecer la atención de perros y gatos en situaciones críticas mediante actividades abiertas al público

Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano
Las empresas deben adaptarse o corren el riesgo de quedar obsoletas ante la rapidez del avance tecnológico.

Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva