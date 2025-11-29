Cyber Monday 2025 en México: descuentos confirmados en Aeroméxico, BBVA y Liverpool
El Cyber Monday 2025 llega con algunas de las promociones más agresivas del año en México, especialmente para quienes buscan viajar antes de que termine el 2025, renovar tecnología o aprovechar descuentos bancarios. A continuación, te presentamos un resumen completo con las mejores ofertas confirmadas, ideal para tomar decisiones rápidas y comparativas.
Las promociones más destacadas de Aeroméxico
Tras el Buen Fin, Aeroméxico decidió extender beneficios y ofrecer una última ventana de descuentos para cerrar el año. Durante el Cyber Monday, los viajeros podrán encontrar tarifas preferenciales en destinos nacionales e internacionales, ideales para planear vacaciones o viajes de trabajo.
Entre las promociones más relevantes se encuentran:
Vuelos nacionales desde $1,639
Destinos internacionales desde $4,113
Hasta 60% de descuento en hospedaje y 18 MSI
Además, algunos precios confirmados incluyen:
- Puerto Vallarta desde $1,957
- San José del Cabo desde $2,991
- Panamá desde $5,418
- Montreal desde $5,051
- Santiago de Chile desde $8,786
- Ámsterdam desde $13,889
Estas tarifas posicionan a Aeroméxico como una de las opciones más competitivas del Cyber Monday para quienes buscan ofertas de viaje confiables y con beneficios adicionales.
BBVA: reintegros y meses sin intereses en múltiples categorías
El banco BBVA también se suma con una propuesta sólida para compras digitales, destacando un esquema de reintegros de hasta 20% y 12 meses sin intereses en diversas categorías. Las promociones aplican pagando desde la App BBVA con MODO, lo que facilita recibir los beneficios sin procesos adicionales.
Las principales ofertas incluyen:
Electrónica y tecnología: 20% de reintegro (tope $20,000) + 12 MSI en tiendas como Samsung, Coppel, Frávega, Megatone y Naldo.
Home & Deco: 20% de reintegro (tope $20,000) + 12 MSI en marcas como Essen y Simmons.
Muebles y sillones: 12 MSI y 10% de reintegro en marcas adheridas.
Farmacias y perfumerías: 20% de reintegro con tope de $20,000 en Farmaplus, Selma, Rouge y más. En Farmacity y Get the Look, el tope será de $7,000.
Moda e indumentaria: 20% de reintegro (tope $20,000) en marcas como Sportline, Ver, Viamo, Equus y 47 Street.
Este esquema convierte a BBVA en una de las mejores opciones para compras de alto valor durante el Cyber Monday.
Liverpool y otras tiendas que participarán
Liverpool también confirmó su participación con descuentos en smartphones, laptops, electrodomésticos y moda, válidos en compras en línea. Además, ofrecerá Click & Collect, ideal para quienes prefieren recoger su compra directamente en tienda.
Otras tiendas que formarán parte del Cyber Monday 2025 en México incluyen:
Zara, H&M, Nike, Adidas, Puma, Shein, Temu, Amazon, Mercado Libre, Sears, Walmart y Coppel, entre muchas más.