    Cyber Monday México 2025: fecha oficial, horarios y tiendas con las mejores ofertas
    El Cyber Monday, un evento que se ha posicionado como la última gran oportunidad del año. Foto: Freepik

Este evento será una excelente oportunidad para adquirir productos a precios bajos desde cualquier dispositivo y sin filas.

El cierre de noviembre trae una de las jornadas digitales más esperadas por los compradores: el Cyber Monday, un evento que se ha posicionado como la última gran oportunidad del año para aprovechar descuentos exclusivos por internet. Tras el Buen Fin y el Black Friday, esta fecha marca el punto final de la temporada de promociones más fuerte en México.

A continuación te contamos cuándo será el Cyber Monday 2025 en México, qué esperar de las ofertas y cuáles son las tiendas que participarán.

Tras el Buen Fin y el Black Friday, esta fecha marca el punto final de la temporada de promociones más fuerte en México. Foto: Freepik

¿Qué es el Cyber Monday y por qué es tan importante?

El Cyber Monday nació como un día dedicado exclusivamente al comercio electrónico, con el objetivo de impulsar las compras digitales en todo el mundo. Aunque comenzó como un complemento del Black Friday, con los años se convirtió en una de las jornadas más relevantes para adquirir tecnología, moda, electrónicos, videojuegos y productos para el hogar.

Durante este evento, las tiendas en línea liberan rebajas directas, cupones, envíos gratis, bonificaciones bancarias y promociones temporales que suelen tener un inventario limitado. En México, esta dinámica ha crecido gracias a la participación de comercios nacionales e internacionales, lo que permite comparar precios, adelantar compras navideñas y aprovechar ofertas sin necesidad de visitar tiendas físicas.

¿Cuándo es el Cyber Monday 2025 en México?

El Cyber Monday 2025 en México se llevará a cabo el lunes 1 de diciembre, dos días después de finalizar el Black Friday. Ese día marcará el inicio de una nueva etapa de compras digitales en la que miles de productos verán una reducción significativa de precio.

Algunas plataformas también extenderán sus promociones hacia la llamada Cyber Week, permitiendo aprovechar descuentos durante varios días más. Este periodo es ideal para quienes buscan envíos rápidos, mejores comparaciones de precio o promociones bancarias adicionales.

Horario oficial del Cyber Monday 2025

El Cyber Monday comenzará a las 00:00 horas del 1 de diciembre y concluirá a las 23:59 horas del mismo día, ofreciendo 24 horas continuas de ofertas digitales. No obstante, es importante considerar que cada tienda puede modificar sus propios horarios, iniciar antes o extender sus rebajas. Por ello, es recomendable revisar directamente las plataformas donde planeas comprar.

$!El Cyber Monday 2025 en México se llevará a cabo el lunes 1 de diciembre.
El Cyber Monday 2025 en México se llevará a cabo el lunes 1 de diciembre. Foto: Freepik

Tiendas que participarán en el Cyber Monday 2025

Aunque la lista completa puede variar, estas son algunas de las plataformas más populares que ya contemplan participar con promociones exclusivas:

Amazon

AliExpress

Mercado Libre

Shein

Liverpool

Temu

Walmart México

Coppel

