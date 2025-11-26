Black Friday 2025: así arrancan las ofertas en Amazon y Mercado Libre en México

El Black Friday 2025 se perfila como uno de los eventos de compras más esperados del año, especialmente para quienes no alcanzaron las ofertas del Buen Fin. Este fenómeno de consumo, originado en Estados Unidos, ha ganado fuerza en México gracias a sus rebajas agresivas, sus promociones por tiempo limitado y la enorme participación de tiendas digitales y físicas. TE PUEDE INTERESAR: Black Friday 2025 con BBVA: las promociones que podrás disfrutar A continuación, te damos todos los detalles para que sepas cuándo empiezan los descuentos en Amazon y Mercado Libre, qué tiendas ya confirmaron promociones y qué puedes esperar este año.

¿Cuándo inicia el Black Friday 2025 en México? El Black Friday se celebrará el viernes 28 de noviembre de 2025, un día después de Acción de Gracias. Aunque la fecha oficial es ese viernes, los descuentos suelen comenzar días antes, especialmente en plataformas como Amazon México y Mercado Libre, que cada año adelantan promociones para competir entre sí. Amazon México: se espera que active sus primeras ofertas desde el 26 de noviembre, con descuentos relámpago y ventas anticipadas en categorías como electrónica, hogar inteligente, videojuegos y moda. Mercado Libre: tradicionalmente adelanta promociones desde el 27 de noviembre, con envíos rápidos y rebajas destacadas en productos de tecnología, celulares, herramientas y hogar. Tiendas que ya confirmaron su participación Aunque no existe una lista oficial, múltiples marcas y plataformas comenzaron a mostrar descuentos previos y banners promocionales en sus catálogos digitales. Entre los participantes más importantes destacan: Amazon México Mercado Libre Liverpool Walmart Coppel Adidas Shein Temu Andrea PlayStation Store AliExpress Este conjunto de tiendas abarca categorías como moda, tecnología, calzado, hogar, belleza y entretenimiento, lo que convierte al Black Friday en un evento perfecto para adelantar regalos navideños sin las prisas del Buen Fin.