Black Friday 2025: así arrancan las ofertas en Amazon y Mercado Libre en México

Vida
/ 26 noviembre 2025
    Black Friday 2025: así arrancan las ofertas en Amazon y Mercado Libre en México
    El Black Friday 2025 promete ser una gran oportunidad para ahorrar. Foto: Especial

Mantente atento a los sitios oficiales para no perderte las mejores rebajas en Amazon, Mercado Libre y tus marcas favoritas.

El Black Friday 2025 se perfila como uno de los eventos de compras más esperados del año, especialmente para quienes no alcanzaron las ofertas del Buen Fin. Este fenómeno de consumo, originado en Estados Unidos, ha ganado fuerza en México gracias a sus rebajas agresivas, sus promociones por tiempo limitado y la enorme participación de tiendas digitales y físicas.

A continuación, te damos todos los detalles para que sepas cuándo empiezan los descuentos en Amazon y Mercado Libre, qué tiendas ya confirmaron promociones y qué puedes esperar este año.

¿Cuándo inicia el Black Friday 2025 en México?

El Black Friday se celebrará el viernes 28 de noviembre de 2025, un día después de Acción de Gracias. Aunque la fecha oficial es ese viernes, los descuentos suelen comenzar días antes, especialmente en plataformas como Amazon México y Mercado Libre, que cada año adelantan promociones para competir entre sí.

Amazon México: se espera que active sus primeras ofertas desde el 26 de noviembre, con descuentos relámpago y ventas anticipadas en categorías como electrónica, hogar inteligente, videojuegos y moda.

Mercado Libre: tradicionalmente adelanta promociones desde el 27 de noviembre, con envíos rápidos y rebajas destacadas en productos de tecnología, celulares, herramientas y hogar.

Tiendas que ya confirmaron su participación

Aunque no existe una lista oficial, múltiples marcas y plataformas comenzaron a mostrar descuentos previos y banners promocionales en sus catálogos digitales. Entre los participantes más importantes destacan:

Amazon México

Mercado Libre

Liverpool

Walmart

Coppel

Adidas

Shein

Temu

Andrea

PlayStation Store

AliExpress

Este conjunto de tiendas abarca categorías como moda, tecnología, calzado, hogar, belleza y entretenimiento, lo que convierte al Black Friday en un evento perfecto para adelantar regalos navideños sin las prisas del Buen Fin.

¿Qué tipo de ofertas podrás encontrar?

Si bien cada tienda maneja estrategias distintas, existen tendencias claras que se repiten año con año. Para 2025, los consumidores pueden esperar:

Electrónica y tecnología

Los smartphones, laptops, audífonos, pantallas y gadgets para el hogar inteligente serán de las categorías con mayores rebajas.

Moda y calzado

Marcas de ropa deportiva, moda urbana y calzado tienen descuentos especialmente llamativos, ideales para renovar clóset antes de diciembre.

Hogar y decoración

Pequeños electrodomésticos, muebles, utensilios de cocina y decoraciones navideñas tendrán precios competitivos.

Además, muchas tiendas liberan promociones anticipadas, por lo que revisar páginas oficiales y redes sociales días antes del 28 de noviembre puede ayudarte a encontrar ofertas antes de que se agoten.

El Black Friday 2025 promete ser una gran oportunidad para ahorrar, planear tus compras de fin de año y aprovechar descuentos fuertes sin saturación en tiendas físicas. Mantente atento a los sitios oficiales para no perderte las mejores rebajas en Amazon, Mercado Libre y tus marcas favoritas.

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

