De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La noticia sobre el fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, conmocionó al medio artístico mexicano y a miles de seguidores que valoraban su trabajo y trayectoria.

TE PUEDE INTERESAR: Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, murió a los 65 años: confirma ANDI

Su partida, ocurrida el 24 de noviembre a los 65 años, fue confirmada por su propia hija, quien compartió un mensaje íntimo y respetuoso en sus redes sociales.

¿De qué murió Gabriela Michel? La causa confirmada por su hija

En una historia publicada en Instagram, Aislinn Derbez reveló que su madre falleció a causa de un infarto, un evento súbito que tomó por sorpresa a familiares, amigos y compañeros del mundo del entretenimiento. La actriz explicó que este momento ha sido profundamente doloroso y que, como familia, necesitan espacio para procesar la pérdida desde un lugar de recogimiento.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia”, expresó la protagonista de cine y televisión.

Además de informar la causa de muerte, Aislinn Derbez agradeció las innumerables muestras de cariño que ella y su familia han recibido en las últimas horas. Sin embargo, también pidió respeto ante el duelo que atraviesan, subrayando la importancia de vivir este proceso con sensibilidad, amor y privacidad.

Este mensaje resonó con muchos de sus seguidores, quienes destacaron la necesidad de acompañar a las figuras públicas en sus momentos difíciles desde un trato empático y humano.

Aunque su hija fue quien confirmó la noticia, lo cierto es que Gabriela Michel ya tenía una larga historia propia dentro del medio artístico. Su voz formó parte de numerosos proyectos de doblaje, consolidándose como una figura respetada en la industria.

Su legado no solo se encuentra en los personajes a los que dio vida, sino también en la huella personal y profesional que dejó en quienes trabajaron con ella. La comunidad del doblaje ha expresado su admiración por su talento, disciplina y calidez.

La repentina muerte de Gabriela Michel recuerda la fragilidad de la vida y el impacto que dejan las voces que han acompañado a varias generaciones. Mientras su familia vive un proceso íntimo de despedida, su trabajo continuará presente en la memoria de quienes reconocen la importancia del doblaje en la cultura audiovisual.

La historia de Gabriela Michel es la de una artista comprometida, una madre admirada y una mujer que dejó una impronta profunda en la industria del entretenimiento en México. Su voz permanecerá como testimonio de su pasión y entrega.