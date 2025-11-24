$!Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, murió a los 65 años: confirma ANDI

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) publicó en sus redes sociales un mensaje donde lamenta el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a sus 65 años de edad. Con esto, se confirmó lo que el público ya sospechaba.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.

ANDI CONMEMORA A GABRIELA MICHEL

La Asociación recordó la trayectoria de la madre de Aislinn en el mensaje publicado:

“Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a “Sex and the city”, poder ser escuchados en español.”