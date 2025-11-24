Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, murió a los 65 años: confirma ANDI
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
De acuerdo con lo que se ha informado, Gabriela Michel habría perdido la vida en un accidente que tuvo dentro de su hogar
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) publicó en sus redes sociales un mensaje donde lamenta el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a sus 65 años de edad. Con esto, se confirmó lo que el público ya sospechaba.
“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.
TE PUEDE INTERESAR: Lo querían viral y terminó deportado: castigado el hombre que irrumpió en la alfombra roja de Ariana Grande
ANDI CONMEMORA A GABRIELA MICHEL
La Asociación recordó la trayectoria de la madre de Aislinn en el mensaje publicado:
“Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a “Sex and the city”, poder ser escuchados en español.”
REVELAN POSIBLE CAUSA DE MUERTE
Pese a que aún se desconoce un comunicado oficial, la influencer de espectáculos ‘Chamonic’ indicó que Michel habría tenido un accidente en su hogar:
“Lamentablemente, hoy a las 7 a.m. aproximadamente falleció su mamá, la señora Gabriela Michel, me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Toca soportar! Dueño de Miss Universo anuncia acciones legales contra medios
Asimismo, informó que se prevé sea velada esta misma tarde.
¿QUIÉN FUE GABRIELA MICHEL?
Fue una reconocida actriz de doblaje y directora de escena mexicana, cuya voz marcó a varias generaciones. Su trabajo más memorable fue dar vida a personajes icónicos del cine y la televisión, destacando por ser la voz en español de Samantha Jones, la audaz y carismática figura de la aclamada serie y películas Sex and the City. Además de su talento en el doblaje, donde también prestó su voz a la Reina Clarion de Tinker Bell, Gabriela Michel fue la voz institucional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consolidando su presencia en el panorama auditivo de México.
Más allá del micrófono, Gabriela Michel demostró su habilidad en la dirección, ejerciendo como directora de escena durante una década en el popular y longevo programa de televisión familiar, “En familia con Chabelo”.
TE PUEDE INTERESAR: Cazzu reprueba que su encuentro con Belinda cause tanto morbo
En su vida personal, Gabriela Michel es la madre de la conocida actriz Aislinn Derbez, resultado de su relación con el actor y comediante Eugenio Derbez. A pesar de la separación, se destacó por mantener una relación cordial con Derbez.