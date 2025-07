¿Debo dejar de tomar difenhidramina?

Por: Simar Bajaj

P: Mi alergólogo dice que el Benadryl no es seguro. ¿Cuál es el problema y qué debo utilizar en su lugar?

Cuando tu nariz moquea y los achús no cesan, podrías recurrir al Benadryl.

Este medicamento —cuyo nombre genérico es difenhidramina— proporciona un alivio casi inmediato de la alergia. Y como el Benadryl existe desde la década de 1940, se ha convertido en el “Kleenex” de los antihistamínicos, dijo Anna Wolfson, alergóloga del Hospital General de Massachusetts.

Pero los expertos creen que ha llegado el momento de decirles adiós debido a la forma en que los antihistamínicos más antiguos, como el Benadryl, atraviesan la barrera hematoencefálica y provocan somnolencia y aumentan el riesgo de caídas, accidentes de coche y, potencialmente, incluso demencia.

Si estás en una isla desierta y el Benadryl es el único medicamento contra las alergias disponible, deberías tomarlo, dijo Wolfson. Pero en casi todos los demás casos, hay opciones mejores y más seguras.

¿Cómo actúa el Benadryl?

Nuestro cuerpo produce la sustancia química histamina para movilizar el sistema inmunitario contra los gérmenes. Pero la misma alarma puede ser activada por las flores primaverales, los cacahuetes y otras amenazas. Los antihistamínicos bloquean esta falsa alarma y así ayudan a prevenir o aliviar los síntomas de la alergia.

El Benadryl, el Zzzquil y otros fármacos con difenhidramina también pueden producir somnolencia, ya que la histamina ayuda al cerebro a mantenerse alerta, dijo Zachary Rubin, alergólogo de Illinois y autor del libro de próxima aparición All About Allergies.

Pero esto se produce a costa de tu sueño de movimientos oculares rápidos (MOR), que es importante para la consolidación de la memoria y la función cerebral en general. La sensación es más parecida a la de estar noqueado después de haber bebido demasiado, que a la de un sueño profundo y reparador, dijo Rubin.

“Tienes este efecto de resaca persistente”, dijo David Stukus, director del Centro de Tratamiento de Alergias Alimentarias del Hospital Infantil Nationwide, y la gente tiene dificultades para prestar atención, recordar cosas con claridad o incluso mantenerse despierta.

El Benadryl se ha asociado a un peor rendimiento escolar y, en un pequeño estudio, mermó la capacidad de las personas para conducir más que el alcohol. La Unión Europea ha incluido el fármaco en su lista de “no conducir”, y los pilotos no pueden volar si han tomado Benadryl en los últimos dos o tres días.

¿Está relacionado el Benadryl con la demencia?

Además de bloquear la señal de la histamina, el Benadryl interfiere con la sustancia química cerebral acetilcolina, responsable de la atención, la concentración y la memoria, dijo Malaz Boustani, geriatra y neurocientífico de la Universidad de Indiana. Y cada vez son más las investigaciones que relacionan el consumo habitual de estos fármacos con un mayor riesgo de demencia.

En un estudio de 2015 publicado en JAMA Internal Medicine, los investigadores hicieron un seguimiento de más de 3000 adultos mayores sin demencia durante siete años y descubrieron que el uso frecuente a largo plazo de fármacos bloqueadores de la acetilcolina se asociaba a un riesgo un 54 por ciento mayor de demencia y un 63 por ciento mayor de enfermedad de Alzheimer. Los expertos afirman que estos resultados no prueban que el Benadryl específicamente cause demencia, y no está claro si el riesgo se extiende a personas más jóvenes o incluso al uso a corto plazo.

Pero dado el creciente número de pruebas que relacionan los antihistamínicos más antiguos con el deterioro cognitivo, Boustani dijo que no receta Benadryl.

La difenhidramina también se encuentra en más de 300 productos distintos, incluidos algunos productos de las marcas NyQuil y Tylenol, por lo que Boustani recomienda a los pacientes que lean las etiquetas de sus medicamentos favoritos para la alergia, el sueño o el resfriado, y que pregunten a un farmacéutico si no están seguros.

¿Existen opciones mejores y más seguras?

El uso ocasional está bien, dijo Wolfson, y nadie tiene que correr a casa y tirar su reserva. Pero recomienda que, la próxima vez que vayas a la farmacia, compres antihistamínicos más nuevos, como cetirizina y fexofenadina, conocidos comúnmente como Zyrtec y Allegra.

Puesto que estos fármacos tienen menos capacidad de penetrar en el cerebro, están relacionados con menos problemas que el Benadryl, dijo Sarah Taylor-Black, alergóloga de Dartmouth Health. Aunque Zyrtec ofrece un alivio de acción rápida y Allegra tiene menos efectos secundarios, ambos son más duraderos que el Benadryl.

Para dormir, los médicos recomiendan empezar con rituales saludables a la hora de acostarse, como evitar el teléfono antes de dormir y seguir una rutina nocturna uniforme. También puedes considerar tomar suplementos de melatonina y magnesio. Aunque no te noquearán tan rápidamente, los expertos dicen que son más seguros que el Benadryl.

Pero si notas que estás utilizando cualquier antihistamínico más de dos o tres veces por semana, vale la pena que hables con tu médico, dijo Rita Kachru, jefa de alergia e inmunología clínica de UCLA Health. Podría estar enmascarando un trastorno del sueño subyacente, cuyo mejor tratamiento es medicación para el insomnio o terapia cognitivo-conductual. En cuanto a las alergias, quizá puedas reducir el consumo de antihistamínicos evitando los desencadenantes y utilizando suero salino para limpiar tus senos nasales, dijo. Si eso no funciona, el médico puede recetarte un aerosol nasal de esteroides, más eficaz que los antihistamínicos, o ponerte inyecciones antialérgicas para reducir la gravedad de la reacción.

En última instancia, los expertos dicen que hay pocas razones para tomar Benadryl durante más de un par de días. “Puedes elegir conducir un Impala de 1976, o puedes elegir conducir un automóvil más moderno”, dijo Stukus. “Solo porque siempre hayas hecho algo de cierta manera, no significa que sea la mejor opción disponible”.