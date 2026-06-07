Dieta low carb: ¿Estrategia inteligente para perder peso o una guerra injusta contra los carbohidratos?

Durante los últimos años, las dietas bajas en carbohidratos han ocupado titulares, redes sociales y conversaciones de consultorio. Para algunos representan la solución definitiva para perder peso; para otros, una moda pasajera que demoniza injustamente uno de los grupos de alimentos más importantes para el organismo.

La realidad se encuentra en un punto intermedio. Ni los carbohidratos son el enemigo, ni todas las dietas low carb son la respuesta universal. La verdadera pregunta es: ¿para quién funcionan, cuándo pueden ser útiles y cuáles son sus limitaciones?

EL PROBLEMA NO SON LOS CARBOHIDRATOS

Antes de hablar de dietas bajas en carbohidratos, conviene aclarar algo importante: los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo humano. El cerebro, los músculos y numerosos tejidos dependen de ellos para funcionar de manera eficiente. Frutas, verduras, legumbres, avena, arroz, maíz, quinoa y otros cereales forman parte de patrones alimentarios que han demostrado beneficios para la salud durante décadas. Entonces, ¿por qué las dietas low carb han ganado tanta popularidad?

Porque en determinados contextos pueden ayudar a reducir el consumo total de calorías, mejorar el control glucémico y facilitar la pérdida de peso en algunas personas. Pero eso no significa que los carbohidratos sean perjudiciales por sí mismos.

¿QUÉ ES UNA DIETA LOW CARB?

Según la Asociación Británica Dietética (British Dietetic Association), una dieta baja en carbohidratos es aquella que aporta aproximadamente entre 50 y 150 gramos de carbohidratos al día, representando menos del 30% de la energía total consumida.

Para ponerlo en perspectiva, una alimentación convencional suele aportar entre el 45 y 55% de sus calorías provenientes de carbohidratos. La diferencia principal no es eliminar los carbohidratos como tal, sino reducirlos de forma significativa.

Este tipo de restricciones sí suele ayudar a algunas personas, ya que al disminuir los carbohidratos ocurren fenómenos simultáneos, tales como: se reducen alimentos ultraprocesados, disminuye la ingesta calórica total, aumenta el consumo de proteínas, se incrementa la sensación de saciedad y se produce una pérdida inicial de agua asociada al glucógeno.

Como resultado, se observa una reducción rápida del peso corporal durante las primeras semanas. Sin embargo, los estudios científicos muestran que, a largo plazo, la diferencia entre una dieta baja en carbohidratos y otras estrategias bien diseñadas suele depender más de la adherencia que de la distribución exacta de macronutrientes. En otras palabras: la mejor dieta no siempre es la más restrictiva, sino la que una persona puede mantener de manera saludable durante años.

¿QUÉ PASA CON PERSONAS CON DIABETES O VEGANAS?

La evidencia actual sugiere que las dietas bajas en carbohidratos pueden ser una herramienta útil en algunas personas con sobrepeso u obesidad, resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes tipo 2. En estos casos, reducir la carga glucémica puede contribuir a mejorar el control de la glucosa y ciertos marcadores cardiometabólicos. Sin embargo, esto debe realizarse bajo supervisión profesional, especialmente cuando existen medicamentos para la diabetes que podrían requerir ajustes.

En cuanto a las dietas veganas, estas suelen obtener gran parte de sus proteínas de alimentos que también contienen carbohidratos. Por esta razón, diseñar una dieta low carb vegana puede resultar considerablemente más complejo y requiere una planificación cuidadosa para evitar deficiencias nutricionales.

CUANDO UNA BUENA ESTRATEGIA ES UN PROBLEMA

Toda intervención nutricional tiene ventajas y limitaciones. Una de las críticas más frecuentes a las dietas low carb es que muchas personas terminan sustituyendo carbohidratos saludables por grandes cantidades de grasas saturadas provenientes de productos embutidos, carnes procesadas, mantequilla, crema y quesos en exceso.

Si la calidad de los alimentos no se cuida, el beneficio potencial puede verse comprometido. Además, algunas versiones muy restrictivas limitan excesivamente alimentos que han demostrado proteger la salud: frutas, verduras, leguminosas y cereales integrales. Estos alimentos aportan fibra, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos asociados con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y trastornos metabólicos.

EL GRAN DESAFÍO: MANTENER LOS RESULTADOS

Bajar de peso es difícil. Mantener la pérdida de peso suele ser aún más difícil. Uno de los principales retos de las dietas muy restrictivas es su sostenibilidad. Muchas personas logran excelentes resultados durante algunos meses, pero posteriormente regresan a sus hábitos previos y recuperan parte o la totalidad del peso perdido. Por ello, cada vez más expertos coinciden en que el éxito no depende únicamente de cuánto peso se pierde, sino de cuánto tiempo se logra mantener.

ENTRENAR CON POCOS CARBOHIDRATOS: LA ESTRATEGIA QUE DIVIDIÓ AL DEPORTE

Durante la última década se popularizó entre atletas de resistencia una filosofía conocida como “Train Low, Compete High” (Entrenar bajo, competir alto). La idea es sencilla: entrenar algunas sesiones con bajas reservas de glucógeno para estimular adaptaciones metabólicas que permitan utilizar mejor las grasas como combustible. Posteriormente, en competencia, el atleta aumenta nuevamente sus reservas de carbohidratos para maximizar el rendimiento. Desde el punto de vista fisiológico, la teoría tiene sentido. No obstante, los resultados prácticos han sido mucho más variables.

La evidencia científica actual muestra resultados mixtos. Algunos estudios encuentran mejoras en la capacidad de oxidar grasas, mientras que otros no observan beneficios significativos en el rendimiento deportivo final. Por esta razón, la estrategia no debe considerarse una receta universal. Además, implementarla incorrectamente puede aumentar el riesgo de fatiga excesiva, recuperación deficiente, disminución del rendimiento, calambres y lesiones. Por ello, debe formar parte de una planificación individualizada entre entrenador y nutriólogo deportivo.

LOW CARB VS. KETO: NO SON LO MISMO

Uno de los errores más comunes es utilizar ambos términos como sinónimos. Aunque comparten características, existen diferencias importantes.

La dieta low carb se distingue por admitir entre 50 y 150 gramos de carbohidratos diarios, además de que tiene mayor flexibilidad alimentaria y permite incorporar más frutas, verduras y legumbres.

Mientras que la dieta cetogénica (Keto) incluye únicamente entre 20 y 30 gramos de carbohidratos diarios y busca inducir cetosis nutricional, además de que requiere un control mucho más estricto. Al restringir severamente los carbohidratos, el organismo comienza a producir cuerpos cetónicos como fuente alternativa de energía.

Este cambio metabólico puede ser útil en situaciones clínicas específicas y en algunos programas de pérdida de peso, pero exige una supervisión más cercana.

ENTONCES, ¿DEJAR O NO LOS CARBOHIDRATOS?

La respuesta corta es no. La evidencia científica actual no respalda la idea de que los carbohidratos sean inherentemente malos. Lo que sí demuestra la investigación es que la calidad de los carbohidratos importa mucho más que su simple cantidad.

No es lo mismo consumir donas, refrescos y pan dulce, que consumir camote, avena, frutas, legumbres y verduras. El problema rara vez es el carbohidrato en sí. Con frecuencia, el problema es el exceso de alimentos ultraprocesados que lo acompañan.

Recuerda que la dieta ideal para un maratonista no será la misma que para una persona con diabetes. La alimentación adecuada para un adulto mayor será distinta a la de un joven físicamente activo. Por eso, antes de eliminar grupos completos de alimentos o seguir tendencias, conviene realizar una evaluación profesional. Porque en nutrición, como en medicina, las mejores decisiones rara vez son extremas.

Antes de iniciar cualquier estrategia nutricional, es importante conocer su composición corporal, objetivos, estado metabólico y estilo de vida. Una intervención personalizada puede ayudarte a perder grasa, preservar masa muscular y mejorar tu salud sin restricciones innecesarias. Puedes guiarte con Cuantic Nutrition agendando consultas presenciales y en línea vía WhatsApp al 844-496-2485. Porque la mejor dieta no es la más popular. Es la que funciona para ti y se puede mantener a largo plazo.