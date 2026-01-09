Diez consejos de nutrición para empezar el año comiendo mejor

Vida
/ 9 enero 2026
    Diez consejos de nutrición para empezar el año comiendo mejor
    Entender qué funciona para tu cuerpo es el mejor punto de partida para cuidar tu salud a largo plazo. ILUSTRACIÓN: LORENA SPURIO / NYT

Claves prácticas de nutrición para mejorar tu alimentación en Año Nuevo.

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de buenos propósitos, y comer mejor casi siempre encabeza la lista. Sin embargo, entre modas, mitos virales y consejos contradictorios, no siempre es fácil saber por dónde empezar.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro formas sencillas de comer más fibra cada día

A partir de lo que la ciencia nutricional ha confirmado en los últimos años, estos 10 consejos de nutrición pueden ayudarte a construir un Año Nuevo más saludable, realista y sostenible.

$!El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de buenos propósitos, y comer mejor casi siempre encabeza la lista.
El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de buenos propósitos, y comer mejor casi siempre encabeza la lista. Foto: Pexels

1. Revisa cuánta proteína necesitas realmente

La proteína es esencial para los músculos, el sistema inmune y la saciedad, pero no todas las personas necesitan consumirla en exceso. Ajusta tu ingesta a tu edad, nivel de actividad y estado de salud, y prioriza fuentes variadas como legumbres, pescado, huevos y lácteos.

2. No satanices los lácteos (ni los idealices)

Los lácteos no son indispensables para todas las dietas, pero tampoco son perjudiciales por definición. Los enteros pueden formar parte de una alimentación equilibrada si se consumen con moderación y sin caer en productos ultraprocesados disfrazados de “light”.

3. Desayuna... si te funciona

No desayunar no es un error automático. Si no tienes hambre por la mañana, escucha a tu cuerpo. Eso sí, si sueles saltarte el desayuno por falta de tiempo o ideas, vale la pena explorar opciones distintas a lo tradicional, como comidas saladas o sobras del día anterior.

4. No esperes milagros de las semillas de chía

La chía aporta fibra y puede favorecer la digestión, pero no es una solución mágica para bajar de peso o “desintoxicar” el cuerpo. Integrarla en una dieta equilibrada es útil; convertirla en el centro de la alimentación, no.

5. Dale más espacio a las legumbres

Alimentos como los garbanzos son aliados nutricionales completos: aportan proteína vegetal, fibra y energía sostenida. Incorporarlos varias veces por semana puede mejorar la salud digestiva y cardiovascular.

6. Cuestiona los azúcares “naturales”

La miel y el néctar de agave suelen percibirse como opciones más saludables que el azúcar, pero su impacto metabólico es similar. Usarlos con moderación sigue siendo clave, sin importar su origen.

7. Reduce los ultraprocesados con conciencia

Más que prohibirlos, entender por qué los consumes ayuda a reducirlos. Suelen ser prácticos, baratos y diseñados para ser irresistibles. Identificar alternativas simples y reales facilita disminuir su presencia diaria.

8. Apuesta por panes mejor fermentados

El pan de masa madre, elaborado con fermentaciones largas y menos aditivos, puede ser más fácil de digerir que otras opciones industriales. No se trata de eliminar el pan, sino de elegir mejor.

9. Disfruta tu café sin culpa

Consumido con moderación, el café se asocia con beneficios para la salud, especialmente cuando no se acompaña de exceso de azúcar o cremas. Para muchas personas, también cumple una función social y emocional valiosa.

10. Desconfía de promesas rápidas en suplementos

Algunos suplementos, como la creatina, tienen usos específicos y beneficios comprobados en ciertos contextos. Pero muchas afirmaciones que circulan en redes sociales van más rápido que la evidencia científica. Antes de consumirlos, infórmate y, de ser posible, consulta a un profesional.

Un Año Nuevo más saludable no depende de dietas extremas ni de eliminar grupos enteros de alimentos. Se construye con decisiones informadas, hábitos sostenibles y una relación más crítica (y amable) con la comida. Entender qué funciona para tu cuerpo es el mejor punto de partida para cuidar tu salud a largo plazo.

Temas


Bienestar
Consejos
Nutrición

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo
Desechos útiles venezolanos

Desechos útiles venezolanos
true

Arteaga: Niños exploradores (grandes)
true

POLITICÓN: Detención de excolaborador de García Luna por desvío de recursos revive el fantasma de la ‘megadeuda’ en Coahuila
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León
La Dirección de Desarrollo Rural apoya en acciones para cuidar a la comunidad del campo.

Saltillo refuerza apoyo al campo ante frentes fríos y proyecta inversión millonaria para 2026
La institución se convirtió en la primera escuela de Latinoamérica en integrar un robot humanoide en clases y la primera en México con un androide de manos articuladas

Saltillo: CIZ integra robots humanoide y cuadrúpedo a su modelo educativo
Manifestante sostiene una pancarta frente a la Casa Blanca denunciando la muerte de Renee Nicole Good, ocurrida el 7 de enero de 2026 durante un operativo de inmigración.

Muerte y resistencia en Mineápolis: El costo de enfrentar al ICE en la era Trump