El aguacate como protagonista de nuestra parrilla

Esta gastrónoma–filósofa del sabor quiere compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Hoy el protagonista es el aguacate. El maravilloso fruto, el oro verde de la gastronomía mexicana. No podemos imaginar un buen taco de carne asada sin una rebanada de aguacate, sin guacamole al centro de la mesa o sin una ensalada fresca que acompañe la parrilla. Origen y antigüedad Las evidencias arqueológicas sitúan sus primeros consumos entre el 9000 y el 1000 a.C. en Tehuacán, Puebla. Se originó en los bosques nublados de México y Centroamérica y fue domesticado por pueblos indígenas mucho antes de la llegada de los europeos. Significado cultural Los aztecas lo llamaban ahuacatl (que significa “testículo” por su forma) y lo asociaban con el amor y la fertilidad.

Variedades Existen tres razas principales: mexicana, guatemalteca y antillana, que con el tiempo se mezclaron naturalmente. Expansión y producción Los conquistadores españoles lo llevaron a Europa en el siglo XVI. Hoy, México es el principal productor mundial, con el estado de Michoacán a la cabeza. El aguacate pasó de ser un fruto silvestre a consolidarse como un alimento de importancia global. ¿Cómo se utiliza en México? El aguacate es un pilar en la dieta mexicana. Se utiliza en guacamole, salsas, tacos, tortas, ensaladas y guarniciones, apreciado por su textura cremosa y sabor suave. También se emplea en infusiones de hojas dentro de la medicina tradicional, así como en cosmética y productos de belleza gracias a sus aceites naturales. Usos culinarios populares - Guacamole con chile, cebolla, cilantro y limón. - Rebanado o molido en tacos y tortas, el clásico “con todo”. - Salsa cremosa de aguacate, indispensable en taquerías. - En sopas y cremas, como la sopa de tortilla. - En rebanadas sobre pan o relleno de atún y camarón. - La variedad criolla, incluso con cáscara en ciertos guisos. Usos medicinales y cosméticos tradicionales Las hojas de aguacate se utilizan en té para aliviar malestares estomacales y respiratorios dentro de la medicina tradicional. En cosmética, se emplea en mascarillas capilares y cremas hidratantes. Platillos poco comunes con aguacate - Gazpacho de aguacate - Hot cakes de avena y aguacate - Smoothie de leche de coco, fresa y aguacate - Nieve de aguacate - Cheesecake de aguacate Y hoy, les comparto una receta especial para sorprender en su próxima carne asada. Tarta de aguacate