El mito del ‘metabolismo lento’ y el verdadero superpoder de tu masa muscular

Existe un chisme recurrente en los pasillos de los gimnasios, en las consultas de nutrición y en las cenas familiares: “Yo no puedo bajar de peso porque tengo el metabolismo lento”. Es una frase que escuchamos con frecuencia. Y aunque el metabolismo puede adaptarse a los cambios de peso, alimentación y actividad física, reducir toda la dificultad para perder grasa a un supuesto ‘metabolismo lento’ es una explicación demasiado sencilla para un problema mucho más complejo.

Nuestro organismo no es una máquina que simplemente consume calorías. Es un sistema biológico que constantemente ajusta el gasto energético, el apetito, el movimiento espontáneo, la utilización de nutrientes y la composición corporal. Por eso, cuando una persona pierde peso, no solamente cambia el número que aparece en la báscula. También pueden cambiar su gasto energético, sus señales de hambre, saciedad y la cantidad de masa muscular que conserva. Y aquí aparece uno de los grandes protagonistas de nuestra salud metabólica: el músculo.

EL MÚSCULO ES MUCHO MÁS QUE FUERZA

Durante décadas pensamos en el músculo principalmente como el tejido que nos permite caminar, correr, levantar objetos o subir escaleras. Hoy sabemos que su función va mucho más allá.

El músculo esquelético puede comportarse como un órgano endocrino: cuando se contrae durante la actividad física, libera moléculas conocidas como mioquinas, capaces de participar en la comunicación entre el músculo y otros tejidos y órganos, incluyendo el hígado, el tejido adiposo, el cerebro y el páncreas.

En otras palabras: cuando entrenas tus músculos, no solamente estás quemando calorías. Estás enviando señales biológicas a tu organismo. Esta es una de las razones por las que el ejercicio tiene beneficios que no siempre aparecen inmediatamente en la báscula.

La actividad física regular puede mejorar la sensibilidad a la insulina, favorecer un mejor control de la glucosa, contribuir a la salud cardiovascular y ayudar al bienestar psicológico. Las recomendaciones internacionales incluyen tanto actividad aeróbica como ejercicios de fortalecimiento muscular.

¿ENTONCES EL PROBLEMA SÍ ES EL METABOLISMO?

Aquí debemos hacer una distinción importante: sí existe adaptación metabólica. Cuando una persona pierde una cantidad importante de peso, su organismo puede reducir su gasto energético, en parte porque ahora necesita mover y mantener un cuerpo más pequeño y también por adaptaciones fisiológicas que pueden disminuir el gasto energético más allá de lo esperado por el cambio de composición corporal. Este fenómeno se conoce como termogénesis adaptativa y ha sido estudiado durante décadas.

Pero eso no significa que una persona esté condenada a tener un ‘metabolismo roto’. De hecho, pensar de esa manera puede convertirse en una trampa. Porque si creemos que nuestro metabolismo está defectuoso, podemos terminar buscando soluciones milagrosas: suplementos ‘quemadores’, dietas extremas, ayunos interminables o entrenamientos imposibles. Mientras tanto, podemos estar ignorando algo mucho más importante: ¿Cuánta masa muscular estoy conservando?

PERDER PESO NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE PERDER GRASA

Esta es una de las diferencias que más me gusta explicar en consulta. Imaginemos dos mujeres que pierden 8 kilos. Las dos pueden celebrar exactamente el mismo número en la báscula. Pero supongamos que una perdió principalmente tejido adiposo mientras conservó buena parte de su masa muscular, y la otra perdió una proporción considerable de masa libre de grasa.

EL RESULTADO METABÓLICO NO ES NECESARIAMENTE EL MISMO

Por eso, cuando hablamos de composición corporal, el peso por sí solo puede contarnos una historia incompleta. Y esta es precisamente una de las razones por las que herramientas de análisis de composición corporal, como la bioimpedancia, pueden ser útiles dentro de una valoración profesional: permiten observar variables adicionales al peso y dar seguimiento a los cambios en masa grasa y masa libre de grasa.

No se trata de obsesionarnos con cada número. Se trata de hacer mejores preguntas:

* ¿Estoy perdiendo grasa?

* ¿Estoy conservando músculo?

* ¿Mi cintura está disminuyendo?

* ¿Estoy mejorando mi capacidad física?

* ¿Estoy construyendo hábitos que puedo mantener?

EL ERROR DE HACER ‘SOLO DIETA’

Una dieta hipocalórica puede producir pérdida de peso. Eso es un principio básico del balance energético. El problema aparece cuando confundimos bajar de peso con transformar nuestra composición corporal y mantener el resultado.

Una restricción energética excesiva o mal estructurada puede acompañarse de pérdida de masa libre de grasa. Por eso, la estrategia nutricional debe considerar no solamente cuántas calorías consume una persona, sino también la cantidad y calidad de proteína, entrenamiento de fuerza, actividad física cotidiana, sueño, adherencia y contexto individual.

La evidencia disponible indica que combinar alimentación y actividad física puede ayudar a reducir la recuperación del peso perdido, aunque la magnitud del efecto depende de la intervención y de la adherencia. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2026 encontró que los programas de ejercicio durante la etapa posterior a la pérdida de peso produjeron, en promedio, menos recuperación de peso que los controles, aunque los resultados sobre reducción de masa grasa fueron menos concluyentes.

Por eso, mi recomendación no es: “Haz más ejercicio para quemar más calorías”. Mi recomendación es mucho más completa: “Entrena para conservar y desarrollar el tejido que quieres que siga trabajando a favor de tu metabolismo”.

TU MÚSCULO TAMBIÉN PARTICIPA EN EL MANEJO DE LA GLUCOSA

Aquí existe otro punto especialmente relevante para las personas que viven con exceso de grasa visceral, resistencia a la insulina o alteraciones metabólicas.

El músculo es uno de los principales tejidos responsables de captar y utilizar glucosa. Cuando entrenamos, especialmente cuando involucramos grandes grupos musculares, aumentamos las demandas energéticas del músculo y se producen adaptaciones que favorecen el manejo de la glucosa.

Por eso, construir y mantener masa muscular no es únicamente una cuestión estética. Es una estrategia metabólica. Y esto cambia completamente la conversación. En lugar de preguntarnos “¿Cuántas calorías quemé hoy?”, podemos comenzar a preguntarnos “¿Qué estoy haciendo hoy para que mi cuerpo sea metabólicamente más capaz y eficiente mañana?”.

¿CUÁNTO EJERCICIO NECESITAMOS?

No necesitas convertirte en atleta. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adultos contemplan, como referencia, entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o su equivalente de actividad vigorosa, además de actividades de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana. También se recomienda reducir el tiempo sedentario.

Pero hay una palabra más importante que ‘intensidad’: consistencia. Una rutina perfecta que abandonamos después de tres semanas tiene menos valor práctico que una rutina suficientemente buena que podemos mantener durante años. El verdadero cambio metabólico no ocurre porque entrenaste heroicamente un lunes. Ocurre porque tu organismo recibe estímulos repetidos durante meses y años.

Y AQUÍ APARECE ALGO QUE MUCHAS DIETAS OLVIDAN

Cuando trabajo con personas que tienen exceso de grasa visceral, especialmente mujeres que viven bajo estrés constante, no me interesa únicamente cuánto pesa la persona. Me interesa entender qué está pasando detrás del peso:

* ¿Cómo está durmiendo?

* ¿Cómo come durante el día?

* ¿Tiene hambre constantemente?

* ¿Tiene suficiente proteína y fibra?

* ¿Cuánto se mueve?

* ¿Entrena fuerza?

* ¿Cuánto tiempo permanece sentada?

* ¿Cómo responde su cuerpo a los alimentos?

* ¿Qué sucede con su composición corporal?

* ¿Y qué tan sostenible es el plan que estamos proponiendo?

Porque el metabolismo no vive aislado. Está conectado con el músculo, el tejido adiposo, el hígado, el cerebro, el sueño, la alimentación y nuestro comportamiento cotidiano. Esa es la razón por la que, desde mi perspectiva como Nutriólogo Cuántico, no considero que una estrategia nutricional deba limitarse a entregar una lista de alimentos y calorías. La nutrición debe observar a la persona completa.

EL VERDADERO ‘SUPERPODER’ NO ESTÁ EN ACELERAR TU METABOLISMO

Quizá la próxima vez que alguien diga “Tengo el metabolismo lento”, podamos cambiar la pregunta. En lugar de buscar desesperadamente una manera de ‘acelerar’ el metabolismo, preguntémonos: ¿Estoy haciendo todo lo posible para conservar mi masa muscular, mejorar mi capacidad metabólica y reducir mi grasa visceral?

Porque el objetivo no debería ser simplemente pesar menos. El objetivo debería ser tener un cuerpo metabólicamente más saludable, con más músculo funcional y menos grasa visceral. Y eso no se consigue con una dieta milagro. Se construye con nutrición adecuada, ejercicio, descanso, seguimiento y una estrategia personalizada.

NUTRICIÓN CUÁNTICA: MIRAR MÁS ALLÁ DE LA BÁSCULA

En mi práctica como Nutriólogo Cuántico, utilizo la valoración nutricional y de composición corporal como punto de partida para entender qué está sucediendo y diseñar una estrategia individualizada. Porque dos personas con el mismo peso pueden necesitar estrategias completamente diferentes.

Si estás intentando perder grasa, pero especialmente si llevas tiempo haciendo dietas, recuperas el peso o sospechas que tienes exceso de grasa visceral, no necesitas otra dieta genérica. Necesitas entender qué está pasando con tu composición corporal y construir una estrategia que puedas sostener.

¿Quieres conocer qué está pasando con tu composición corporal? Agenda una consulta 1 a 1 presencial u online conmigo, Ramsés Rodríguez, Nutriólogo Cuántico, y trabajemos en una estrategia personalizada para disminuir grasa visceral y mejorar tu salud metabólica. Puedes solicitar una cita vía WhatsApp: 844 496 2485

Nutrición Cuántica: no se trata solamente de comer menos. Se trata de aprender a nutrir mejor tu cuerpo, tu metabolismo y tu vida.