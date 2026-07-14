El peligroso descuido de Bárbara de Regil: ¿Qué pasa en tu cuerpo si tomas cloro por error?
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Tras el reciente incidente de la actriz, quien bebió desinfectante por confusión, debes conocer las advertencias sobre los riesgos de la intoxicación por hipoclorito de sodio y las mezclas caseras comunes que pueden resultar fatales
Los accidentes pasan y la icónica Bárbara de Regil fue víctima de uno, recientemente. A través de sus redes sociales, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ compartió haber ingerido cloro al confundir una botella con agua. Según su explicación, vio una botella junto a una cubeta y, sin pensarlo, creyó que contenía agua.
De Regil dio un sorbo y de inmediato sintió un sabor extraño. Así descubrió que se trataba de hipoclorito de sodio. Como precaución, la famosa buscó ayuda médica para descartar cualquier posible daño. “Estas son las cosas que solo me pasan a mí”, comentó en forma de broma. Pese al riesgo y tras el susto, se confirmó que su estado de salud es estable.
Sin embargo, siempre es útil conocer qué hubiera pasado si...
¿QUÉ ES EL HIPOCLORITO DE SODIO?
De acuerdo con MedlinePlus, un sitio oficial del gobierno de Estados Unidos, el hipoclorito de sodio es un químico que se encuentra comúnmente en blanqueadores, purificadores de agua y productos de limpieza. Pese a que se trata de una sustancia muy útil para ciertas labores, es un compuesto cáustico que puede causar lesiones graves si tiene contacto con el tejido corporal.
La ingesta de hipoclorito puede llevar a una intoxicación. De la misma manera, la inhalación de sus vapores puede causar complicaciones, especialmente si el producto se mezcla con otras sustancias, como el amoniaco.
Marcela Pezzani, directora de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de San Sebastián (USS), mencionó que “el cloro es un producto muy tóxico, en especial si se inhala, por lo que se puede sufrir una intoxicación si se ingiere o aspira”.
MEZCLAS ALTAMENTE PELIGROSAS
Evita mezclar estas sustancias para prevenir una intoxicación en casa:
1. Cloro + ácidos (como vinagre, antisarro y limpiadores de baño): Se trata de una de las combinaciones más peligrosas. Al mezclar esto, se produce una reacción química que libera gas cloro que, al inhalarlo, reacciona con el agua de las mucosas produciendo ácido clorhídrico. Puede provocar quemaduras químicas, tos violenta, dificultad extrema para respirar y hasta un daño pulmonar grave.
2. Cloro + amoniaco (limpiadores de pisos y limpiavidrios): Se generan gases altamente tóxicos llamados cloraminas, que son irritantes severos. Causan lagrimeo constante, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, náuseas y pueden desencadenar ataques de asma graves y neumonía química.
3. Cloro + alcohol líquido o en gel: Al combinar cloro con alcohol (etanol o isopropanol) se produce la reacción del “haloformo”, la cual genera cloroformo y ácido clorhídrico. Esto actúa como un depresor del sistema nervioso central. Respirar estos vapores puede causar mareos, desmayos, daño hepático o renal y pérdida del conocimiento.
4. Cloro + agua oxigenada: Aunque ambos son desinfectantes, al juntarse se neutralizan mutuamente en una reacción exotérmica (que genera calor) y liberan oxígeno de forma violenta. La mezcla puede provocar salpicaduras corrosivas en la piel y los ojos debido a la efervescencia y el aumento de temperatura. Además, pierde sus propiedades desinfectantes.
SÍNTOMAS QUE DELATAN LA INTOXICACIÓN
Esta sustancia diluida en agua generalmente causa solo una irritación estomacal leve. Ingerir cantidades más grandes puede ocasionar síntomas más serios. El blanqueador de uso industrial contiene una concentración mucho más alta de hipoclorito de sodio, la cual puede causar lesiones serias.
Algunos de los síntomas más notorios de la intoxicación por hipoclorito de sodio, según Top Doctors, son:
* Pupilas dilatadas (midriasis) o muy pequeñas (miosis)
* Ritmo cardíaco acelerado o muy lento
* Respiración muy rápida o bien muy lenta
* Saliva en exceso o boca seca
* Confusión
* Hiperactividad o somnolencia
* Lenguaje desarticulado
* Náuseas
* Vómitos
* Diarrea
Una de las recomendaciones más importantes es no mezclar amoniaco y blanqueador o productos derivados, ya que este error, por simple que parezca, puede ser mortal, pues se genera un gas tóxico que provoca asfixia y problemas respiratorios graves.
ACCIONES PARA EVITAR UNA INTOXICACIÓN POR CLORO
De forma general, se debe conservar los productos que contengan cloro en su envase original, preferentemente en áreas ventiladas y lejos del alcance de los niños. Asimismo, es importante evitar el contacto con partes metálicas, ya que pueden corroerse.
En el caso de que la intoxicación ya haya iniciado, se debe evitar el consumo de alcohol, café o leche, así como las grasas, chocolate, verduras, cereales, legumbres o jugos de fruta con azúcar. Tampoco se deben tratar los síntomas por cuenta propia con medicamentos.
Como recomendación principal, buscar atención médica inmediata es lo más adecuado.