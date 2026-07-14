El peligroso descuido de Bárbara de Regil: ¿Qué pasa en tu cuerpo si tomas cloro por error?

De Regil dio un sorbo y de inmediato sintió un sabor extraño. Así descubrió que se trataba de hipoclorito de sodio. Como precaución, la famosa buscó ayuda médica para descartar cualquier posible daño. “Estas son las cosas que solo me pasan a mí”, comentó en forma de broma. Pese al riesgo y tras el susto, se confirmó que su estado de salud es estable.

Los accidentes pasan y la icónica Bárbara de Regil fue víctima de uno, recientemente. A través de sus redes sociales, la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ compartió haber ingerido cloro al confundir una botella con agua. Según su explicación, vio una botella junto a una cubeta y, sin pensarlo, creyó que contenía agua.

Sin embargo, siempre es útil conocer qué hubiera pasado si...

¿QUÉ ES EL HIPOCLORITO DE SODIO?

De acuerdo con MedlinePlus, un sitio oficial del gobierno de Estados Unidos, el hipoclorito de sodio es un químico que se encuentra comúnmente en blanqueadores, purificadores de agua y productos de limpieza. Pese a que se trata de una sustancia muy útil para ciertas labores, es un compuesto cáustico que puede causar lesiones graves si tiene contacto con el tejido corporal.

La ingesta de hipoclorito puede llevar a una intoxicación. De la misma manera, la inhalación de sus vapores puede causar complicaciones, especialmente si el producto se mezcla con otras sustancias, como el amoniaco.

Marcela Pezzani, directora de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de San Sebastián (USS), mencionó que “el cloro es un producto muy tóxico, en especial si se inhala, por lo que se puede sufrir una intoxicación si se ingiere o aspira”.

MEZCLAS ALTAMENTE PELIGROSAS

Evita mezclar estas sustancias para prevenir una intoxicación en casa:

1. Cloro + ácidos (como vinagre, antisarro y limpiadores de baño): Se trata de una de las combinaciones más peligrosas. Al mezclar esto, se produce una reacción química que libera gas cloro que, al inhalarlo, reacciona con el agua de las mucosas produciendo ácido clorhídrico. Puede provocar quemaduras químicas, tos violenta, dificultad extrema para respirar y hasta un daño pulmonar grave.

2. Cloro + amoniaco (limpiadores de pisos y limpiavidrios): Se generan gases altamente tóxicos llamados cloraminas, que son irritantes severos. Causan lagrimeo constante, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, náuseas y pueden desencadenar ataques de asma graves y neumonía química.

3. Cloro + alcohol líquido o en gel: Al combinar cloro con alcohol (etanol o isopropanol) se produce la reacción del “haloformo”, la cual genera cloroformo y ácido clorhídrico. Esto actúa como un depresor del sistema nervioso central. Respirar estos vapores puede causar mareos, desmayos, daño hepático o renal y pérdida del conocimiento.

4. Cloro + agua oxigenada: Aunque ambos son desinfectantes, al juntarse se neutralizan mutuamente en una reacción exotérmica (que genera calor) y liberan oxígeno de forma violenta. La mezcla puede provocar salpicaduras corrosivas en la piel y los ojos debido a la efervescencia y el aumento de temperatura. Además, pierde sus propiedades desinfectantes.