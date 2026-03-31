El poder del cepillado en gatos: Cómo hacerlo correctamente y qué beneficios aporta

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Vida
/ 31 marzo 2026
    El poder del cepillado en gatos: Cómo hacerlo correctamente y qué beneficios aporta
    El cepillado de los gatos no es solo una cuestión estética: es una práctica esencial para su salud integral y también para el bienestar del entorno en casa. VANGUARDIA

La acumulación de pelo de gato no solo es un tema de limpieza; también puede tener implicaciones en la salud para humanos

El cepillado de los gatos no es solo una cuestión estética: es una práctica esencial para su salud integral y también para el bienestar del entorno en casa. Incorporarlo de forma regular ayuda a prevenir problemas digestivos por la ingestión de pelo, evita la formación de nudos, mantiene la piel en buen estado y permite detectar anomalías a tiempo. Aunque los felinos son animales muy limpios por naturaleza, su acicalamiento no siempre es suficiente para cubrir todas sus necesidades.

Además, el cepillado frecuente contribuye a reducir la cantidad de pelo suelto en el hogar, algo que no solo mejora la limpieza, sino que también puede impactar directamente en la salud de las personas que conviven con el gato.

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MÁS QUE ESTÉTICA: LOS BENEFICIOS CLAVE DEL CEPILLADO

Cepillar a tu gato de forma regular permite retirar el pelo muerto antes de que lo ingiera al lamerse, lo que disminuye la formación de bolas de pelo (tricobezoares) en su sistema digestivo. También estimula la circulación sanguínea en la piel y distribuye los aceites naturales del pelaje, favoreciendo un aspecto más sano y brillante.

A nivel dermatológico, esta rutina facilita la detección temprana de problemas como irritaciones, heridas, presencia de pulgas o garrapatas. Mientras más pronto se identifique una anomalía, más sencillo será tratarla.

En el plano emocional, el cepillado puede convertirse en un momento de conexión. Si se realiza con paciencia y técnica adecuada, muchos gatos lo perciben como una experiencia placentera que refuerza la confianza con su dueño.

CADA CUÁNDO DEBE SER EL CEPILLADO

La frecuencia depende principalmente del tipo de pelaje:

* Pelo corto: una vez por semana suele ser suficiente.

* Pelo medio o largo (como los persas): se recomienda cepillado diario para evitar enredos y acumulación de suciedad.

Independientemente de la raza, lo ideal es acostumbrar al gato desde pequeño. Esto facilita que tolere mejor el contacto y convierta el cepillado en parte de su rutina.

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CÓMO CEPILLAR CORRECTAMENTE A TU GATO

* Elige un cepillo adecuado según la longitud y densidad de su pelaje.

* Coloca al gato en una posición cómoda: sobre tus piernas o cerca de ti en el suelo.

* Comienza con caricias para que se relaje.

* Cepilla suavemente, sin ejercer presión excesiva.

* Haz movimientos largos y continuos, por ejemplo del cuello hacia el lomo.

* Evita insistir demasiado en una misma zona para prevenir irritaciones.

* Refuerza con caricias o premios para generar una asociación positiva.

Si tu gato no está acostumbrado, inicia con sesiones breves y aumenta el tiempo gradualmente. Conforme gane tolerancia, podrás incluir zonas más sensibles como el abdomen o la cola.

RIESGOS EN HUMANOS DEL EXCESO DE PELO DE GATO EN CASA

La acumulación de pelo de gato no solo es un tema de limpieza; también puede tener implicaciones en la salud:

* Alergias respiratorias: el pelo transporta alérgenos como la proteína Fel d 1, que puede desencadenar estornudos, congestión o irritación ocular.

* Problemas respiratorios: en personas con asma, puede agravar los síntomas.

* Higiene del hogar: el pelo acumulado puede adherirse a muebles, ropa y superficies, favoreciendo la acumulación de polvo y ácaros.

Por ello, para reducir los riesgos, se recomienda:

* Cepillar al gato regularmente.

* Aspirar con frecuencia, especialmente alfombras y sillones.

* Usar rodillos quitapelusa en ropa y textiles.

* Ventilar los espacios para reducir la concentración de alérgenos.

QUÉ HACER SI TU GATO DEJA DE ACICALARSE

El acicalamiento es un comportamiento natural en los gatos. Si tu mascota deja de hacerlo, puede ser una señal de alerta. Entre las posibles causas, se encuentran estas alertas:

* Dolor o enfermedad: problemas articulares, dentales o infecciones pueden dificultar el movimiento o generar malestar.

* Obesidad: limita su capacidad para alcanzar ciertas zonas del cuerpo.

* Estrés o ansiedad: cambios en el entorno pueden afectar su conducta.

* Edad avanzada: los gatos mayores suelen reducir su actividad de limpieza.

Mejor prevenir. Esto es lo que debes hacer ante estas señales:

* Observa si hay otros síntomas como apatía, pérdida de apetito o cambios en el pelaje.

* Refuerza el cepillado para suplir esa falta de acicalamiento.

* Mantén su entorno limpio y libre de estrés.

* Consulta con un veterinario para descartar problemas de salud.

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El cepillado no es solo un complemento, sino una práctica preventiva que mejora la calidad de vida del gato y de quienes conviven con él. Implementarlo de forma constante, respetuosa y adaptada a sus necesidades hará la diferencia entre una rutina estresante y un momento de bienestar compartido.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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