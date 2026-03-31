Cuando la Pascua domina el algoritmo, el nacimiento del ‘cottagecore’

Semana Santa. Pascua. Primavera. Como si el algoritmo también flotara en el aire, las redes sociales han cambiado de estación, apostando por una estética mucho más luminosa y campestre que la sobriedad oscura de los últimos meses. En cuestión de días, los muros de Pinterest, TikTok e Instagram se llenan de imágenes en tonos pastel con cestas de mimbre, vestidos de flores, conejos de cerámica pintados a mano, huevos con envoltorios alegres y meriendas al aire libre en jardines de ensueño.

Es la tendencia conocida como el “cottagecore de Pascua”. Pero esta no es solo una moda pasajera en internet, sino el motor estético que mueve el consumo, la moda y el turismo para las generaciones millennial y centennial, que encuentran en lo rural su principal fuente de inspiración. Aunque esta influencia, además, no se limita solo a ellos, los nativos digitales. Y no se queda solo en la red. Ahora dicta también cómo se decoran las casas y, lo que resulta más llamativo, qué destinos eligen los viajeros para sus vacaciones de pascua Y es que, ¿cómo ha logrado esta visión idílica y romántica de la vida rural calar de forma tan profunda en la sociedad actual? Quizá sea porque hablamos de generaciones que conviven a diario con la hiperconectividad, la inestabilidad económica y la presión constante por la productividad. LO BUCÓLICO FRENTE A LA SOBREPRODUCCIÓN Este contexto, el de la conocida como cultura del “hustle” o del esfuerzo sin descanso, choca con una nostalgia que se intensifica en estas fechas. Al ser una época asociada tradicionalmente al renacimiento de la naturaleza, se convierte en la excusa perfecta para buscar un refugio consumista en lo pastoril y sencillo.

Y así, una tendencia que nació hace unos años como un pequeño rincón estético en la red se ha transformado, en pleno 2026, en un negocio de cifras millonarias. Porque, según revelan los últimos informes de tendencias digitales publicados por The New Statesman, los videos con la etiqueta “cottagecore” han acumulado 14,300 millones de visitas. En Tiktok, por ejemplo, hay más de 2.2 millones de post relacionados con esta etiqueta. Y la industria de la moda es, sin duda, el terreno donde esta corriente coge más fuerza. Se trata de una estética femenina, delicada y con un aire “de otra época”. Es una apuesta por prendas que parecen rescatadas de un baúl antiguo, pero adaptadas a la comodidad contemporánea y a la fotogenia en redes. Sin embargo, el fenómeno sale de los armarios para instalarse en el corazón del hogar. La tendencia bucólica también ha colonizado el interiorismo y la decoración. Los usuarios ya no solo quieren vestir de acuerdo con este estilo, sino que buscan transformar sus viviendas en refugios que evoquen la paz del campo. Durante estas semanas, plataformas como Pinterest registran máximos históricos en las búsquedas relacionadas con la decoración de temporada: las búsquedas de “Ideas para habitaciones de campo” han crecido un 125%.

Por ejemplo, este 2026, el diseño de interiores se rinde ante las denominadas “viñetas de Pascua”. Se trata de pequeños bodegones o rincones temáticos en puntos clave de la casa, como lo alto de la chimenea o el centro de mesa, decorados con una atención al detalle casi artesanal. En estas composiciones no faltan el musgo artificial, los huevos pintados a mano, los nidos ornamentales y la cerámica de acabado rústico, elementos que buscan trasladar la esencia de la naturaleza al interior de la vivienda, uniendo el “cottagecore” con la fascinación por las plantas o “biophilia”. VIAJAR TAMBIÉN ES UN ARTE RURAL Pero, probablemente, el giro más sorprendente que ha provocado el “cottagecore” en este 2026 radica en su capacidad para influir en las rutas del turismo juvenil. Para la Generación Z y los millennials las prioridades a la hora de planear las vacaciones de Pascua han cambiado. Y es que las escapadas rápidas a grandes ciudades, destinos fiesteros o playas abarrotadas están perdiendo terreno frente a una modalidad de viaje mucho más contemplativa: el retiro pastoral. Un itinerario que estos días sigue al pie de la letra la estética que triunfa en las pantallas De hecho, durante los meses de marzo y abril, plataformas de alojamiento como Airbnb ven cómo aumentan las reservas en cabañas rurales, antiguos molinos rehabilitados y casas de campo tradicionales.

Mañanas dedicadas a hornear pan de masa madre en cocinas de estilo vintage, tardes de lectura tranquila a la sombra de un árbol y meriendas al aire libre sustituyen a las noches de discotecas o los días de descanso frente al mar. Eso sí, aunque pueda parecer que escoger lo rural trae consigo una mayor desconexión digital, lo cierto es que muchos de estos viajeros juegan a ser “directores artísticos” con sus propias vidas: cada actividad parece diseñada para ser inmortalizada y compartida, alimentando así el inagotable algoritmo visual de las redes sociales.