El poderío sensorial humano que la IA no puede sustituir

“En la era de la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital ha cambiado la manera en que los líderes gestionan y dirigen y los equipos trabajan en las empresas y organizaciones”, señala Gladys Kali, especialista en neurociencia aplicada al liderazgo, la comunicación y el estrés, en una entrevista con EFE. Señala que “los procesos automatizados, los algoritmos de seguimiento y las herramientas de análisis de datos prometen conseguir más eficiencia y control, pero generan la paradoja de que muchos líderes actúan como máquinas, siguiendo protocolos, mientras temen ser reemplazados por la IA”.

“En este contexto, el liderazgo humano se posiciona como una de las principales ventajas competitivas de las organizaciones”, de acuerdo con esta especialista. Kali, conferenciante y asesora capacitada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard, en EE. UU., se especializa en activar y entrenar los cerebros de los líderes y equipos de empresas, por medio de métodos neurocientíficos, con una buena dosis de humor y un alto impacto, según se describe a sí misma. Para esta experta “la neurociencia ofrece un punto de vista revelador: lo que hace irreemplazable a un líder es su capacidad de percibir, procesar y responder a través de sus cinco sentidos”. Estos sentidos activan una serie de “redes neuronales (miles de millones de neuronas interconectadas en el cerebro y el sistema nervioso) que influyen en la confianza, la toma de decisiones y la regulación emocional de los equipos de trabajo”, asegura.

Según Kali “gran parte de estas respuestas se activan de forma automática, convirtiendo la percepción sensorial en una herramienta estratégica para generar confianza, coherencia y conexión, fomentando la colaboración”. “En la era de la IA, la verdadera ventaja competitiva en los ámbitos directivos y laboral consiste conectar a través de los cinco sentidos”, según la creadora de ‘The 5 Senses Leadership Lab’, un programa experiencial para entrenar los sentidos desde la práctica y mejorar la percepción, la comunicación y la gestión emocional. Kali es autora del libro “Neurohacking: Gestión del estrés laboral”, donde explica cómo aplicar herramientas y hábitos basados en la neurociencia para optimizar la mente, potenciar la productividad y encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional. Sus análisis y recomendaciones se enfocan en particular en las empresas y organizaciones, pero su aplicación en la era de la IA, también representa una ventaja competitiva en el ámbito laboral en general, tanto para los empleados y trabajadores como para los profesionales de distintas áreas que quieren optimizar su rendimiento y bienestar, de acuerdo con esta especialista. VISTA: CLAVE PARA GENERAR CONFIANZA “El contacto visual, los gestos y la postura corporal de una persona transmiten a los demás una serie de mensajes antes de que emita cualquier palabra”, explica Kali.

Añade que “la neurociencia demuestra que estas señales son procesadas por dos estructuras cerebrales, la amígdala y la corteza prefrontal, las cuales cumplen funciones cruciales para trasmitir seguridad y credibilidad ante los demás”.

Por otra parte, a nivel visual “un entorno ordenado, bien iluminado y con presentaciones claras facilita la atención, reduce la fatiga cognitiva y mejora la retención. Por el contrario, el exceso de estímulos visuales puede generar estrés y desconexión” en la audiencia, asegura. Consejo: “En tu próxima reunión de trabajo, cambia el foco: no empieces hablando, sino mirando. Observa quién está presente de verdad y quién no, quién evita participar, qué gestos surgen cuando se toca un tema incómodo. Este ejercicio te entrenará para ver lo que normalmente ignoras”, recomienda. OÍDO: EL PODER DEL TONO Y LA CADENCIA “No basta con decir lo correcto; también hay que tener en cuenta que la forma en que se comunica algo activa circuitos neuronales específicos. Un tono monótono o acelerado puede hacer que el oyente desconecte. En cambio, una voz modulada favorece la concentración y la conexión emocional”, explica. Kali señala que “el cerebro del oyente detecta las variaciones en el tono y el ritmo de la voz de quien habla, incluso antes de procesar el significado de las palabras, por lo que el impacto del mensaje se construye previamente. Esto explica por qué las personas que ajustan su lenguaje vocal generan confianza y motivación de forma inmediata”.

Consejo: “en tu siguiente conversación, haz algo poco habitual: no interrumpas y no prepares tu respuesta mientras la otra persona habla. Escucha aquello que no se expresa verbalmente: el tono, las pausas, la energía. Después, valida lo que percibes antes de responder. Este hábito entrena tu escucha profunda y mejora la conexión real con los demás”, recomienda. TACTO: LA COMUNICACIÓN SILENCIOSA DEL CUERPO “El tacto transmite información emocional clave. Dar un apretón de manos equilibrado, brindar un gesto de apoyo o mantener la distancia física adecuada influyen en la percepción de seguridad y respeto entre las personas. Estas interacciones activan áreas cerebrales relacionadas con la empatía y la confianza, reforzando los vínculos sin mediar palabras”, de acuerdo con Kali.

Consejo: “Antes de intervenir en una reunión o conversación, autorregúlate antes de reaccionar, tómate unos segundos para notar tu cuerpo: respiración, tensión, postura. Luego percibe el ambiente: ¿hay calma o tensión? Ajusta tu intervención desde esa percepción. Comunicarse no es solo hablar, también es regular el estado que generas”, destaca. GUSTO: COMPARTIR EXPERIENCIAS, CONSTRUIR CONEXIONES “Compartir momentos alrededor de la comida activa circuitos sociales y emocionales en el cerebro, facilitando la apertura y favoreciendo la creatividad. Estos espacios potencian la cohesión y fortalecen la memoria emocional de un equipo de trabajo”, de acuerdo con esta experta en neurociencia.