El requesón: tradición, sabor y versatilidad en la cocina mexicana

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Pocos ingredientes son tan nobles y versátiles como el requesón. De sabor suave, textura cremosa y gran valor nutricional, este derivado lácteo ha conquistado las cocinas del mundo y, especialmente, la gastronomía mexicana, donde se utiliza tanto en platillos salados como en postres tradicionales. HISTORIA DEL REQUESÓN El requesón tiene sus orígenes en la antigüedad, cuando los pueblos dedicados a la ganadería descubrieron que el suero sobrante de la elaboración del queso aún conservaba proteínas y nutrientes valiosos. Para aprovecharlo, calentaban el líquido hasta obtener pequeños grumos blancos y suaves que posteriormente se escurrían. De esta forma nació un alimento sencillo, económico y altamente nutritivo.

Su nombre proviene del latín recoctus, que significa “cocido nuevamente”, ya que se obtiene precisamente de una segunda cocción del suero lácteo. En distintas regiones del mundo existen variantes similares: la ricotta italiana, el paneer de la India y algunos quesos frescos de Medio Oriente comparten técnicas de elaboración parecidas. SU ARRIBO AL PAÍS DE LOS SABORES Y LA SAZÓN En México, el requesón llegó durante la época virreinal junto con las tradiciones queseras españolas. Con el tiempo, las comunidades rurales lo adoptaron y lo integraron a innumerables recetas regionales. Hoy es común encontrarlo en: * Enchiladas. * Empanadas. * Gorditas. * Tamales. * Chiles rellenos. * Quesadillas. * Postres caseros.

APORTACIONES NUTRICIONALES Además de su delicioso sabor, el requesón destaca por sus propiedades nutricionales. Es una excelente fuente de proteínas, calcio, fósforo y vitaminas del complejo B. Comparado con otros quesos, suele contener menos grasa, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan una alimentación equilibrada sin renunciar al placer de comer. ENTRE DISTINTIVOS E INGENIO En la cocina mexicana, el requesón representa mucho más que un ingrediente: es una muestra del ingenio culinario y del aprovechamiento integral de los alimentos. Su capacidad para combinarse con hierbas aromáticas, verduras, frutas, miel o especias permite crear preparaciones tradicionales y contemporáneas. Una de las recetas más apreciadas es el pan de requesón, perfecto para acompañar el café de la mañana o compartir en reuniones familiares. Su miga suave y húmeda lo convierte en una verdadera delicia.