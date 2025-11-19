El verdadero origen del Día del Hombre: historia, propósito y cómo surgió esta conmemoración

El verdadero origen del Día del Hombre: historia, propósito y cómo surgió esta conmemoración

El origen moderno del Día Internacional del Hombre se remonta a 1999 en Trinidad y Tobago.

Vida
/ 19 noviembre 2025
COMPARTIR

Durante años, el Día del Hombre ha generado curiosidad, dudas e incluso debate. Aunque su presencia es más reciente que la del Día Internacional de la Mujer, esta fecha tiene una historia particular que busca poner sobre la mesa temas importantes relacionados con la salud, el bienestar y los modelos masculinos positivos.

TE PUEDE INTERESAR: Día Internacional del Hombre: Las mejores frases para reconocerlos y celebrarlos

Pero, ¿cuál es realmente su origen y por qué se estableció? Aquí te lo explicamos de forma clara y completa.

¿Cuándo nació la celebración del Día del Hombre?

El origen moderno del Día Internacional del Hombre se remonta a 1999 en Trinidad y Tobago, impulsado por el profesor universitario Jerome Teelucksingh. Aunque existieron intentos previos en distintos países, fue Teelucksingh quien logró consolidar una fecha global que tuviera un enfoque más profundo y social.

Él propuso que este día sirviera para promover modelos masculinos positivos, reconocer las contribuciones de los hombres en la comunidad y, sobre todo, visibilizar los retos de salud física y emocional que suelen quedar ocultos bajo estereotipos de masculinidad.

Desde entonces, la fecha se extendió por diversos países, hasta convertirse en una conmemoración reconocida en gran parte del mundo cada 19 de noviembre.

¿Por qué se eligió el 19 de noviembre?

Teelucksingh seleccionó este día en honor al cumpleaños de su padre, a quien consideraba una figura masculina ejemplar. Sin embargo, la elección trascendió el ámbito personal. Con el tiempo, el 19 de noviembre se transformó en una jornada dedicada a reflexionar sobre el rol de los hombres en la sociedad, derribar estigmas y fomentar la igualdad desde una perspectiva saludable y constructiva.

Los objetivos reales detrás del Día del Hombre

Aunque muchos piensan que esta fecha nació como respuesta o contraparte al Día Internacional de la Mujer, su propósito es distinto. Entre sus metas principales destacan:

- Fomentar la salud masculina, incluyendo salud mental, prevención del suicidio y detección temprana de enfermedades.

- Promover relaciones sanas, libres de violencia y basadas en el respeto.

- Visibilizar a hombres inspiradores, que aportan a su comunidad de forma positiva.

- Impulsar la igualdad de género, desde un enfoque complementario y no competitivo.

En esencia, se trata de una celebración que invita a los hombres a reconectar con su bienestar, cuestionar expectativas dañinas y construir nuevas formas de vivir la masculinidad.

Un día para reflexionar, no para competir

El Día del Hombre no busca sustituir ni replicar otras fechas. Su origen responde a la necesidad de hablar sobre temas frecuentemente ignorados y abrir espacios de diálogo que beneficien a toda la sociedad.

Entender cómo surgió esta conmemoración permite darle un sentido más profundo: es una invitación a valorar la salud, la empatía, la equidad y la responsabilidad personal como pilares para una convivencia más justa.

TEMAS
Efemérides
Día internacional del Hombre
Conmemoraciones
true

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós.

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

true

Coahuila: La educación dual debe avanzar con más rapidez
true

Legado de AMLO a Andy: El poder. Los papás en los gobiernos de México. Episodio 2
Reiteró que su participación en la marcha responde a inquietudes generacionales y no a intereses partidistas.

Impulsor de la marcha Z abandona México tras acusar persecución del gobierno
El encargado de la Vocalía Ejecutiva del INE, Miguel Castillo Morales, pronostica una baja participación en la próxima elección de diputados locales en Coahuila.

INE Coahuila prevé participación menor al 50 por ciento en elecciones del 2026
Realizar actividad física por la noche es una práctica cada vez más común entre personas con horarios ajustados.

¿Entrenar de noche afecta tu descanso? La verdad detrás del ejercicio antes de dormir
true

¿Por qué el gobierno de la 4T no dice nada del Bloque Negro?