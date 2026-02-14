¿Es el corazón un símbolo universal y delator biológico del amor?

ESPAÑA- El corazón humano se ha convertido en el símbolo por excelencia del amor romántico, pero la relación de este órgano que nos garantiza la vida con uno de los sentimientos que le da más sentido y alegría a nuestra existencia, parece ir más allá del mero simbolismo y adentrarse en los terrenos de la biología, según las investigaciones científicas. La frecuencia cardíaca o FC, (cantidad de latidos por minuto del corazón) y la conductancia cutánea o CC, (facilidad con la que la electricidad fluye por la piel) predicen la atracción romántica entre dos personas, según una investigación de la psicóloga Eliska Prochazkova, del Instituto para el Cerebro y el Reconocimiento de la Universidad de Leiden, UL (Países Bajos). TE PUEDE INTERESAR: Más amor sin más kilos, ¿cuándo se está enamorado se tiende a subir de peso? LATIDOS SINCRONIZADOS, ¡AMOR A LA VISTA! La elección de pareja se basa en una corazonada, lo que llamamos “clic”, que se siente exclusivamente con algunas personas. La psicóloga Prochazkova investigó cómo surge esta sensación de conexión romántica durante las citas a ciegas. Prochazkova descubrió que cuando la FC y la CC se sincronizan de manera natural en dos personas, esto nos indica que se sienten atraídas entre sí, y a su vez explica porque sentimos una conexión romántica con algunas personas y no con otras, según la investigación efectuada en Leiden (www.universiteitleiden.nl/en). Al igual que la frecuencia cardíaca, la conductancia cutánea es una medida de la activación del sistema nervioso, según la UL. Su estudio ha sido el primero que demuestra que la capacidad de sincronizarse con una pareja a nivel fisiológico es un predictor importante de la atracción sexual durante los primeros encuentros, según la UL Los investigadores instalaron ‘cabinas de citas’ en diferentes eventos, incluyendo el festival musical de Lowlands, e invitaron a 140 jóvenes solteros a que se encontraran en esos lugares para participar en una cita a ciegas. Los participantes en las citas fueron elegidos aleatoriamente, según Prochazkova. Al entrar en las cabinas, las parejas recibieron gafas de seguimiento ocular que registraban los movimientos de sus ojos y otros dispositivos electrónicos que midieron la conductancia cutánea y la transpiración de sus dedos, junto con su frecuencia cardíaca, explica la UL.

”Descubrimos que si una persona se sentía atraída por su pareja en la cita, entonces su frecuencia cardíaca se sincronizaba con la de la otra persona. Si la frecuencia cardíaca de una persona aumentaba, la de la otra también. Y si su frecuencia cardíaca disminuía, también lo hacía la de la otra”, describe Prochazkova. Durante esas citas a ciegas, “la conductancia cutánea seguía el mismo patrón que FC, ya que cuando se sincronizaba a un nivel más profundo, esto era un indicador de que la atracción entre miembros de las parejas participantes iba en aumento”, puntualiza. Los investigadores de Leiden creen que la sincronización de la FC y la CC de dos personas que se atraen mutuamente podría deberse a microexpresiones no detectables a simple vista, como pequeños parpadeos, por ejemplo. “Cuando una persona percibe inconscientemente estas microexpresiones en la otra, experimenta una sensación de bienestar porque nota que es comprendida emocionalmente, lo cual provoca que su frecuencia cardíaca se acelere. Probablemente esto es lo que ocurre si encuentras a alguien que te resulta atractivo”, según Prochazkova. ¿POR QUÉ DIBUJAMOS EL CORAZÓN DE ESTA FORMA? Las representaciones artísticas del corazón, que lo reflejan como dos lóbulos curvos que se unen en la base, semejantes a dos lágrimas de color rojo colocadas con su parte aguzada hacia abajo, difieren de la forma anatómica real de este órgano vital, consistente en un cono en posición invertida con la punta hacia abajo y vasos sanguíneos en su parte superior, más ancha. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué el 14 de febrero es considerado el Día del Amor? Sin embargo, en la esfera simbólica, las imágenes artísticas del corazón, así como de señalarnos el corazón y hacer el gesto de entregarlo a otra persona o tocar con la mano derecha el lado izquierdo de nuestro pecho, se han convertido en los iconos más universales y representativos del amor romántico. El corazón como símbolo del amor romántico podría tener unos e sus orígenes en la numismática griega, según sugieren la profesora Irene González Hernando y la investigadora María Milán García, ambas de la Universidad Complutense de Madrid (España), en su artículo “¿Por qué dibujamos así el corazón?”. Explican que ya que entre los siglos VI y III antes de Cristo había monedas griegas de Cirene (hoy Libia) que representan las semillas de una planta ya extinta, el silfio, las cuales tienen la forma del icono del corazón al que estamos acostumbrados en la actualidad. El silfio, que tenía múltiples usos (culinarios, médicos y veterinarios) se asoció, en alguna ocasión, a la diosa Afrodita y este hecho tal vez pudiera ser el origen de la forma de corazón que reconocemos y usamos hoy en día y que se aleja de la realidad médica, según explican estas dos especialistas, en el portal de divulgación académica ‘The Conversation’.